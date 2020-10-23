Vila Velha divulga espaços culturais contemplados com a Aldir Blanc

Após Vitória anunciar a abertura do cadastramento de seus aparelhos culturais, Vila Velha publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (23), o resultado preliminar dos espaços contemplados com o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. O pagamento ao setor está previsto para iniciar na próxima quarta-feira (28). O resultado das análises referentes às solicitações dos cadastros podem ser conferidos na internet.
O município recebeu R$ 3.050.149,89. O dinheiro será distribuído entre espaços artísticos e culturais, pequenas empresas e organizações culturais. Os recursos também serão utilizados para a publicação de editais de fomento à cultura, chamamento público, prêmios e aquisição de bens.
Este foi o primeiro passo dos repasses para o setor cultural. Iniciaremos as transferências para os espaços culturais e, logo depois, iremos publicar os editais, que serão R$ 1.800.000,00 em premiação para fomento de atividades artísticas, explicou o secretário municipal interino de Cultura, Peterson de Castro Cardoso. Os editais devem ser lançados na próxima semana.
Os cadastros referentes à solicitação de recebimento de subsídio que estão indeferidos terão dois dias para apresentar recurso junto à Secretaria Municipal de Cultura (Semcult) pelo e-mail [email protected], a contar a partir da data de publicação da portaria.
(Com informações da PMVV)