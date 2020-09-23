Motorista perde o controle da direção e carro sobe em canteiro da Ponte de Camburi

Um acidente na Ponte de Camburi deixa o trânsito complicado para quem sai da Avenida Dante Michelini em direção à Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (23). O condutor de um Fiat Siena de cor prata perdeu o controle do veículo, rodou e subiu no canteiro, atingindo um poste. O motorista não se feriu.
Chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. A faixa da esquerda está interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes da Guarda Municipal e um guincho já estão no local para a retirada do veículo.
Com informações da TV Gazeta