Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente em Vargem Alta

Acidente entre caminhão e carro na ES 164 Crédito: Internauta

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na ES 164, estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (02).

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O acidente envolveu um caminhão e um carro na localidade de São José de Fruteiras, interior de Vargem Alta. O local, segundo um internauta, é conhecido como Rancho da Lagoa em Vargem Alta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 18h15.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no acidente Crédito: Internauta

A Polícia Militar não soube informar como o acidente aconteceu. Os bombeiros informaram que chegaram a ser acionados, mas uma das vítimas morreu no local e outra já havia sido socorrida por uma ambulância que passava pelo local.