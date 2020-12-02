Chuva deixa ruas alagadas em São José do Calçado

A chuva que caiu em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (01), alagou algumas ruas e causou quedas de barreiras. Algumas casas e comércios também foram atingidos e os moradores enfrentaram pequenos transtornos.
Segundo a Defesa Civil, a chuva começou no fim da tarde e durou cerca de uma hora. As ruas que ficaram alagadas são do distrito de São Benedito. No interior, foram registradas quedas de barreiras. Na manhã desta quarta-feira (02), a equipe percorreu o município para avaliar os prejuízos. Veja o vídeo.