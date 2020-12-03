Impressionante: vídeo mostra acidente com morte em Vargem Alta

Caminhão perde controle e uma pessoa morre em Vargem Alta Crédito: Davi Moteiro

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No caminhão, estavam o motorista e um ajudante. Os dois foram arremessados para fora e o ajudante morreu no local. O motorista foi socorrido para o pronto-socorro de Vargem Alta e transferido para um hospital em Cachoeiro.

Caminhão perde controle e uma pessoa morre em Vargem Alta Crédito: Davi Moteiro

Já o carro estacionado, era ocupado por turistas vindo de Minas Gerais, que seguiam para o litoral sul do Estado. Eles fizeram uma parada no restaurante e, antes mesmo de todos saírem do veículo, foram surpreendidos pelo caminhão.