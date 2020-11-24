História e acordes da música pop capixaba nos anos 1990 viram livro

A banda Casaca também é citada no livro "O Pop que Fez Sucesso Por Essas Bandas" Crédito: Tiago Uliana

O pop capixaba dos anos 1990 terá sua história e acordes registrados na literatura. Nesta terça-feira (24), será lançado o livro "O Pop que Fez Sucesso por Essas Bandas - Arranjos para Orquestra de Violões", idealizado pelo maestro e professor da Faculdade de Música do ES (Fames), Eduardo Lucas da Silva, e escrito pelo jornalista e autor José Roberto Santos Neves.

Publicado em formato PDF e distribuído gratuitamente no site do projeto Música na Rede , o livro reúne histórias de bandas icônicas da cultura popular capixaba e arranjos para orquestras de violão desenvolvidos pelo violonista Bruno Soares.

A obra didática conta com 10 partituras, uma para cada banda que fez história nos anos 1990 e foi selecionada para integrar o livro. A gente abriu uma seletiva para voto popular para que as pessoas pudessem escolher as bandas que mais representassem elas, explica o maestro.

O resultado da enquete junto à curadoria de Daniel Morelo foi a escolha das bandas: Casaca; Dead Fish; Herança Negra; Java Roots; Lordose pra Leão; Macucos; Manimal; Mais Astral; Pele Morena; e Rastaclone. "A gente foi muito feliz com o resultado dessas bandas, todas elas cederam os direitos para publicar e elas ficaram super felizes", comenta o maestro animado.

O professor de música da Fames e maestro Eduardo Lucas da Silva Crédito: Ricardo Galvão

Com 188 páginas, apesar do seu direcionamento ao estudo musical dos alunos do Música na Rede, o livro é acessível a todos. Com detalhes sobre a composição das bandas, ele pode ser um meio de qualquer um ficar por dentro da história musical capixaba da virada dos anos 1990 para os anos 2000.

Conhecido por se dedicar à produção de obras que dissecam a música capixaba ou pessoas ligadas à história do tema, como "Maisa" (2005) e Rockrise (2012), Neves explica que sua contribuição na obra acaba sendo, de uma certa forma, uma continuação da pesquisa musical desenvolvida no segundo livro citado, em que explorou a cena de rock da década de 1970 a 1995 no Espírito Santo.

Eu identifiquei que, em 1995, a cena mudou muito, principalmente com o Movimento Manguebeach, de Pernambuco, com Chico Science e Nação Zumbi e o Mundo Livre S/. Então houve uma valorização do elemento folclórico na música pop nacional. E aí, isso reverberou no Espírito Santo, bandas como Manimal e Casaca passaram a explorar a base do congo e valorizar o regionalismo né, junto com a guitarra detalha o escritor sobre o contexto que fez surgir a produção das bandas exploradas no lançamento.

O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves Crédito: Daniella Spadeto

E a questão do regionalismo e da cultura popular é realmente o foco da obra sobre o pop capixaba, como garante o maestro. Ele relata que o livro nasce de um projeto maior, tendo como intuito estabelecer uma memória musical no Estado, afirmando que esse registro acaba muitas vezes sendo perdido, pelo fato de essa música circular através da tradição oral.

No Espírito Santo, a gente tem um problema muito sério com a memória musical do Estado. Por ser um Estado muito pequeno e ele ficar também sendo apequenado pelos seus vizinhos gigantes, a gente acaba achando que não tem cultura ou memória, pontua o maestro.

José Roberto adiciona que existem grandes músicos capixabas que são desconhecidos do grande público, tais como Carlos Cruz e Maria Cibele. Para o jornalista, esse novo livro é importante por agora integrar a bibliografia sobre a música desenvolvida nessas terras.

O pop que fez sucesso por essas bandas é então uma forma de levar aos adolescentes do projeto Música na Rede, que atende 107 escolas e mais de 3300 alunos, o conhecimento sobre parte da história da cultura popular regional, assim como outras publicações do projeto, como a série de nove obras "Lendas Brasileiras" e o livro "Canções Capixabas para Quarteto ou Conjunto de Violões".

A gente vai usar essas partituras no nosso conteúdo programático das aulas durante o ano. Os alunos já estão tocando esse repertório, pontua Silva sobre a publicação que contempla as bandas capixabas, esclarecendo que o livro é voltado para estudantes do 8º ao 3º ano do Ensino Médio.

"O Pop que fez história por essas bandas", livro do projeto Música na Rede Crédito: Reprodução/ Capa do livro "O Pop que fez história por essas bandas"

LIVE DE LANÇAMENTO

Ninguém melhor para lançar o livro do que alguns personagens da obra. Renato Casanova, da banda Casaca, Anderson Ventura, da antiga Java Roots, e Amaro Lima, do extinto Manimal, vão participar da live de lançamento, que acontece às 19h, no canal da Fames no YouTube.

O evento terá ainda a apresentação dos arranjos da obra por seis coordenadores do projeto Música na Rede e de alunos do projeto Música na Rede.

LANÇAMENTO DO LIVRO "O POP QUE FEZ HISTÓRIA POR ESSAS BANDAS"

Live com apresentação dos arranjos por professores da Fames e com participação de Amaro Lima, Renato Casanova e Anderson Ventura.

Horário: Às 19h

Às 19h Local: No canal no YouTube da Fames.

No canal no YouTube da Fames. Acesso gratuito