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Sol predomina

Previsão de altas temperaturas no ES nos primeiros dias de dezembro

A previsão até quinta-feira (3), segundo o Incaper, é de sol em quase todo o Espírito Santo, acompanhado de altas temperaturas

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:58
Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória
Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O primeiro dia de dezembro começou com sol e poucas nuvens na Região Metropolitana da Grande Vitória. A tendência é que, ao menos até quinta-feira (3), o sol predomine na maior parte do Espírito Santo e que a chuva não incomode tanto os capixabas nos primeiros dias do último mês de 2020, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Apesar do calorão sentido na Capital Vitória na tarde desta terça (1), faltam ainda 20 dias para o início da estação reconhecidamente mais quente e com dias mais longos: o verão.
Previsão de sol em quase todo o ES nos próximos dias
Previsão de sol em quase todo o ES nos próximos dias Crédito: Reprodução Incaper
De acordo com o Incaper, entre terça e quinta-feira alguns pontos se mantém em todo o Estado: predomínio do sol, poucas nuvens e altas temperaturas.
Previsão de altas temperaturas no ES nos primeiros dias de dezembro
Ainda nesta terça-feira, o vento deve acelerar entre a Grande Vitória e o Litoral Sul, onde podem acontecer rajadas mais fortes, segundo o Instituto.

QUARTA-FEIRA (2)

Na quarta (2), está previsto um aumento de nuvens e pancadas de chuva nas regiões Sul Serrano e Caparaó, a partir do final da tarde. No Litoral Nordeste, o dia começa com chuva rápida. Nas outras regiões, o sol predomina e não deve chover. De acordo com o Incaper, as temperaturas seguem em elevação em todo o Espírito Santo.
A previsão indica que as temperaturas mais altas serão registradas na Região Sul, onde pode haver pancadas de chuvas, mas a temperatura deve variar entre 22 ºC e 35 ºC. Em Vitória, segundo o Instituto Climatempo, a temperatura pode atingir 33 ºC na quarta-feira.

QUINTA-FEIRA (3)

A quinta-feira também terá, segundo previsão do Incaper, predomínio do sol em todo o Estado, assim como temperaturas elevadas.
Na Grande Vitória, a máxima pode alcançar 34 ºC. A mínima é de 21 ºC.

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