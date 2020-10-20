Lei Aldir Blanc: bibliotecas realizam cadastro para acesso ao auxílio

Recém-reformado, o Espaço Cultural Zoé Rodrigues Misságia, em Iconha, é um dos pontos de cadastro e tira-dúvidas dos artistas para a Lei Aldir Blanc

A Biblioteca Pública Estadual (PBES), em Vitória, e as municipais de Cariacica, Boa Esperança, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Linhares, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte e Baixo Guandu estão fazendo os cadastros.

Além de base para acesso ao auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, o cadastramento serve também como um banco de dados digital e unificado, com todos os fazedores da cultura ativos do Espírito Santo. Contemplando trabalhadores em diversos setores que encontram na cultura o sustento, o cadastramento é destinado à pessoa física e pode ser realizado no site do Mapa Cultural do ES.