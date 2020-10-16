Um em cada cinco municípios do ES ainda não solicitou recursos da Aldir Blanc

Ao todo, 14 cidades do Espírito Santo ainda não solicitaram os recursos do governo federal Crédito: Brent Keane/ Pexels/ Divulgação

Faltando apenas um dia para o fim do prazo para o cadastramento dos planos de ação na Plataforma + Brasil, que se encerra neste sábado (17), 14 cidades do Espírito Santo ainda não solicitaram os recursos previstos pela Lei Aldir Blanc para apoiar a cultura. Ao todo, o Ministério do Turismo já destinou aos municípios capixabas mais de R$ 21,6 milhões. O Estado, por sua vez, recebeu R$ 30,2 milhões, totalizando mais de R$ 51,8 milhões para os capixabas.

Em todo o Brasil, 4.160 municípios já cadastraram seus planos de ações junto ao governo federal e 2.584 estão com o recurso em mãos para aplicação no setor cultural. Além disso, todos os estados do país e o Distrito Federal já receberam o montante, totalizando mais de R$ 2,6 bilhões pagos por Brasília.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pediu engajamento aos municípios capixabas para que todo o setor cultural possa ser atendido. A Aldir Blanc foi uma importante ação do governo para atender o setor, fortemente afetado pela pandemia. Mas precisamos de 100% das adesões para garantir que um maior número de municípios receba o auxílio. Precisamos fazer com que isso chegue a todas as cidades, destacou.

DADOS

Entre os estados com as menores taxas de adesão estão: Roraima, onde dos 15 municípios, mais da metade, ainda não aderiu à renda emergencial; Rondônia, com apenas 45,28% do total das cidades contempladas; além do Amazonas e Goiás, onde cerca de 55% das localidades não iniciaram o seu processo. Na outra ponta, quase 90% das cidades do Rio de Janeiro, Ceará e do Amapá já inseriram seus planos de ação para o recebimento do auxílio emergencial.

Para o secretário Especial da Cultura, Mário Frias, a verba é essencial para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por esses espaços antes da pandemia. Precisamos do apoio dos gestores municipais para que esse recurso chegue logo a locais que tiveram que ser fechados. São eles que geram empregos e renda para milhares de famílias, pontuou.

De acordo com o decreto nº 10.464/2020, estados, municípios e o Distrito Federal são responsáveis pela distribuição mensal do recurso para a manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas do setor, cooperativas e instituições/organizações comunitárias que foram afetadas pela Covid-19. O recurso pode ser distribuído por meio de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural.