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Alagamentos

Chuva forte danifica e alaga ruas no Sul do Espírito Santo

Em Alfredo Chaves, após as ruas de uma localidade ficarem alagadas, o calçamento de uma delas se desprendeu com a força da água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:34

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:34

Rua de Alfred Chaves ficou danificada após chuva forte
Rua de Alfredo Chaves ficou danificada após chuva forte Crédito: Reprodução/Juliana Vaneli
Alfredo Chaves Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registram chuva forte nesta quarta-feira (02). Apesar de não ter chovido nas sedes, no interior dos dois municípios ruas ficaram alagadas e até o calçamento de paralelepípedos de uma delas se desprendeu com a força da água.
Por volta das 11h choveu forte na localidade de Rio Veado, interior de Alfredo Chaves. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Aldinei Cardoso, não houve danos e nem alagamentos nas residências, mas uma rua ficou danificada. Ele afirmou que amanhã (3) equipes da prefeitura devem ir ao local refazer o calçamento do local.
Outro local que registrou problema com a chuva durante a tarde desta quarta-feira (2) foi a rua Custódio Moulais, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o leitor de A Gazeta Matheus Souza, a chuva começou por volta das 14h e apesar de a rua aparentemente ter virado um rio, a água não entrou nas casas. O local não possui drenagem e o morador conta que toda vez que chove forte acaba alagando. Segundo a Defesa Civil do município, a entrada do bairro Pantanal também ficou alagada, mas a água já baixou. 
Ruas de Soturno, em Cachoeiro, ficaram alagadas
Ruas de Soturno, em Cachoeiro, ficaram alagadas Crédito: Mateus Souza

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