Vila Velha abre inscrições para editais da Lei Aldir Blanc

Artistas, grupos, coletivos, agentes culturais, agentes da cadeia produtiva, espaços artísticos, entre outros já podem se inscrever nos editais com recursos da Lei Aldir Blanc. No total, serão 490 projetos contemplados em três editais de fomento à cultura publicados na última quinta-feira (29).
As inscrições podem ser feitas no portal da Prefeitura de Vila Velha até o dia 13 de novembro. É necessário o preenchimento de formulários específicos e termos de credenciamento que estão disponibilizados tanto no portal da PMVV quanto na plataforma Prosas.
Os documentos necessários para a inscrição são: ficha de inscrição; declaração de participação, devidamente assinada; descrição da proposta a ser inscrita, em formato on-line, detalhando o conteúdo da apresentação; entre outros. Em caso de dúvidas sobre os editais, a Secretaria Municipal de Cultura disponibilizou os telefones: (27) 3149 - 7345 / (27) 3149 7343.
No total, os recursos para editais, chamamento público, prêmios e aquisição de bens que serão distribuídos em Vila Velha são de R$ 1.800.000,00.
"Nesse momento difícil de pandemia, esse recurso vem como um alívio pelo grande impacto que a área cultural tem sofrido. Os editais foram construídos para atender ao maior número de trabalhadores da cultura, visando o alcance dos necessitados", explicou o secretário municipal interino de Cultura, Peterson de Castro Cardoso.
OS EDITAIS
Confira na íntegra os editais:
O objetivo desse edital é proporcionar a realização de atividades em formato alternativo nas linguagens culturais para os públicos adulto e infantil; segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, de modo a assegurar o direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais. Esse edital contempla um investimento de R$ 1.150.000,00 (um milhão de reais) distribuídos em 230 projetos com valor individual de R$ 5 mil por projeto. As categorias são: teatro, ópera e música de concerto, dança, artes visuais, áudio visual e novas linguagens, cineclube, patrimônio histórico cultural, cultura popular tradicional, capoeira, música, literatura, arte urbana, economia criativa e solidária, artesanato e circo.
Esse edital visa a contratação de artistas residentes em Vila Velha há pelo menos dois anos, maiores de idade, e que vivam de sua arte, para se apresentarem exibirem suas obras, realizarem exposições e/ou ministrar oficinas, propostas de apresentação, formação ou outros conteúdos artísticos e culturais que possam ser executadas, durante ou após terminada a vigência do Estado de Emergência em Saúde Pública. Para esse edital o investimento é de R$ 240 mil, distribuídos em 200 projetos, com premiação de R$ 1.200 para cada um. As categorias são para música; artistas de rua; contadores de história; dança; artes cênicas; e técnico Cultural. E atividades de difusão de arte e cultura são para aquelas que intencionam o desenvolvimento, fomento, formação e divulgação das mais diferentes linguagens artísticas e culturais, como por exemplo: apresentações, mostras, intervenções, ensaios abertos, shows, feiras temáticas, saraus, oficinas, cursos, residências técnico-artísticas, workshops, palestras, reuniões e debates.
Para fomentar atividades artísticas em Vila Velha, o Fundo de Cultura Do Município de Vila Velha, atento às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, lança este edital visando a contratação de artistas para se apresentarem e exibirem suas obras. Poderão participar deste processo de seleção de projetos, proponentes que já tenham cadastro municipal de cultura como espaços culturais. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. O valor deste edital e? de R$ 300 mil, que serão distribuídos em 60 projetos, com valor individual de R$ 5 mil.
Os editais estão disponíveis o portal da PMVV. Os documentos necessários para a inscrição são: ficha de inscrição; declaração de participação, devidamente assinada; descrição da proposta a ser inscrita, em formato on-line, detalhando o conteúdo da apresentação; entre outros. Em caso de dúvidas sobre os editais, a Secretaria Municipal de Cultura disponibilizou os telefones: (27) 3149 - 7345 / (27) 3149 7343.