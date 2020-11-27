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350 projetos

Governo do ES vai lançar editais de R$ 10,3 milhões para cultura

Editais serão publicados ainda em 2020 e expectativa é que novo aporte financeiro, além da Lei Aldir Blanc, patrocine 350 projetos no Estado

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 06:01
Data: 26/09/2019 - ES - Vitória- Palácio Anchieta - Editoria: Política - Foto: Fernando Madeira - GZ
O Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Além dos R$ 60 milhões que estão em distribuição pela Lei Aldir Blanc via Executivo estadual e municipais no Espírito Santo, o governo do Estado vai lançar ainda neste ano mais dois editais que somam R$ 10,3 milhões para contemplar cerca de 350 projetos ligados à arte até o fim de 2021.
Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, o primeiro edital será de R$ 6,7 milhões para linguagens artísticas, sendo R$ 2,4 milhões dos recursos exclusivos ao audiovisual. Depois, mais R$ 2,6 milhões serão publicados para patrimônio e outros R$ 935 mil para atividades transversais da cultura.
Fabrício Noronha, Secretário Estadual de Cultura
O secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha Crédito: Hélio Filho/Secom
Esses editais já devem sair nas próximas semanas. Aí teremos essa linha do audiovisual que vai sair primeiro, inclusive. O edital completo será em duas etapas e são os (editais) tradicionais da Secult. Isso é muito importante porque a realidade do Brasil afora é que, por conta da Aldir Blanc, as políticas próprias dos Estados e municípios estão sendo deixadas de lado, mas nós fizemos questão de manter esse apoio nesse momento mais delicado, fala.
À reportagem, Noronha também adianta que, ao todo, esse novo aporte financeiro deve contemplar aproximadamente 350 projetos pelo Espírito Santo todo. Não é possível definir um número porque há vários prêmios de diferentes valores, que variam de acordo com cada proposta, até esgotarem os recursos. Ano passado foram 355 projetos, porque vai variando de acordo com o projeto e com o teto do valor. Mas a gente espera atender essa média de 350, reitera.

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LEI ALDIR BLANC

Sobre a Aldir Blanc, o secretário avalia que o retorno é positivo. Nós ainda conseguimos aumentar nosso recurso do eixo três, para fomento à cultura, para R$ 19 milhões e isso vai aumentar bastante nosso alcance. A verba aumentou porque tiveram municípios que não usaram tudo, então voltou para o Estado, e os outros eixos também não gastaram tudo o que estávamos prevendo, diz.
De acordo com Noronha, no eixo um, por exemplo, que previa quase 7 mil artistas recebendo as seis parcelas de R$ 600, foi registrado um número muito menor ao esperado. Não temos como dizer os motivos, até porque a aprovação disso é federal, mas imaginamos que, como o auxílio da Caixa já tinha sido bastante amplo, algumas pessoas já estavam recebendo ajuda por lá, opina.

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