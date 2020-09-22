Rodoviários da Tabuazeiro fazem paralisação Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Nova paralisação de rodoviários da Tabuazeiro afeta bairros de Vitória

Rodoviários da Viação Tabuazeiro, em Vitória , voltaram a cruzar os braços na manhã desta terça-feira (22). Os trabalhadores protestam contra atraso no pagamento do salário, do tíquete-alimentação e do adiantamento, de acordo com os manifestantes

A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória. Não há previsão de término da paralisação. Essa é pelo menos a quarta vez em 2020 que os trabalhadores da Tabuazeiro decidem fazer paralisação.

"O pagamento deveria ter caído no quinto dia útil, estamos com dois adiantamentos atrasados e o fundo de garantia que está cinco anos atrasados. Ninguém tem mais psicológico para isso porque as contas estão chegando e não estamos conseguindo pagar nem o aluguel", desabafou um motorista que pediu para não ser identificado.

A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) informou que, juntamente com a Viação Tabuazeiro, está buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas. Já o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) afirmou que ainda não teve conhecimento da manifestação.