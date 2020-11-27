Associação de Documentaristas no ES critica burocracia da Lei Aldir Blanc

Com a pandemia, ficou difícil realizar produções cinematográficas e o setor pede ajuda Crédito: Pixabay/Dimhou

A regulamentação da aplicação da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo criou uma expectativa e tanto no setor cultural, que desde o início da pandemia da Covid-19 acabou sendo afetado em cheio pelo fechamento de teatros e cinemas, além da paralisação de festas e eventos. No entanto, nem todos os braços das atividades ligadas aos artistas capixabas estão satisfeitos com o rigor dos requisitos dos editais e burocracia que envolvem o decreto emergencial sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O que o setor do audiovisual capixaba reclama, por exemplo, é do quanto os requisitos acabam excluindo a possibilidade de os artistas tentarem concorrer aos prêmios das prefeituras e governo do Espírito Santo.

O presidente da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta Metragistas do Espírito Santo (ABD Capixaba), Diego de Jesus, exemplifica o caso dizendo, por exemplo, que se um produtor ganhou mais de R$ 28 mil em edital em 2018 já não tem o direito de receber as seis parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial  o que ele considera injusto. Mas não quer dizer que, se ele ganhou um edital de R$ 75 mil, por exemplo, ficou tudo para ele. Ele pagou equipe, pagou produção... Teve custo nisso., justifica.

A entidade que representa parte dos artistas do audiovisual no Estado, inclusive, fez uma carta endereçada à Prefeitura de Vitória (PMV), em que pede revisão no sistema de premiação dos espaços culturais, que podem ganhar auxílios de R$ 3 mil, R$ 6 mil ou R$ 10 mil, dependendo das atividades, e acusam os requisitos de destoarem muito da realidade artística do Espírito Santo.

Cada município tem suas peculiaridades, mas a gente tem enfrentado vários problemas nesses requisitos. Muitas categorias são restritivas e excluem o audiovisual e para os espaços culturais, por exemplo, há uma exigência muito grande de documentação probatória, em excesso, que dificulta quem já está sendo afetado pela crise do coronavírus, elenca.

No entanto, os municípios e Estado garantem que não há falta de oferta de editais e alguns requisitos são de ordem do Governo Federal quando sancionou a lei. Segundo a reportagem apurou com fonte do governo do Estado, há diversas oportunidades para prêmios que chegam até a R$ 50 mil via Lei Aldir Blanc.

De a produtora Lara Toledo, que faz parte da Comissão de Monitoramento e Aplicação da Aldir Blanc pela região Metropolitana da Grande Vitória, os requisitos são inerentes aos benefícios e quem não os cumpre, infelizmente, não consegue acessar o auxílio. Os critérios são do governo de Bolsonaro, é o decreto do governo federal. Artistas, diretores e afins que tenham ganhado edital estadual, por exemplo, de R$ 75 mil em 2018 automaticamente perdem a chance de requerer o auxílio emergencial, porque é assim que o decreto determina, reitera, exemplificando um dos problemas apontados pela ABD Capixaba.

OS EIXOS DA ALDIR BLANC

Além do primeiro benefício, que equivale às mesmas parcelas de R$ 600 que o governo federal ofereceu à população em geral com pagamentos via Caixa, a Lei Aldir Blanc tem outras duas frentes de atuação chamadas de eixos.

O segundo eixo, que é outro questionado pelo setor do audiovisual, prevê auxílios de até R$ 10 mil a espaços culturais. Só que o eixo dois é amplo. Cabe para produtoras e locais que não tenham só espaço físico. Estúdios de áudio, som, rádio, cineclube, blocos de carnaval... Todas as atividades também de coletivos que foram paralisadas podem requerer. E esse valor é pago pelas prefeituras. E aí a questão da avaliação vai de acordo com os gastos daquele lugar. Um cineclube não tem o mesmo custo de um espaço cultural com 10 funcionários, por exemplo. Por isso há cotas de R$ 3 mil, R$ 6 mil e R$ 10 mil, esclarece Lara.

A produtora também destaca que, neste ponto, alguns artistas têm reportado dificuldades em comprovar os gastos, principalmente quando as atividades não são físicas. Tem gente que não tem uma conta de água fixa. Mas tem custo de energia, projeção... Inclusive muitos cineclubes tiveram que adquirir equipamento para se adequarem à realidade digital e esse valor pode ser um tipo de comprovação, pontua.

