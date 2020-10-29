Música na Rede lança a série de livros 'Lendas Brasileiras'

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado dia 29 de outubro, e ao Dia do Saci, no dia 31, a ação Música na Rede lança nove livros que homenageiam o folclore brasileiro. A série tem como objetivo trabalhar a interdisciplinaridade entre música e educação.
Os livros podem ser acessados no site da ação Música na Rede. No canal da Fames (Faculdade de Música do Espírito Santo) no YouTube é possível assistir à execução de algumas das composições como referência para executar o livro.
As obras contam com a participação do professor Dr. Marcelo Rauta, compositor residente da ação Música na Rede, que assimilou os traços de personalidade de todos os personagens em cada composição. Os personagens homenageados nesta série são: Cuca, Saci-Pererê, Curupira, Caipora, Iara, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreio e Mula Sem Cabeça.
Além da série Lendas Brasileiras, a ação Música na Rede lançou recentemente o livro Canções Capixabas Para Quarteto ou Conjunto de Violões", e tem planejado mais 3 lançamentos ainda este ano, previstos para os próximos meses, contemplando as seguintes obras: Canções Capixabas para Orquestra de Violões, O Guia do Regente Artigos para os novos regentes das orquestras de violão do Espírito Santo e Um panorama do ensino musical na ação música na rede no ES: ensino, prática e pesquisa.
MÚSICA NA REDE
A ação Música na Rede, que é uma iniciativa da Sedu, em parceria com a Fames e a Fapes, tem como objetivo ofertar o acesso à educação musical por meio do ensino coletivo, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento social e comportamental de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, possibilitando, assim, a formação, difusão e valorização da música de concerto.