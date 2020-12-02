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Chuva deixa ruas alagadas em São José do Calçado

No interior, foram registradas quedas de barreiras. Casas e comércios também foram atingidos e os moradores enfrentaram alguns transtornos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 14:14

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 14:14

No interior, foram registradas quedas de barreiras.
Chuva alaga ruas em São José do Calçado Crédito: Internauta
A chuva que caiu em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (01), alagou algumas ruas e causou quedas de barreiras. Algumas casas e comércios também foram atingidos e os moradores enfrentaram pequenos transtornos.

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Segundo a Defesa Civil, a chuva começou no fim da tarde e durou cerca de uma hora. As ruas que ficaram alagadas são do distrito de São Benedito. No interior, foram registradas quedas de barreiras. Na manhã desta quarta-feira (02), a equipe percorreu o município para avaliar os prejuízos. Veja o vídeo. 

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