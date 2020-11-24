Mãe de Gretchen deixa Vila Velha e vai morar no RJ com Sula Miranda

Dona Maria del Papa, mãe de Gretchen, Sula Miranda e Yara Miranda, no térreo do edifício em que mora Sula, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @sulamiranda_oficial

Desde que posou de biquíni e exibindo o corpão em mansão da Ilha do Frade, em Vitória , Sula já havia revelado à coluna vontade de levar a mãe, definitivamente, para morar com ela na capital carioca. A Rainha dos Caminhoneiros se mudou de São Paulo para lá por conta de gravações que fará para nova novela da Record e por oportunidade de outros trabalhos.

Na ocasião, no fim de outubro, Sula confidenciou: “Estou querendo que ela vá comigo (para o Rio). Queremos vender o imóvel dela, em Vila Velha, e ela fica no Rio comigo. Depois que terminar a novela, a gente vê se continua lá ou volta para São Paulo. Hoje em dia dá para morar em qualquer lugar, porque a locomoção ficou muito fácil para os artistas”.

Na tarde deste domingo (22), Sula chegou a exibir o desembarque da mãe no Aeroporto Santos Dumont, na Cidade Maravilhosa. Em vídeos nos stories, a cantora começou: “Estou esperando a minha mamãezinha, que vai chegar aqui no Rio, agora, definitivamente para morar comigo. Estou bem feliz e está tudo bonitinho esperando por ela”.

Em seguida, dona Maria apareceu sendo carregada em uma cadeira de rodas e Sula explicou: “Ela está na cadeira, mas 'já já' vai vir andando. Ela chegou em paz, uma vida nova”. Chegando à casa da irmã de Gretchen e Yara, a matriarca da família foi recepcionada com flores amarelas e elogiou o espaço. Sorridente, ela chegou até a fazer o sinal da cruz antes de entrar pela porta do imóvel. “Que lindinha, que beleza... Ai, que flores lindas!”, comemorou.

Na manhã desta segunda (23), dona Maria ainda estava reconhecendo o novo território. Em rápida conversa com este colunista, Sula alertou que estava apresentando o endereço à mãe e que as duas estavam em fase de adaptação. Até então, a artista também morava sozinha.

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A VIAGEM DE 40 DIAS

Já que falamos de mudança, quem está prestes a embarcar em uma aventura daquelas é a empresária e publicitária Hellen Dal Col, conhecida no Espírito Santo por ser grande investidora do mercado de motéis. Ao lado do marido, ela vai passar 40 dias viajando de moto por várias cidades do Brasil a partir do próximo dia 2 de dezembro, quando vai começar a trip. Entre os destinos, pretende passar por Belém, Ilha de Marajó, João Pessoa, Maragogi e pelos Lençóis Maranhenses. Em cada local, deve passar cerca de duas noites, segundo o cronograma que elaborou. Ela volta ao Estado no dia 5 de janeiro de 2021.

MAS, ANTES...