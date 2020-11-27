Governo do ES vai lançar editais de R$ 10,3 milhões para cultura

O Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha , o primeiro edital será de R$ 6,7 milhões para linguagens artísticas, sendo R$ 2,4 milhões dos recursos exclusivos ao audiovisual. Depois, mais R$ 2,6 milhões serão publicados para patrimônio e outros R$ 935 mil para atividades transversais da cultura.

O secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha Crédito: Hélio Filho/Secom

Esses editais já devem sair nas próximas semanas. Aí teremos essa linha do audiovisual que vai sair primeiro, inclusive. O edital completo será em duas etapas e são os (editais) tradicionais da Secult. Isso é muito importante porque a realidade do Brasil afora é que, por conta da Aldir Blanc, as políticas próprias dos Estados e municípios estão sendo deixadas de lado, mas nós fizemos questão de manter esse apoio nesse momento mais delicado, fala.

À reportagem, Noronha também adianta que, ao todo, esse novo aporte financeiro deve contemplar aproximadamente 350 projetos pelo Espírito Santo todo. Não é possível definir um número porque há vários prêmios de diferentes valores, que variam de acordo com cada proposta, até esgotarem os recursos. Ano passado foram 355 projetos, porque vai variando de acordo com o projeto e com o teto do valor. Mas a gente espera atender essa média de 350, reitera.

LEI ALDIR BLANC

Sobre a Aldir Blanc, o secretário avalia que o retorno é positivo. Nós ainda conseguimos aumentar nosso recurso do eixo três, para fomento à cultura, para R$ 19 milhões e isso vai aumentar bastante nosso alcance. A verba aumentou porque tiveram municípios que não usaram tudo, então voltou para o Estado, e os outros eixos também não gastaram tudo o que estávamos prevendo, diz.