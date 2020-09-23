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Nesta quarta-feira

Rodoviários da Tabuazeiro mantêm paralisação em Vitória

Motoristas e cobradores cobram da empresa os pagamentos atrasados. De acordo com eles, a viação  que opera linhas do sistema municipal de Vitória  está devendo o último salário, dois adiantamentos e o valor do tíquete-alimentação

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 10:44
Paralização dos funcionários da Viação Tabuazeiro por falta de pagamento.
Paralisação dos funcionários da Viação Tabuazeiro por falta de pagamento. Crédito: Vitor Jubini
A nova paralisação dos rodoviários da Viação Tabuazeiro entrou em seu segundo dia nesta quarta-feira (23). É pelo menos a quarta vez que os trabalhadores cruzam os braços na viação, que é uma das três empresas que operam o sistema municipal de transporte de Vitória, os chamados ônibus verdinhos.
Motoristas e cobradores cobram da empresa os pagamentos atrasados. De acordo com eles, a viação está devendo o último salário, dois adiantamentos e o valor do tíquete-alimentação. Os trabalhadores se reúnem com a empresa ainda na manhã esta quarta para tentar chegar a um acordo e por fim ao movimento de paralisação que começou nessa terça-feira.
A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) informou, na terça-feira, que, com a Viação Tabuazeiro, estava buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas.
Paralização dos funcionários da Viação Tabuazeiro por falta de pagamento.
Paralização dos funcionários da Viação Tabuazeiro por falta de pagamento. Crédito: Vitor Jubini

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