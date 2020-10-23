Vila Velha divulga espaços culturais contemplados com a Aldir Blanc

O município recebeu R$ 3.050.149,89 . O dinheiro será distribuído entre espaços artísticos e culturais, pequenas empresas e organizações culturais. Os recursos também serão utilizados para a publicação de editais de fomento à cultura, chamamento público, prêmios e aquisição de bens.

Este foi o primeiro passo dos repasses para o setor cultural. Iniciaremos as transferências para os espaços culturais e, logo depois, iremos publicar os editais, que serão R$ 1.800.000,00 em premiação para fomento de atividades artísticas, explicou o secretário municipal interino de Cultura, Peterson de Castro Cardoso. Os editais devem ser lançados na próxima semana.