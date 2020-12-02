Chuva forte danifica e alaga ruas no Sul do Espírito Santo

Por volta das 11h choveu forte na localidade de Rio Veado, interior de Alfredo Chaves. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Aldinei Cardoso, não houve danos e nem alagamentos nas residências, mas uma rua ficou danificada. Ele afirmou que amanhã (3) equipes da prefeitura devem ir ao local refazer o calçamento do local.

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Outro local que registrou problema com a chuva durante a tarde desta quarta-feira (2) foi a rua Custódio Moulais, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o leitor de A Gazeta Matheus Souza, a chuva começou por volta das 14h e apesar de a rua aparentemente ter virado um rio, a água não entrou nas casas. O local não possui drenagem e o morador conta que toda vez que chove forte acaba alagando. Segundo a Defesa Civil do município, a entrada do bairro Pantanal também ficou alagada, mas a água já baixou.