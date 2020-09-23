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Em Vitória

Motorista perde o controle da direção e carro sobe em canteiro da Ponte de Camburi

O condutor de um Fiat Siena de cor prata perdeu o controle do veículo, rodou e subiu no canteiro, atingindo um poste. Ele não se feriu

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 07:52
Acidente na Ponte de Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (23)
Acidente na Ponte de Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (23) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um acidente na Ponte de Camburi deixa o trânsito complicado para quem sai da Avenida Dante Michelini em direção à  Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (23). O condutor de um Fiat Siena de cor prata perdeu o controle do veículo, rodou e subiu no canteiro, atingindo um poste. O motorista não se feriu.
Chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. A faixa da esquerda está interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes da Guarda Municipal e um guincho já estão no local para a retirada do veículo.
Com informações da TV Gazeta

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