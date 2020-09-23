Aposentado morre após ser atacado por abelhas em Vitória

José Salvador, de 57 anos, morreu depois de ser atacado por abelhas Crédito: Arquivo pessoal

Um aposentado morreu depois de ser atacado por abelhas no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória . José Salvador, de 57 anos, estava no quintal de casa, nesta terça-feira (22), quando acabou sendo picado pelo enxame, que estava em uma árvore. Familiares contaram que o socorro chegou rápido, mas ele não resistiu.

De acordo com a irmã do aposentado, Anita Salvador, de 63 anos, José teria tropeçado em uma pedra e, na sequência, esbarrado na árvore. Quando a árvore balançou, as abelhas foram todas na direção dele.

"Ele havia ido para a parte de trás da casa. Era umas 10h20 quando ele gritou lá do morro pedindo socorro, dizendo que estava cheio de abelhas. Ele esbarrou numa pedra, balançou a árvore e elas foram todas para cima dele. Até dentro do ouvido elas entraram. Fui tentar acudir e também fui picada. Era muitas abelhas", lamenta.

ALERGIA

Anita e o irmão moravam na mesma casa e era comum que abelhas aparecerem nas árvores que ficam no quintal da residência. Apesar de também ter sido picada, ela relata que não se machucou gravemente. No entanto, a situação do irmão se complicou porque ele era alérgico à picada de abelhas, mas ninguém tinha conhecimento.

"De vez em quando aparecem abelhas por aqui. A vizinhança liga para os Bombeiros, para a Defesa Civil, mas muitas vezes a gente não tem retorno. Meu irmão tinha alergia e não sabíamos. Para mim, foi um susto ver um irmão pedindo socorro e não conseguir ajudar. Ele morreu praticamente nos meus braços. Deus sabe a hora de cada um", afirma Anita.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , informou por nota que o Samu recebeu um chamado para atender uma vítima de picadas de abelhas na manhã desta terça-feira (22). "Foi encaminhada ao local uma ambulância de suporte avançado para realização do atendimento à vítima, que não resistiu e foi a óbito", diz a nota.

O corpo de José Salvador foi sepultado na manhã desta quarta-feira (23).

O QUE DIZEM OS BOMBEIROS

Atualização: Demandado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou, por nota, que "somente após o ataque de abelhas ocorrido na última terça-feira (22), no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória, que vitimou uma pessoa, uma equipe do 1º Batalhão foi acionada pelos moradores para retirar os insetos da região. Chegando ao local, ninguém soube informar exatamente de onde as abelhas estariam saindo. Foi feita vistoria em todo o terreno, que é acidentado, possui certa quantidade de lixo vegetal, como troncos de árvores e ramos de vegetação, além de entulhos".

Ainda segundo a nota enviada pela assessoria de imprensa da corporação, "vizinhos do solicitante também relataram que avistam abelhas na casa deles 'de vez em quando', mas ninguém soube informar a procedência das mesmas. Como nada foi encontrado, o solicitante foi orientado que deveria observar durante o dia, para tentar identificar a origem dos insetos e, assim, informar ao Ciodes para que o recurso seja enviado novamente. Até o momento, não houve nenhum outro chamado".