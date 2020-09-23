Novo alerta vermelho prevê chuva forte até a tarde para 45 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para risco de chuvas fortes em 45 municípios do Espírito Santo.
O alerta, chamado de aviso especial, é o segundo mais grave na escala do instituto. Ele prevê condições favoráveis para volumes de chuva expressivos. As cidades capixabas que constam no alerta são, principalmente, das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Veja a lista de municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
De acordo com o Inpe, as condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas e o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possa provocar danos e acidente. O alerta é válido até às 15h desta quarta-feira (23).
DESLIZAMENTOS DE TERRA
Com as chuvas fortes que atingiram e ainda atingem parte do Estado, cidades do Espírito Santo têm risco alto para deslizamentos de terra e mais alagamentos nesta quarta-feira (23).
O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Esse órgão, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um núcleo responsável pela prevenção e gerenciamento da atuação do governo federal perante eventuais desastres naturais.