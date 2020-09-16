Com previsão para RJ e MG, fumaça do Pantanal pode chegar ao ES?

A informação de que a fumaça deve chegar a três Estados da Região Sudeste foi divulgada em reportagem do jornal O Globo, que ouviu o meteorologista do Climatempo, Marcelo Pinheiro. Segundo ele, a chegada de uma frente fria e uma mudança no fluxo do vento pode criar condições favoráveis para o transporte da fumaça até o Sudeste.

No entanto, ouvidos pela reportagem de A Gazeta, especialistas rechaçam a possibilidade da fumaça alcançar terras capixabas. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que as chances disso acontecer são quase nulas.

Levando em conta os fatores dinâmicos da atmosfera, a configuração da circulação dos ventos nas diversas camadas da mesma, em especial as mais altas, não costumam regularmente apontar na direção do Estado, e mesmo que elas apontassem, o caminho a ser percorrido seria muito longo, uma vez que essa fumaça pode contribuir para a agregação de vapor d'água e provocar chuva nas cidades e Estados que ficam próximos ao Pantanal, disse, em nota o Incaper.

INMET

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marlene Leal, seguindo a mesma linha, afirmou que a fumaça do Pantanal não deve se aproximar do Espírito Santo.

Eu acho que atingir a região do Espírito Santo, por enquanto, muito difícil. Estamos com uns ventos de noroeste, atingindo a região sul do país, pelo Paraná e até o oeste de São Paulo. Mas, o Espírito Santo, por enquanto, eu não vejo condição (da chegada da fumaça) pela questão da direção dos ventos, destacou.

INSTITUTO ALERTA PARA PERIGO DE QUEIMADAS NO ES

Ainda que a fumaça não chegue ao Estado, o Incaper faz um alerta sobre o período do tempo seco e com baixa umidade do ar, o que facilita a propagação de incêndios em vegetações no Espírito Santo.

Vale ressaltar que estamos na época seca do ano e que a vegetação fica vulnerável à ocorrência de incêndios por causa da baixa umidade do ar e da falta de chuvas. A poluição decorrente das queimadas que ocorrem no território capixaba podem contribuir na diminuição da qualidade do ar e elas podem se espalhar pelo Espírito Santo por causa dos ventos, informou o Incaper.