Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

Um motociclista morreu e uma mulher que estava na garupa da moto ficou gravemente ferida após acidente com caminhão na BR 101, na Serra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 15h20 desta quinta-feira (3), no quilômetro 279, próximo ao Condomínio Alphaville.
Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão alegou não ter sentido o impacto da colisão e que por isso seguiu viagem, adentrando em estrada sentido Queimados, também na Serra. Foi nessa região que o condutor do caminhão foi abordado por uma equipe da corporação.
O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que não constatou ingestão de álcool. O veículo também não possuía irregularidades, de acordo com a PRF.
A mulher que ficou gravemente ferida no acidente foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.
Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados pela PRF.