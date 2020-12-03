Impressionante: vídeo mostra acidente com morte em Vargem Alta

Imagens da câmera de segurança de um restaurante, na ES 164, estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram o momento exato em que um caminhão invade o pátio do estabelecimento e bate em um veículo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no início da noite desta quarta-feira (02), por volta das 18h15. O caminhão, que veio desgovernado, só parou quando bateu em um carro que tinha acabado de estacionar.
No caminhão, estavam o motorista e um ajudante. Os dois foram arremessados para fora e o ajudante morreu no local. O motorista foi socorrido para o pronto-socorro de Vargem Alta e transferido para um hospital em Cachoeiro.
Já o carro estacionado, era ocupado por turistas vindo de Minas Gerais, que seguiam para o litoral sul do Estado. Eles fizeram uma parada no restaurante e, antes mesmo de todos saírem do veículo, foram surpreendidos pelo caminhão.
De acordo com informações de pessoas que estavam no restaurante, apenas o motorista do carro teve ferimentos leves, mas conseguiu seguir viagem em seguida, no próprio carro. No estabelecimento, o prejuízo foi apenas de mesas e cadeiras que estavam do lado de fora. A causa do acidente não foi identificada.