Música na Rede lança a série de livros 'Lendas Brasileiras'

Livro sobre a Cuca, da série Lendas Brasileiras, do projeto Música na Rede Crédito: Reprodução

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado dia 29 de outubro, e ao Dia do Saci, no dia 31, a ação Música na Rede lança nove livros que homenageiam o folclore brasileiro. A série tem como objetivo trabalhar a interdisciplinaridade entre música e educação.

As obras contam com a participação do professor Dr. Marcelo Rauta, compositor residente da ação Música na Rede, que assimilou os traços de personalidade de todos os personagens em cada composição. Os personagens homenageados nesta série são: Cuca, Saci-Pererê, Curupira, Caipora, Iara, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreio e Mula Sem Cabeça.

Além da série Lendas Brasileiras, a ação Música na Rede lançou recentemente o livro “Canções Capixabas Para Quarteto ou Conjunto de Violões" , e tem planejado mais 3 lançamentos ainda este ano, previstos para os próximos meses, contemplando as seguintes obras: Canções Capixabas para Orquestra de Violões, O Guia do Regente  Artigos para os novos regentes das orquestras de violão do Espírito Santo e Um panorama do ensino musical na ação música na rede no ES: ensino, prática e pesquisa.

MÚSICA NA REDE