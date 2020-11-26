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"Perigo potencial"

Inmet emite alerta de acumulado de chuva para todas as cidades do ES

Classificado como 'perigo potencial', o alerta tem validade até a manhã desta quinta-feira. Desde o início da semana, o Estado enfrenta uma instabilidade no tempo

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 08:43
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
A quinta-feira (26) ainda será de tempo instável no Espírito Santo, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O instituto emitiu um alerta de acumulado de chuva para todos os 78 municípios capixabas.
Classificado como "perigo potencial", o alerta tem validade até a manhã desta quinta-feira. Desde o início da semana, o Estado enfrenta uma instabilidade no tempo e a Grande Vitória chegou a registrar, na terça-feira (24), pontos de alagamentos por causa do acúmulo de chuvas.
O alerta do Inmet diz que a chuva deve ficar entre 20 a 30 milímetros/hora ou até 50 milímetros/dia nos municípios capixabas e em algumas cidades do Rio de Janeiro.

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Embora ainda aponte risco baixo de alagamento, o Instituto pede que os moradores fiquem atentos a alterações na encosta porque podem acontecer deslizamentos e orienta que as comunidades fiquem em contato com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros caso observem algum perigo.
O tempo instável e as chuvas já eram previstos desde a semana passada. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que haja registros de chuva até pelo menos a próxima segunda-feira (30). A tendência, porém, é que o tempo comece a ficar mais aberto a partir desta quinta-feira (26).

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