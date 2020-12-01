Festival de Cinema de Vitória pode ter edição híbrida em 2021

Na semana em que colocou no ar dezenas de filmes e promoveu debates com produtores e cineastas, o 27º Festival de Cinema de Vitória conseguiu atrair 215 mil internautas que passaram pelas plataformas do evento em algum momento da programação. Sendo a primeira vez que as exibições aconteceram de forma virtual, o festival foi realizado de 24 a 29 de novembro de 2020.
Os curtas e longas, que ficaram disponíveis na InnSaei.TV, foram assistidos inteiramente por mais de 29 mil espectadores até o último dia 26 de novembro, segundo relatório mais recente do evento, que foi disponibilizado à reportagem pela direção do festival na tarde desta segunda (30).
Para Lúcia Caus, organizadora e idealizadora do Festival de Cinema de Vitória, a expectativa foi superada. Além disso, mesmo que em 2021 o evento já possa acontecer em sua versão presencial, ele deve se tornar híbrido, com parte da programação disponível, também, na internet.
"Presencialmente, a gente recebia quase 10 mil pessoas, mas neste ano foram mais de 29 mil que assistiram aos filmes inteiros, imagina! Estamos todos muito felizes", comemora.
De acordo com a também produtora, por ter acontecido na web, a programação pôde ser acompanhada até por pessoas que estão fora do Brasil. Lúcia conta que internautas da Europa e Estados Unidos se manifestaram por mensagens elogiando a iniciativa. São brasileiros que moram fora ou pessoas que passaram a conhecer o festival neste ano. As nossas redes, somadas, foram visitadas por mais de 215 mil pessoas de todos os lugares do mundo, reitera.
"Os debates foram muito ricos nesse sentido. Gente de Portugal, Holanda, Flórida, nos Estados Unidos... Gente do mundo todo participando ativamente "
Por outro lado, o trabalho foi dobrado neste ano, como confidencia Lúcia. Ela destaca que uma equipe, reduzida pelas medidas de segurança contra a Covid-19, chegou a ficar trabalhando 45h ininterruptamente, em turnos de pessoal, para colocar todos os longas no ar. Hoje estamos cansados (risos). Mas valeu a pena e foi muito gratificante a experiência toda, avalia.
A organizadora também fala que o maior desafio era o temor de algum problema de conexão atrapalhar a agenda do festival. A gente morria de medo toda noite (risos). Todo mundo ficava acessando a programação de vários celulares diferentes para ver se estava tudo certo, mas deu. Em nenhum momento registramos falha nenhuma, conclui.
Até por esse sucesso é que ela reforça que, a partir de 2021, o Festival de Cinema de Vitória deve continuar com parte das exibições e eventos pelo computador e celulares. A gente ficou sabendo de famílias que organizaram verdadeiras festas durante as exibições. Gente que armou telão, juntou grupo de amigos... O on-line possibilita isso, não é? As pessoas ficam em casa, no conforto, e conseguem se programar para essas ações virtuais, finaliza.
Lúcia pondera que o relatório completo com a audiência do festival, contando os últimos dias, estará disponível até o fim desta semana.
OS VENCEDORES de 2020
O Festival de Cinema de Vitória também anunciou os filmes vencedores de sua 27ª edição. Os escolhidos pelos júris Técnico e Popular do evento e vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme em 2020 foram:
- JÚRI TÉCNICO
- 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas: "Perifericu", de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira
- 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas: "Para Onde Voam As Feiticeiras", de Eliana Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral
- 10ª Mostra Quatro Estações: "Bonde", de Asaph Luccas
- 9ª Mostra Foco Capixaba: "Amargo Rio Doce", de Ricardo Sá
- 9ª Mostra Corsária: "Pátria", de Lívia Costa e Sunny Maia; e "Cultural", de Armando Lima
- 7ª Mostra Outros Olhares: "Rebento", de Vinicius Eliziário
- 5ª Mostra Mulheres no Cinema: "Minha História É Outra", de Mariana Campos
- 5ª Mostra Cinema e Negritude: "Terceiro Andar", de Deuilton B. Júnior
- 4ª Mostra Nacional de Videoclipes: "O Clã", de Raymundo Calumby
- 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental: "Rocha Matriz", de Cristal Líquido (Miro Soares e Gabriel Menotti)
- 2ª Mostra Do Outro Lado Cinema Fantástico e de Horror: "As Viajantes", de Davi Mello.
- JÚRI POPULAR
- 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas: "Inabitáveis", de Anderson Bardot
- 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas: "Pureza", de Renato Barbieri
- 10ª Mostra Quatro Estações: "Agachem, Segurem, Formem, Arrasem", de Caio Baú
- 9ª Mostra Foco Capixaba: "O Trauma É Brasileiro", de Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil
- 9ª Mostra Corsária: "O Prazer de Matar Insetos", de Leonardo Martinelli
- 7ª Mostra Outros Olhares: "O Que Pode um Corpo?", de Victor Di Marco e Márcio Picoli
- 5ª Mostra Mulheres no Cinema: "Esmalte Vermelho Sangue", de Gabriela Altaf
- 5ª Mostra Cinema e Negritude: "Terceiro Andar", de Deuilton B. Júnior
- 4ª Mostra Nacional de Videoclipes: "Diferenciado", de Amon e Jeffão
- 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental: "Raízes", de Coletivo FemArte
- 2ª Mostra Do Outro Lado Cinema Fantástico e de Horror: "Eu Estou Vivo", de Maíra Campos e Michel Ramos