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Pedro Permuy

Mãe de Gretchen deixa Vila Velha e vai morar no RJ com Sula Miranda

Dona Maria del Papa estava morando sozinha no Espírito Santo desde que a outra irmã de Gretchen e Sula, Yara Miranda, havia se mudado para Minas Gerais

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 07:00

Públicado em 

24 nov 2020 às 07:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Dona Maria del Papa, mãe de Gretchen, Sula Miranda e Yara Miranda, no térreo do edifício em que mora Sula, no Rio de Janeiro
Dona Maria del Papa, mãe de Gretchen, Sula Miranda e Yara Miranda, no térreo do edifício em que mora Sula, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @sulamiranda_oficial
Dona Maria del Papa, de 86 anos, transferiu o CEP de Vila Velha para o Rio de Janeiro neste domingo (22). A mãe das Melindrosas – GretchenSula Miranda e Yara Miranda – estava morando no Espírito Santo sozinha desde que a terceira filha, que atualmente é advogada, havia se mudado para o interior de Minas Gerais, no primeiro semestre deste ano.
Desde que posou de biquíni e exibindo o corpão em mansão da Ilha do Frade, em Vitória, Sula já havia revelado à coluna vontade de levar a mãe, definitivamente, para morar com ela na capital carioca. A Rainha dos Caminhoneiros se mudou de São Paulo para lá por conta de gravações que fará para nova novela da Record e por oportunidade de outros trabalhos.
Na ocasião, no fim de outubro, Sula confidenciou: “Estou querendo que ela vá comigo (para o Rio). Queremos vender o imóvel dela, em Vila Velha, e ela fica no Rio comigo. Depois que terminar a novela, a gente vê se continua lá ou volta para São Paulo. Hoje em dia dá para morar em qualquer lugar, porque a locomoção ficou muito fácil para os artistas”.
Na tarde deste domingo (22), Sula chegou a exibir o desembarque da mãe no Aeroporto Santos Dumont, na Cidade Maravilhosa. Em vídeos nos stories, a cantora começou: “Estou esperando a minha mamãezinha, que vai chegar aqui no Rio, agora, definitivamente para morar comigo. Estou bem feliz e está tudo bonitinho esperando por ela”.
Em seguida, dona Maria apareceu sendo carregada em uma cadeira de rodas e Sula explicou: “Ela está na cadeira, mas 'já já' vai vir andando. Ela chegou em paz, uma vida nova”. Chegando à casa da irmã de Gretchen e Yara, a matriarca da família foi recepcionada com flores amarelas e elogiou o espaço. Sorridente, ela chegou até a fazer o sinal da cruz antes de entrar pela porta do imóvel. “Que lindinha, que beleza... Ai, que flores lindas!”, comemorou.
Na manhã desta segunda (23), dona Maria ainda estava reconhecendo o novo território. Em rápida conversa com este colunista, Sula alertou que estava apresentando o endereço à mãe e que as duas estavam em fase de adaptação. Até então, a artista também morava sozinha.

A VIAGEM DE 40 DIAS

Já que falamos de mudança, quem está prestes a embarcar em uma aventura daquelas é a empresária e publicitária Hellen Dal Col, conhecida no Espírito Santo por ser grande investidora do mercado de motéis. Ao lado do marido, ela vai passar 40 dias viajando de moto por várias cidades do Brasil a partir do próximo dia 2 de dezembro, quando vai começar a trip. Entre os destinos, pretende passar por Belém, Ilha de Marajó, João Pessoa, Maragogi e pelos Lençóis Maranhenses. Em cada local, deve passar cerca de duas noites, segundo o cronograma que elaborou. Ela volta ao Estado no dia 5 de janeiro de 2021. 

MAS, ANTES... 

Antes da aventura sob duas rodas, Hellen vai receber convidadas para mais uma edição do Saia da Rotina, projeto que reúne grupo de mulheres em suíte de luxo de motel da Serra. O encontro, desta vez, está marcado para esta quarta (25). O bate-papo, que gira em torno da figura feminina e sexologia, será comandado pela sexóloga Sirleide Stinguel. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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