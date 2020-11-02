Lei Aldir Blanc: últimos dias para cadastramento de artistas

Aldir Blanc, que morreu neste ano, dá nome à Lei de auxílio emergencial aos artistas

No ato do cadastramento, é necessário comprovar critérios socioeconômicos e culturais. Você precisa preencher e assinar a ficha de autodeclaração, disponível no anexo 1 do edital referente à renda emergencial mensal. Após o preenchimento, é necessário subir o anexo na plataforma, declarando, assim, que você está apto a receber o benefício.