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Nova paralisação de rodoviários da Tabuazeiro afeta bairros de Vitória

A viação  que opera 23 linhas  é uma das três empresas que operam o sistema municipal de transporte de Vitória. Paralisação já afeta passageiros dos bairros Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 09:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 09:38
Movimento começou na madrugada deesta terça (22)
Rodoviários da Tabuazeiro fazem paralisação Crédito: Vitor Jubini
Nova paralisação de rodoviários da Tabuazeiro afeta bairros de Vitória
Rodoviários da Viação Tabuazeiro, em Vitória, voltaram a cruzar os braços na manhã desta terça-feira (22). Os trabalhadores protestam contra atraso no pagamento do salário, do tíquete-alimentação e do adiantamento, de acordo com os manifestantes
A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória. Não há previsão de término da paralisação. Essa é pelo menos a quarta vez em 2020 que os trabalhadores da Tabuazeiro decidem fazer paralisação.
"O pagamento deveria ter caído no quinto dia útil, estamos com dois adiantamentos atrasados e o fundo de garantia que está cinco anos atrasados. Ninguém tem mais psicológico para isso porque as contas estão chegando e não estamos conseguindo pagar nem o aluguel", desabafou um motorista que pediu para não ser identificado.

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A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas. 
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) informou que, juntamente com a Viação Tabuazeiro, está buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas. Já o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) afirmou que ainda não teve conhecimento da manifestação.
Movimento começou na madrugada deesta terça (22)
Rodoviários da Tabuazeiro fazem paralisação Crédito: Vitor Jubini

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