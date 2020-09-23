Cachoeira no Penedo rouba a cena em dia de chuva na Grande Vitória

O dia começou com o tempo fechado e chuva em boa parte do Espírito Santo. Na Grande Vitória, uma cena chamou a atenção de quem passava pela Avenida Beira-Mar, no Centro da Capital: uma cachoeira se formou no Penedo. A beleza da imagem foi registrada pelas lentes do fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini, que fez um giro pela cidade nesta manhã e mostra, nas fotos abaixo, como o capixaba encarou essa quarta de chuva.
O capixaba enfrenta chuva e vento em Vitória
ALERTA PARA 45 CIDADES DO ES
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para risco de chuvas fortes em 45 municípios do Espírito Santo. O alerta, chamado de aviso especial, é o segundo mais grave na escala do instituto. Ele prevê condições favoráveis para volumes de chuva expressivos. As cidades capixabas que constam no alerta são, principalmente, das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.
DESLIZAMENTOS DE TERRA
Com as chuvas fortes que atingiram e ainda atingem parte do Estado, cidades do Espírito Santo têm risco alto para deslizamentos de terra e mais alagamentos nesta quarta-feira (23).
O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Esse órgão, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um núcleo responsável pela prevenção e gerenciamento da atuação do governo federal perante eventuais desastres naturais.