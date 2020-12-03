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Acidente

Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente em Vargem Alta

Acidente entre caminhão e carro aconteceu no início da noite desta quarta-feira (02), na ES 164, estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, na Região Serrana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 21:15

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 21:15

Acidente entre caminhão e carro na ES 164
Acidente entre caminhão e carro na ES 164 Crédito: Internauta
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na ES 164, estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (02).
O acidente envolveu um caminhão e um carro na localidade de São José de Fruteiras, interior de Vargem Alta. O local, segundo um internauta, é conhecido como Rancho da Lagoa em Vargem Alta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 18h15.
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no acidente Crédito: Internauta
A Polícia Militar não soube informar como o acidente aconteceu. Os bombeiros informaram que chegaram a ser acionados, mas uma das vítimas morreu no local e outra já havia sido socorrida por uma ambulância que passava pelo local.
A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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