Festival de Cinema de Vitória pode ter edição híbrida em 2021

O ator Armando Babaioff e a jornalista Renata Rasseli: apresentadores da abertura do 27º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Tati Hauer

Na semana em que colocou no ar dezenas de filmes e promoveu debates com produtores e cineastas, o 27º Festival de Cinema de Vitória conseguiu atrair 215 mil internautas que passaram pelas plataformas do evento em algum momento da programação. Sendo a primeira vez que as exibições aconteceram de forma virtual, o festival foi realizado de 24 a 29 de novembro de 2020.

Os curtas e longas, que ficaram disponíveis na InnSaei.TV, foram assistidos inteiramente por mais de 29 mil espectadores até o último dia 26 de novembro, segundo relatório mais recente do evento, que foi disponibilizado à reportagem pela direção do festival na tarde desta segunda (30).

Para Lúcia Caus, organizadora e idealizadora do Festival de Cinema de Vitória, a expectativa foi superada. Além disso, mesmo que em 2021 o evento já possa acontecer em sua versão presencial, ele deve se tornar híbrido, com parte da programação disponível, também, na internet.

"Presencialmente, a gente recebia quase 10 mil pessoas, mas neste ano foram mais de 29 mil que assistiram aos filmes inteiros, imagina! Estamos todos muito felizes", comemora.

De acordo com a também produtora, por ter acontecido na web, a programação pôde ser acompanhada até por pessoas que estão fora do Brasil. Lúcia conta que internautas da Europa e Estados Unidos se manifestaram por mensagens elogiando a iniciativa. São brasileiros que moram fora ou pessoas que passaram a conhecer o festival neste ano. As nossas redes, somadas, foram visitadas por mais de 215 mil pessoas de todos os lugares do mundo, reitera.

"Os debates foram muito ricos nesse sentido. Gente de Portugal, Holanda, Flórida, nos Estados Unidos... Gente do mundo todo participando ativamente " Lúcia Caus - Organizadora do Festival de Cinema de Vitória

Por outro lado, o trabalho foi dobrado neste ano, como confidencia Lúcia. Ela destaca que uma equipe, reduzida pelas medidas de segurança contra a Covid-19, chegou a ficar trabalhando 45h ininterruptamente, em turnos de pessoal, para colocar todos os longas no ar. Hoje estamos cansados (risos). Mas valeu a pena e foi muito gratificante a experiência toda, avalia.

A organizadora também fala que o maior desafio era o temor de algum problema de conexão atrapalhar a agenda do festival. A gente morria de medo toda noite (risos). Todo mundo ficava acessando a programação de vários celulares diferentes para ver se estava tudo certo, mas deu. Em nenhum momento registramos falha nenhuma, conclui.

Até por esse sucesso é que ela reforça que, a partir de 2021, o Festival de Cinema de Vitória deve continuar com parte das exibições e eventos pelo computador e celulares. A gente ficou sabendo de famílias que organizaram verdadeiras festas durante as exibições. Gente que armou telão, juntou grupo de amigos... O on-line possibilita isso, não é? As pessoas ficam em casa, no conforto, e conseguem se programar para essas ações virtuais, finaliza.

Lúcia pondera que o relatório completo com a audiência do festival, contando os últimos dias, estará disponível até o fim desta semana.

OS VENCEDORES de 2020

O Festival de Cinema de Vitória também anunciou os filmes vencedores de sua 27ª edição. Os escolhidos pelos júris Técnico e Popular do evento e vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme em 2020 foram:

JÚRI TÉCNICO

24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas: "Perifericu" , de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira

, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas: "Para Onde Voam As Feiticeiras" , de Eliana Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral

, de Eliana Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral 10ª Mostra Quatro Estações: "Bonde ", de Asaph Luccas

", de Asaph Luccas 9ª Mostra Foco Capixaba: "Amargo Rio Doce" , de Ricardo Sá

, de Ricardo Sá 9ª Mostra Corsária: "Pátria" , de Lívia Costa e Sunny Maia; e "Cultural" , de Armando Lima

, de Lívia Costa e Sunny Maia; e , de Armando Lima 7ª Mostra Outros Olhares: "Rebento" , de Vinicius Eliziário



, de Vinicius Eliziário 5ª Mostra Mulheres no Cinema: "Minha História É Outra" , de Mariana Campos



, de Mariana Campos 5ª Mostra Cinema e Negritude: "Terceiro Andar" , de Deuilton B. Júnior

, de Deuilton B. Júnior 4ª Mostra Nacional de Videoclipes: "O Clã" , de Raymundo Calumby

, de Raymundo Calumby 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental: "Rocha Matriz" , de Cristal Líquido (Miro Soares e Gabriel Menotti)

, de Cristal Líquido (Miro Soares e Gabriel Menotti) 2ª Mostra Do Outro Lado  Cinema Fantástico e de Horror: "As Viajantes", de Davi Mello.

