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Beleza da cidade

Cachoeira no Penedo rouba a cena em dia de chuva na Grande Vitória

O fotógrafo Vitor Jubini percorreu ruas da Grande Vitória nesta quarta-feira (23) e registrou o dia a dia do capixaba, mas uma imagem se destacou: a cachoeira no Penedo

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 11:40
Chuva em Vitória 
O capixaba enfrentou chuva e vento na manhã desta quarta em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O dia começou com o tempo fechado e chuva em boa parte do Espírito Santo. Na Grande Vitória, uma cena chamou a atenção de quem passava pela Avenida Beira-Mar, no Centro da Capital: uma cachoeira se formou no Penedo. A beleza da imagem foi registrada pelas lentes do fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini, que fez um giro pela cidade nesta manhã e mostra, nas fotos abaixo, como o capixaba encarou essa quarta de chuva. 

O capixaba enfrenta chuva e vento em Vitória

ALERTA PARA 45 CIDADES DO ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para risco de chuvas fortes em 45 municípios do Espírito Santo. O alerta, chamado de aviso especial, é o segundo mais grave na escala do instituto. Ele prevê condições favoráveis para volumes de chuva expressivos. As cidades capixabas que constam no alerta são, principalmente, das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.

DESLIZAMENTOS DE TERRA

Com as chuvas fortes que atingiram e ainda atingem parte do Estado, cidades do Espírito Santo têm risco alto para deslizamentos de terra e mais alagamentos nesta quarta-feira (23).
O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Esse órgão, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um núcleo responsável pela prevenção e gerenciamento da atuação do governo federal perante eventuais desastres naturais.

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