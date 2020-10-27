Cariacica abre inscrições para 12 editais com recursos da Lei Aldir Blanc

Cariacica lança 12 editais para utilizar a verba recebida pela Lei Aldir Blanc Crédito: Monica Silvestre/Pexels

Após ter repassado recursos para 64 centros culturais, em um primeiro lote, Cariacica começa a usar a verba da Lei Aldir Blanc em editais e chamamentos públicos. Ao todo, são 12 editais que contemplarão as áreas de Artes Cênicas; Artes Literárias; Artes Musicais; Artes Plásticas e Visuais; Audiovisual; Cultura Contemporânea; Cultura Popular e Patrimônio Cultural (material e imaterial). Além disso, o município vai contemplar mestres da cultura popular e convocar um grupo de pareceristas para a avaliação dos projetos.

As inscrições serão totalmente on-line, com término previsto para 10 de novembro, com exceção para o chamamento de pareceristas, cujo prazo de cadastro termina no dia 6. O cadastro para as inscrições e os critérios de seleção para cada uma das 12 categorias estão disponíveis no site da prefeitura municipal

O resultado dos editais sai em 23 de novembro e a lista com os pareceristas selecionados, no dia 7 do mesmo mês. O repasse desses recursos será feito direitamente ao artista. Somente residentes em Cariacica podem participar do processo seletivo.

Ao todo, a cidade recebeu do Governo Federal R$ 2.407.548,83. Deste montante, R$ 1,1 milhão foram destinados aos editais. O restante está sendo repassado aos aparelhos culturais do município, que estão com as atividades paralisadas por conta da pandemia da Covid-19.