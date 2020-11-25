Eleições 2020: Vidigal e Fabio prometem teatro, lei e editais à cultura na Serra

Uma das principais garantias que Sérgio Vidigal (PDT) quer dar à classe artística da Serra, caso seja eleito no segundo turno, no próximo dia 29, é a volta da Lei de Incentivo à Cultura Chico Prego, que está inativa desde 2016. Enquanto isso, a urgência que Fabio Duarte (Rede) enxerga para o setor é de investimentos em festivais e oficinas de capacitação. Para a cidade, os candidatos apontam formas diferentes de atingirem um objetivo comum, que é a valorização do agitador cultural local.
Para Vidigal, esse feito se dará não só pelo retorno da Chico Prego - que estava previsto para 2020 pelo atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), como A Gazeta já destacou -, mas também por editais e chamamentos públicos que ele pretende criar sem muita demora.
Vamos criar um programa de fomento que inclui tanto a manutenção da Lei Chico Prego quanto ampliar os editais, chamamentos, premiações, aquisição de bens e serviços, enumera.
Sobre auxílios a agitadores culturais, Fabio Duarte diz que reconhece a baixa na cultura provocada pela crise da Covid-19. Para isso, quer fortalecer toda a cadeia produtiva da arte reforçando recursos da Lei Aldir Blanc, do governo federal.
Vamos aplicar esse repasse da lei nos espaços culturais em fevereiro e março e queremos ver se será possível criar, no primeiro semestre, pequenas feiras culturais na cidade. A ideia desses eventos é promover a cultura, gerar renda e movimentar a economia, justifica o candidato do partido Rede.
O PRIMEIRO TEATRO DA SERRA
Dentro da bandeira de fortalecimento da cultura, Fabio destaca o que é um dos pontos mais atrativos de seu plano de governo a criação de um teatro com capacidade para 250 pessoas. Questionado sobre locais independentes que o município já tem, como o Centro Cultural Eliziário Rangel (que hoje é o único local da Serra que abriga um teatro), ele diz que criará políticas para ajudar os empreendedores.
Mas corrobora: Possivelmente, ainda em 2021, vamos inaugurar o Teatro Municipal da Serra com programação anual de eventos. Quero trazer grandes apresentações para potencializar a cultura e faremos parcerias com Fames, orquestras, coros e empresas. O prazo é um pouco curto para uma obra dessa grandiosidade.
Vidigal, por outro lado, também planeja construir o primeiro teatro da cidade. Mas, até lá, quer fortalecer os locais que a cidade já possui: Os espaços que temos são ativos e potentes e nossa administração vai reconhecer e oferecer parceria a esses espaços. Para além das parcerias com espaços independentes, faremos parceria com o Ifes da Serra, que já possui área destinada a um teatro e vamos constituir projeto e construção do primeiro teatro da Serra.
PRIORIDADES
Os dois candidatos entendem que a pandemia do coronavírus acabou não só causando um déficit na cultura como atrasando uma série de projetos e planejamento que estavam previstos para a área. Para 2021, concordam que não será fácil organizar essa retomada.
Pensando nisso, Vidigal forma uma lista com prioridades caso vença nas urnas no próximo domingo (29). Dependendo da realidade que encontraremos na pasta da Cultura e após o diagnóstico da situação orçamentária e administrativa, vamos primeiro sanar os problemas que afligem o setor cultural nesses últimos anos e, depois, iniciar e efetivar as inovações. Por isso, nossa expectativa é o segundo semestre do ano de 2021 para colocar em prática planos maiores, destaca.
Que é mais ou menos o que pensa o adversário Fábio, que diz: A longo prazo, vamos fazer um trabalho bem bacana englobando os bairros da Serra. Vou implementar pontos fixos para propagar e fortalecer a cultura com oficinas de capoeira, dança, batalhas de rimas e outras atividades. Também vou implementar festivais musicais e de artesanato para que as pessoas tenham a oportunidade de mostrar e valorizar o seu trabalho, além de trabalhar a questão do empreendedorismo na cidade por meio de parcerias com o Sebrae.
VOTOS E PESQUISA IBOPE
O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) lidera, com ampla vantagem, as intenções de voto na primeira pesquisa eleitoral do Ibope, encomendada pela Rede Gazeta, para o segundo turno na cidade. Ele tem 56% da preferência dos eleitores, enquanto seu adversário, o vereador Fabio Duarte (Rede), aparece com 32%.