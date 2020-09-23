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Novo alerta vermelho prevê chuva forte até a tarde para 45 cidades do ES

O alerta  chamado de aviso especial  é o segundo mais grave na escala do instituto e é válido até as 15h desta quarta-feira (23). Ele prevê condições favoráveis para volumes de chuva expressivos'

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 07:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 07:29
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para risco de chuvas fortes em 45 municípios do Espírito Santo.
O alerta, chamado de aviso especial, é o segundo mais grave na escala do instituto. Ele prevê condições favoráveis para volumes de chuva expressivos. As cidades capixabas que constam no alerta são, principalmente, das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Veja a lista de municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itaguaçu
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro
  27. Laranja da Terra
  28. Marataízes
  29. Marechal Floriano
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Piúma
  34. Presidente Kennedy
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São José do Calçado
  40. Serra
  41. Vargem Alta
  42. Venda Nova do Imigrante
  43. Viana
  44. Vila Velha
  45. Vitória
De acordo com o Inpe, as condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas e o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possa provocar danos e acidente. O alerta é válido até às 15h desta quarta-feira (23).

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DESLIZAMENTOS DE TERRA

Com as chuvas fortes que atingiram e ainda atingem parte do Estado, cidades do Espírito Santo têm risco alto para deslizamentos de terra e mais alagamentos nesta quarta-feira (23).
O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Esse órgão, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um núcleo responsável pela prevenção e gerenciamento da atuação do governo federal perante eventuais desastres naturais.

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