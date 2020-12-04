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Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

A mulher que estava de carona na moto ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 21:10

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 21:10

Motociclista morreu após bater em caminhão na BR 101, na Serra; mulher ficou gravemente ferida
Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), próximo ao Condomínio Alphaville Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Um motociclista morreu e uma mulher que estava na garupa da moto ficou gravemente ferida após acidente com caminhão na BR 101, na Serra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 15h20 desta quinta-feira (3), no quilômetro 279, próximo ao Condomínio Alphaville.
Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão alegou não ter sentido o impacto da colisão e que por isso seguiu viagem, adentrando em estrada sentido Queimados, também na Serra. Foi nessa região que o condutor do caminhão foi abordado por uma equipe da corporação.
O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que não constatou ingestão de álcool. O veículo também não possuía irregularidades, de acordo com a PRF. 
A mulher que ficou gravemente ferida no acidente foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.
Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados pela PRF.
Motociclista morreu após bater em caminhão na BR 101, na Serra; mulher ficou gravemente ferida
Acidente na BR 101 termina em morte na Serra Crédito: Telespectador | TV Gazeta

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