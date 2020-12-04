Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), próximo ao Condomínio Alphaville Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão alegou não ter sentido o impacto da colisão e que por isso seguiu viagem, adentrando em estrada sentido Queimados, também na Serra. Foi nessa região que o condutor do caminhão foi abordado por uma equipe da corporação.

O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que não constatou ingestão de álcool. O veículo também não possuía irregularidades, de acordo com a PRF.

A mulher que ficou gravemente ferida no acidente foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados pela PRF.