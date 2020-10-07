SP recebe só 17% dos pedidos esperados para Lei Aldir Blanc pouco antes do prazo

O cantor Aldir Blanc posa para foto em seu escritório, no Rio de Janeiro, em 2005. Músico dá nome à lei de auxílio aos artistas na pandemia Crédito: Alexandre Campbell/Folhapress

A quatro dias a encerrar o credenciamento para editais e subsídios via Lei Aldir Blanc, de auxílio emergencial à cultura, a prefeitura de São Paulo contabilizou na manhã desta quarta-feira (7) somente 17,5% das inscrições esperadas.

A capital paulista recebeu um repasse de R$ 70,8 milhões do governo federal. De acordo com a lei, cabe aos municípios destinar os recursos da Lei Aldir Blanc a editais de premiação ao setor cultural, além de subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias impactados pela crise do coronavírus.

Os prazos para o credenciamento para os editais de premiação voltados para coletivos, profissionais técnicos, artistas e produtores do setor cultural vai até esta sexta-feita (9). Já o prazo para pedir o subsídio de espaços e territórios culturais vai até o domingo (11). As inscrições devem ser feitas na plataforma SP Cultura.

O plano da prefeitura é destinar R$ 20 milhões em subsídios e R$ 50,8 milhões aos editais de premiação, cuja inscrição acaba no domingo (11).

Até a manhã desta quarta (7), somente 263 inscrições haviam pedido o subsídio, sendo que eram estimadas 1.600 pela prefeitura. As inscrições para os editais contabilizavam 508, sendo que eram esperadas 2.800.

O auxilio emergencial de R$ 600 a pessoas físicas -trabalhadores da cultura- fica a cargo do estado.

Caso a totalidade dos recursos da Lei Aldir Blanc não chegue aos seus destinatários finais -empresas, grupos e trabalhadores da cultura-- até 60 dias após os repasses feitos pelo governo federal, o dinheiro será revertido ao Fundo Estadual de Cultura do estado de São Paulo. Os R$ 70,8 milhões vindos do governo federal chegaram nas mãos do municípo de São Paulo no dia 17 de setembro.

Os subsídios serão de R$ 9.000 a R$ 30 mil, pagos uma única vez. Além disso, haverá editais de premiação entre R$ 5.000 e R$ 150 mil.

Os recursos da Lei Aldir Blanc devem começar a chegar aos destinatários finais após a prefeitura já ter publicado os protocolos de reabertura de teatros, cinemas e outros equipamentos culturais. Em São Paulo, a gestão Bruno Covas, do PSDB, assinou na semana passada as regulamentações para o setor de cultura para a chamada "fase verde" do Plano SP -que ainda não foi atingida.

Os municípios podiam cadastrar seus planos de ação junto ao Ministério do Turismo desde o início de agosto. O governo Bolsonaro regulamentou a Lei Aldir Blanc dois meses após a sua aprovação pelo Senado. A Prefeitura de São Paulo criou, por decreto, um grupo de trabalho de acompanhamento e fiscalização da Lei Aldir Blanc antes disso, em julho.