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Dia do Livro

Música na Rede lança a série de livros 'Lendas Brasileiras'

Série conta com nove obras, cada um sobre um importante personagem do folclore brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 13:57

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:57

Livro sobre a Cuca, da série Lendas Brasileiras, do projeto Música na Rede
Livro sobre a Cuca, da série Lendas Brasileiras, do projeto Música na Rede Crédito: Reprodução
Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado dia 29 de outubro, e ao Dia do Saci, no dia 31, a ação Música na Rede lança nove livros que homenageiam o folclore brasileiro. A série tem como objetivo trabalhar a interdisciplinaridade entre música e educação.
Os livros podem ser acessados no site da ação Música na Rede. No canal da Fames (Faculdade de Música do Espírito Santo) no YouTube é possível assistir à execução de algumas das composições como referência para executar o livro.
As obras contam com a participação do professor Dr. Marcelo Rauta, compositor residente da ação Música na Rede, que assimilou os traços de personalidade de todos os personagens em cada composição. Os personagens homenageados nesta série são: Cuca, Saci-Pererê, Curupira, Caipora, Iara, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreio e Mula Sem Cabeça.
Além da série Lendas Brasileiras, a ação Música na Rede lançou recentemente o livro Canções Capixabas Para Quarteto ou Conjunto de Violões", e tem planejado mais 3 lançamentos ainda este ano, previstos para os próximos meses, contemplando as seguintes obras: Canções Capixabas para Orquestra de Violões, O Guia do Regente  Artigos para os novos regentes das orquestras de violão do Espírito Santo e Um panorama do ensino musical na ação música na rede no ES: ensino, prática e pesquisa.

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MÚSICA NA REDE

A ação Música na Rede, que é uma iniciativa da Sedu, em parceria com a Fames e a Fapes, tem como objetivo ofertar o acesso à educação musical por meio do ensino coletivo, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento social e comportamental de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, possibilitando, assim, a formação, difusão e valorização da música de concerto.

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