Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Previsão de sol em quase todo o ES nos próximos dias Crédito: Reprodução Incaper

De acordo com o Incaper, entre terça e quinta-feira alguns pontos se mantém em todo o Estado: predomínio do sol, poucas nuvens e altas temperaturas.

Your browser does not support the audio element. Previsão de altas temperaturas no ES nos primeiros dias de dezembro

Ainda nesta terça-feira, o vento deve acelerar entre a Grande Vitória e o Litoral Sul, onde podem acontecer rajadas mais fortes, segundo o Instituto.

QUARTA-FEIRA (2)

Na quarta (2), está previsto um aumento de nuvens e pancadas de chuva nas regiões Sul Serrano e Caparaó, a partir do final da tarde. No Litoral Nordeste, o dia começa com chuva rápida. Nas outras regiões, o sol predomina e não deve chover. De acordo com o Incaper, as temperaturas seguem em elevação em todo o Espírito Santo.

A previsão indica que as temperaturas mais altas serão registradas na Região Sul, onde pode haver pancadas de chuvas, mas a temperatura deve variar entre 22 ºC e 35 ºC. Em Vitória, segundo o Instituto Climatempo , a temperatura pode atingir 33 ºC na quarta-feira.

QUINTA-FEIRA (3)

A quinta-feira também terá, segundo previsão do Incaper, predomínio do sol em todo o Estado, assim como temperaturas elevadas.