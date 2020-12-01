Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com sucesso na web

Festival de Cinema de Vitória pode ter edição híbrida em 2021

Evento recebeu mais 215 mil visitantes em sua edição on-line realizada neste ano. Idealizadora do evento, Lúcia Caus diz que pode mesclar exibições virtuais e presenciais no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 14:14

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 14:14

O ator Armando Babaioff e a jornalista Renata Rasseli: apresentadores da abertura do 27º Festival de Cinema de Vitória
O ator Armando Babaioff e a jornalista Renata Rasseli: apresentadores da abertura do 27º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Tati Hauer
Na semana em que colocou no ar dezenas de filmes e promoveu debates com produtores e cineastas, o 27º Festival de Cinema de Vitória conseguiu atrair 215 mil internautas que passaram pelas plataformas do evento em algum momento da programação. Sendo a primeira vez que as exibições aconteceram de forma virtual, o festival foi realizado de 24 a 29 de novembro de 2020.
Os curtas e longas, que ficaram disponíveis na InnSaei.TV, foram assistidos inteiramente por mais de 29 mil espectadores até o último dia 26 de novembro, segundo relatório mais recente do evento, que foi disponibilizado à reportagem pela direção do festival na tarde desta segunda (30).
Para Lúcia Caus, organizadora e idealizadora do Festival de Cinema de Vitória, a expectativa foi superada. Além disso, mesmo que em 2021 o evento já possa acontecer em sua versão presencial, ele deve se tornar híbrido, com parte da programação disponível, também, na internet. 
"Presencialmente, a gente recebia quase 10 mil pessoas, mas neste ano foram mais de 29 mil que assistiram aos filmes inteiros, imagina! Estamos todos muito felizes", comemora.

Veja Também

Começa a temporada de filmes de Natal. Veja as novidades no streaming em 2020

Associação de Documentaristas no ES critica burocracia da Lei Aldir Blanc

Sonia Braga está na lista dos 25 melhores atores do século do New York Times

De acordo com a também produtora, por ter acontecido na web, a programação pôde ser acompanhada até por pessoas que estão fora do Brasil. Lúcia conta que internautas da Europa e Estados Unidos se manifestaram por mensagens elogiando a iniciativa. São brasileiros que moram fora ou pessoas que passaram a conhecer o festival neste ano. As nossas redes, somadas, foram visitadas por mais de 215 mil pessoas de todos os lugares do mundo, reitera.
"Os debates foram muito ricos nesse sentido. Gente de Portugal, Holanda, Flórida, nos Estados Unidos... Gente do mundo todo participando ativamente "
Lúcia Caus - Organizadora do Festival de Cinema de Vitória
Por outro lado, o trabalho foi dobrado neste ano, como confidencia Lúcia. Ela destaca que uma equipe, reduzida pelas medidas de segurança contra a Covid-19, chegou a ficar trabalhando 45h ininterruptamente, em turnos de pessoal, para colocar todos os longas no ar. Hoje estamos cansados (risos). Mas valeu a pena e foi muito gratificante a experiência toda, avalia.
A organizadora também fala que o maior desafio era o temor de algum problema de conexão atrapalhar a agenda do festival. A gente morria de medo toda noite (risos). Todo mundo ficava acessando a programação de vários celulares diferentes para ver se estava tudo certo, mas deu. Em nenhum momento registramos falha nenhuma, conclui.

Veja Também

'Órfãos da Terra' e 'Ninguém Tá Olhando' levam o Emmy internacional 2020

'Babenco', de Bárbara Paz, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2021

Ministério do Turismo assume oficialmente a Cinemateca Brasileira

Até por esse sucesso é que ela reforça que, a partir de 2021, o Festival de Cinema de Vitória deve continuar com parte das exibições e eventos pelo computador e celulares. A gente ficou sabendo de famílias que organizaram verdadeiras festas durante as exibições. Gente que armou telão, juntou grupo de amigos... O on-line possibilita isso, não é? As pessoas ficam em casa, no conforto, e conseguem se programar para essas ações virtuais, finaliza.
Lúcia pondera que o relatório completo com a audiência do festival, contando os últimos dias, estará disponível até o fim desta semana.

OS VENCEDORES de 2020

O Festival de Cinema de Vitória também anunciou os filmes vencedores de sua 27ª edição. Os escolhidos pelos júris Técnico e Popular do evento e vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme em 2020 foram:
  • JÚRI TÉCNICO
  • 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas:  "Perifericu", de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira
  • 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas: "Para Onde Voam As Feiticeiras", de Eliana Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral
  • 10ª Mostra Quatro Estações: "Bonde", de Asaph Luccas
  • 9ª Mostra Foco Capixaba: "Amargo Rio Doce", de Ricardo Sá
  • 9ª Mostra Corsária: "Pátria", de Lívia Costa e Sunny Maia; e "Cultural", de Armando Lima
  • 7ª Mostra Outros Olhares: "Rebento", de Vinicius Eliziário
  • 5ª Mostra Mulheres no Cinema: "Minha História É Outra", de Mariana Campos
  • 5ª Mostra Cinema e Negritude: "Terceiro Andar", de Deuilton B. Júnior
  • 4ª Mostra Nacional de Videoclipes: "O Clã", de Raymundo Calumby
  • 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental: "Rocha Matriz", de Cristal Líquido (Miro Soares e Gabriel Menotti)
  • 2ª Mostra Do Outro Lado  Cinema Fantástico e de Horror: "As Viajantes", de Davi Mello.
  • JÚRI POPULAR
  • 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas: "Inabitáveis", de Anderson Bardot
  • 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas: "Pureza", de Renato Barbieri
  • 10ª Mostra Quatro Estações: "Agachem, Segurem, Formem, Arrasem", de Caio Baú
  • 9ª Mostra Foco Capixaba: "O Trauma É Brasileiro", de Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil
  • 9ª Mostra Corsária: "O Prazer de Matar Insetos", de Leonardo Martinelli
  • 7ª Mostra Outros Olhares: "O Que Pode um Corpo?", de Victor Di Marco e Márcio Picoli
  • 5ª Mostra Mulheres no Cinema: "Esmalte Vermelho Sangue", de Gabriela Altaf
  • 5ª Mostra Cinema e Negritude: "Terceiro Andar", de Deuilton B. Júnior
  • 4ª Mostra Nacional de Videoclipes: "Diferenciado", de Amon e Jeffão
  • 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental: "Raízes", de Coletivo FemArte
  • 2ª Mostra Do Outro Lado  Cinema Fantástico e de Horror: "Eu Estou Vivo", de Maíra Campos e Michel Ramos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Festival de Cinema de Vitória vai até dia 29 com 101 filmes gratuitos

Veja quem são os apresentadores do Festival de Cinema de Vitória 2020

Capixaba é selecionada em festival de cinema na Itália

Festival Varilux de Cinema Francês começa em Vitória com 18 longas

Mulheres dominam mostra de longas no 27º Festival de Cinema de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados