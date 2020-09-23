Novo alerta vermelho prevê chuva forte até a tarde para 45 cidades do ES

Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para risco de chuvas fortes em 45 municípios do Espírito Santo.

O alerta, chamado de aviso especial, é o segundo mais grave na escala do instituto. Ele prevê condições favoráveis para volumes de chuva expressivos. As cidades capixabas que constam no alerta são, principalmente, das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Veja a lista de municípios:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atilio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

De acordo com o Inpe, as condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas e o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possa provocar danos e acidente. O alerta é válido até às 15h desta quarta-feira (23).

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