Por fim, a lei federal ainda prevê um terceiro eixo - o de fomento à cultura - que está causando um pouco de controvérsia, de acordo com a própria Lara. Neste quesito, são ofertados prêmios para artistas e agitadores promoverem suas atividades para conseguirem manter seus sustentos. Você não vai conseguir fazer um curta metragem em dois meses, por exemplo. Mas existem outras formas de as pessoas do audiovisual tentarem esses editais, fala.

"O retorno da Aldir Blanc está positivo. A gente conseguiu aumentar o recurso do eixo três para R$ 19 milhões e teremos um alcance ótimo" Fabrício Noronha - Secretário de Estado da Cultura

MAIS EDITAIS E DICAS

No Estado, a produtora destaca que, além dos editais que estão abertos com oportunidades para o audiovisual, outros textos devem ser publicados em breve para incentivarem ainda mais as atividades do setor.

Temos até o dia 27 (de novembro) um edital que pode contemplar oficinas, que podem ser feitas pelo audiovisual. São 20 prêmios de R$ 60 mil que cabem, também, para elaboração de roteiros para projetos futuros. Esse é o edital de artes integradas que prevê R$ 5,35 milhões em centenas de premiações, elenca.

E continua: Até dia 9 de dezembro também tem o Edital Cultura Digital, com frentes diretamente ligadas a núcleos digitais. E que também podem ser contempladas pela galera do audiovisual com projetos de séries, webséries, canais, games, jogos de realidade aumentada e mais.

Segundo ela, dentro dos editais que ainda estão abertos também há contemplação para videoclipes, curta metragem, micro séries, média e longa metragem e séries televisivas.

Recentemente, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) já lançou até editais menos burocráticos, como o de prêmios para quem já fez muito pela cultura capixaba. Esse edital é um prêmio para trajetória de artistas. É uma premiação por reconhecimento da trajetória e o artista tem que comprovar mais de cinco anos de atuação em prol da cultura capixaba, pondera.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

Questionada sobre as reclamações, a Prefeitura da Serra (PMS) diz que vai lançar, em breve, um edital que vai contemplar exclusivamente os profissionais do audiovisual. "A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer não recebeu manifestações do audiovisual no município em relação aos editais", diz trecho final da nota enviada à reportagem. O Executivo da cidade aproveitou para reforçar que o auxílio mensal dos artistas é competência do governo do Estado.

A Prefeitura de Vila Velha (PMVV) destaca que já fez editais exclusivos para o audiovisual e detalha que o Edital 008/2020 contemplou 17 produções do setor. Por meio de nota, o órgão também completa: "A gestão fará tudo sob a determinação da legislação vigente e em respeito à categoria. Conforme informado anteriormente, não houve equívoco por parte da gestão municipal e estamos abertos ao diálogo com todos".

Já segundo a Prefeitura de Cariacica (PMC), 11 editais de apoio a projetos de todas as áreas foram lançados, o que soma mais de 300 projetos contemplados.

O Executivo da cidade corrobora: "Inclusive, o setor audiovisual contou, como as demais áreas, com edital próprio, totalizando recursos de R$ 100 mil voltados para 10 projetos. No edital de audiovisual, puderam se inscrever projetos da seguinte natureza: produção de curtas, produção de vídeo documentário, reedição de vídeos, projeto de exibição de vídeos, oficinas de vídeo, oficinas de criação de roteiro, formação de cineclube, aquisição de materiais e equipamentos necessários à atividade; concursos de vídeos no território local, mostra e festivais de vídeos, eventos e encontros, de preferência, online". O resultado dos editais de Cariacica, que tiveram inscrições prorrogadas duas vezes, sairão no próximo dia 2 de dezembro.

A Prefeitura de Vitória (PMV), por sua vez, destaca que realizou editais amplos que contemplam, sim, vários braços do audiovisual. Por meio de nota, o órgão elencou, por exemplo, as possibilidades do eixo dois, que patrocina espaços culturais. "O inciso II estabelece um conceito amplo sobre espaços culturais, abarcando, na área audiovisual, os cineclubes e as produtoras de cinema e audiovisual, além de outros espaços e atividades artístico-culturais", justifica.