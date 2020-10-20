Lei Aldir Blanc: bibliotecas realizam cadastro para acesso ao auxílio

O cadastro de artistas para acesso às cinco parcelas de R$ 600 da Lei Aldir Blanc segue até o dia 5 de novembro pela internet. Para ajudar os interessados que possuem dúvidas no preenchimento dos formulários ou não contam com acesso à internet, bibliotecas públicas estão servindo como ponto de apoio para realização das inscrições.
A Biblioteca Pública Estadual (PBES), em Vitória, e as municipais de Cariacica, Boa Esperança, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Linhares, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte e Baixo Guandu estão fazendo os cadastros.
Centros culturais como a Casa dos Projetos Culturais de Montanha, Espaço Cultural Zoé Rodrigues Misságia, em Iconha, e a Casa da Cultura Danuta Zbyszynska, em São Domingos do Norte, também são pontos de ajuda aos artistas.
Se você é de Afonso Cláudio, Anchieta, Atílio Vivacqua, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Ibiraçu, Itaguaçu, João Neiva, Laranja da Terra, Marataízes, Pedro Canário, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Teresa, São Gabriel da Palha ou Serra pode procurar as secretarias e gerências Municipais de Cultura para realizar o cadastro ou tirar dúvidas. Confira os endereços aqui.
O CADASTRO
Além de base para acesso ao auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, o cadastramento serve também como um banco de dados digital e unificado, com todos os fazedores da cultura ativos do Espírito Santo. Contemplando trabalhadores em diversos setores que encontram na cultura o sustento, o cadastramento é destinado à pessoa física e pode ser realizado no site do Mapa Cultural do ES.
Vale lembrar que o recurso disponibilizado a cada artista contemplado é uma renda emergencial básica de cinco parcelas no valor de R$ 600,00.