Mãe de Gretchen deixa Vila Velha e vai morar no RJ com Sula Miranda

Na ocasião, no fim de outubro, Sula confidenciou: “Estou querendo que ela vá comigo (para o Rio). Queremos vender o imóvel dela, em Vila Velha, e ela fica no Rio comigo. Depois que terminar a novela, a gente vê se continua lá ou volta para São Paulo. Hoje em dia dá para morar em qualquer lugar, porque a locomoção ficou muito fácil para os artistas”.
Na tarde deste domingo (22), Sula chegou a exibir o desembarque da mãe no Aeroporto Santos Dumont, na Cidade Maravilhosa. Em vídeos nos stories, a cantora começou: “Estou esperando a minha mamãezinha, que vai chegar aqui no Rio, agora, definitivamente para morar comigo. Estou bem feliz e está tudo bonitinho esperando por ela”.
Em seguida, dona Maria apareceu sendo carregada em uma cadeira de rodas e Sula explicou: “Ela está na cadeira, mas 'já já' vai vir andando. Ela chegou em paz, uma vida nova”. Chegando à casa da irmã de Gretchen e Yara, a matriarca da família foi recepcionada com flores amarelas e elogiou o espaço. Sorridente, ela chegou até a fazer o sinal da cruz antes de entrar pela porta do imóvel. “Que lindinha, que beleza... Ai, que flores lindas!”, comemorou.
Na manhã desta segunda (23), dona Maria ainda estava reconhecendo o novo território. Em rápida conversa com este colunista, Sula alertou que estava apresentando o endereço à mãe e que as duas estavam em fase de adaptação. Até então, a artista também morava sozinha.
Já que falamos de mudança, quem está prestes a embarcar em uma aventura daquelas é a empresária e publicitária Hellen Dal Col, conhecida no Espírito Santo por ser grande investidora do mercado de motéis. Ao lado do marido, ela vai passar 40 dias viajando de moto por várias cidades do Brasil a partir do próximo dia 2 de dezembro, quando vai começar a trip. Entre os destinos, pretende passar por Belém, Ilha de Marajó, João Pessoa, Maragogi e pelos Lençóis Maranhenses. Em cada local, deve passar cerca de duas noites, segundo o cronograma que elaborou. Ela volta ao Estado no dia 5 de janeiro de 2021.
Antes da aventura sob duas rodas, Hellen vai receber convidadas para mais uma edição do Saia da Rotina, projeto que reúne grupo de mulheres em suíte de luxo de motel da Serra. O encontro, desta vez, está marcado para esta quarta (25). O bate-papo, que gira em torno da figura feminina e sexologia, será comandado pela sexóloga Sirleide Stinguel.