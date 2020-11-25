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Segundo turno

Eleições 2020: Vidigal e Fabio prometem teatro, lei e editais à cultura na Serra

Candidatos à Prefeitura da Serra garantem que vão construir teatro, mas também querem fortalecer a cultura com eventos e auxílios à classe artística
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 09:00

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 09:00

Sergio Vidigal e Fabio Duarte disputam o segundo turno pela Prefeitura da Serra
Sergio Vidigal e Fabio Duarte disputam o segundo turno pela Prefeitura da Serra Crédito: Reprodução
Uma das principais garantias que Sérgio Vidigal (PDT) quer dar à classe artística da Serra, caso seja eleito no segundo turno, no próximo dia 29, é a volta da Lei de Incentivo à Cultura Chico Prego, que está inativa desde 2016. Enquanto isso, a urgência que Fabio Duarte (Rede) enxerga para o setor é de investimentos em festivais e oficinas de capacitação. Para a cidade, os candidatos apontam formas diferentes de atingirem um objetivo comum, que é a valorização do agitador cultural local.
Para Vidigal, esse feito se dará não só pelo retorno da Chico Prego - que estava previsto para 2020 pelo atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), como A Gazeta já destacou -, mas também por editais e chamamentos públicos que ele pretende criar sem muita demora. 
Vamos criar um programa de fomento que inclui tanto a manutenção da Lei Chico Prego quanto ampliar os editais, chamamentos, premiações, aquisição de bens e serviços, enumera.
Sobre auxílios a agitadores culturais, Fabio Duarte diz que reconhece a baixa na cultura provocada pela crise da Covid-19. Para isso, quer fortalecer toda a cadeia produtiva da arte reforçando recursos da Lei Aldir Blanc, do governo federal.
Vamos aplicar esse repasse da lei nos espaços culturais em fevereiro e março e queremos ver se será possível criar, no primeiro semestre, pequenas feiras culturais na cidade. A ideia desses eventos é promover a cultura, gerar renda e movimentar a economia, justifica o candidato do partido Rede.

O PRIMEIRO TEATRO DA SERRA

Dentro da bandeira de fortalecimento da cultura, Fabio destaca o que é um dos pontos mais atrativos de seu plano de governo  a criação de um teatro com capacidade para 250 pessoas. Questionado sobre locais independentes que o município já tem, como o Centro Cultural Eliziário Rangel (que hoje é o único local da Serra que abriga um teatro), ele diz que criará políticas para ajudar os empreendedores.
Mas corrobora: Possivelmente, ainda em 2021, vamos inaugurar o Teatro Municipal da Serra com programação anual de eventos. Quero trazer grandes apresentações para potencializar a cultura e faremos parcerias com Fames, orquestras, coros e empresas. O prazo é um pouco curto para uma obra dessa grandiosidade.
Vidigal, por outro lado, também planeja construir o primeiro teatro da cidade. Mas, até lá, quer fortalecer os locais que a cidade já possui: Os espaços que temos são ativos e potentes e nossa administração vai reconhecer e oferecer parceria a esses espaços. Para além das parcerias com espaços independentes, faremos parceria com o Ifes da Serra, que já possui área destinada a um teatro e vamos constituir projeto e construção do primeiro teatro da Serra.

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PRIORIDADES

Os dois candidatos entendem que a pandemia do coronavírus acabou não só causando um déficit na cultura como atrasando uma série de projetos e planejamento que estavam previstos para a área. Para 2021, concordam que não será fácil organizar essa retomada.
Pensando nisso, Vidigal forma uma lista com prioridades caso vença nas urnas no próximo domingo (29). Dependendo da realidade que encontraremos na pasta da Cultura e após o diagnóstico da situação orçamentária e administrativa, vamos primeiro sanar os problemas que afligem o setor cultural nesses últimos anos e, depois, iniciar e efetivar as inovações. Por isso, nossa expectativa é o segundo semestre do ano de 2021 para colocar em prática planos maiores, destaca.
Que é mais ou menos o que pensa o adversário Fábio, que diz: A longo prazo, vamos fazer um trabalho bem bacana englobando os bairros da Serra. Vou implementar pontos fixos para propagar e fortalecer a cultura com oficinas de capoeira, dança, batalhas de rimas e outras atividades. Também vou implementar festivais musicais e de artesanato para que as pessoas tenham a oportunidade de mostrar e valorizar o seu trabalho, além de trabalhar a questão do empreendedorismo na cidade por meio de parcerias com o Sebrae.

VOTOS E PESQUISA IBOPE

O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) lidera, com ampla vantagem, as intenções de voto na primeira pesquisa eleitoral do Ibope, encomendada pela Rede Gazeta, para o segundo turno na cidade. Ele tem 56% da preferência dos eleitores, enquanto seu adversário, o vereador Fabio Duarte (Rede), aparece com 32%.

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