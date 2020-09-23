Família capturou vários escorpiões no quintal de casa em um único final de semana Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Com medo de escorpiões, moradores fazem vigília em cidade do ES

Em um único fim de semana, a família de Iara da Silva encontrou mais de 10 escorpiões no quintal de casa. Com medo, moradores de Sooretama , no Norte do Espírito Santo , fazem uma espécie de vigília durante a noite para capturar os animais.

"A quantidade é muito grande e foi capturada em um único fim de semana, sexta e sábado a noite", contou Iara, que é professora, em entrevista à TV Gazeta.

Com ajuda de uma lanterna, os moradores conseguem encontrar e capturar os animais  que aparecem com mais frequência durante a noite.

"A noite é a hora que o bichinho anda pela nossa casa. A gente deixa muito a luz acesa, tampa todas as frestas das portas. Banheiro tem que sempre estar com o ralo tapado  chão e pia  e na pia da cozinha também. É a única solução que a gente tem à noite. Não deixar a cama encostada na parede e olhar tudo. Tem que ter muito cuidado", afirma a professora.

Lanterna ajuda família a encontrar os escorpiões durante a noite Crédito: Reprodução / TV Gazeta

MAIS DE 1700 CASOS EM TODO O ES

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , no primeiro semestre de 2020 foram registrados 1760 casos de picadas de escorpião em todo o Estado. Desses, quase 90% aconteceram nas regiões Norte e Noroeste, que, juntas, chegaram a registrar 1.538 casos.

Para evitar o aparecimento dos escorpiões em casa, a orientação da Vigilância Ambiental de Sooretama é manter os quintais sempre limpos.

"Evitar entulho como lajota, madeira, telha, tudo que possa acumular lixo no quintal e esconder os escorpiões. É um inseto muito resistente, e até agora não foi desenvolvido um inseticida que possa acabar com ele", orientou Laudir Albino, agente da Vigilância Ambiental.