Rodoviários da Tabuazeiro mantêm paralisação em Vitória

A nova paralisação dos rodoviários da Viação Tabuazeiro entrou em seu segundo dia nesta quarta-feira (23). É pelo menos a quarta vez que os trabalhadores cruzam os braços na viação, que é uma das três empresas que operam o sistema municipal de transporte de Vitória, os chamados ônibus verdinhos.
Motoristas e cobradores cobram da empresa os pagamentos atrasados. De acordo com eles, a viação está devendo o último salário, dois adiantamentos e o valor do tíquete-alimentação. Os trabalhadores se reúnem com a empresa ainda na manhã esta quarta para tentar chegar a um acordo e por fim ao movimento de paralisação que começou nessa terça-feira.
A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) informou, na terça-feira, que, com a Viação Tabuazeiro, estava buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas.