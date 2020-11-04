Vila Velha abre inscrições para editais da Lei Aldir Blanc

Confira na íntegra os editais:

O objetivo desse edital é proporcionar a realização de atividades em formato alternativo nas linguagens culturais para os públicos adulto e infantil; segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, de modo a assegurar o direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais. Esse edital contempla um investimento de R$ 1.150.000,00 (um milhão de reais) distribuídos em 230 projetos com valor individual de R$ 5 mil por projeto. As categorias são: teatro, ópera e música de concerto, dança, artes visuais, áudio visual e novas linguagens, cineclube, patrimônio histórico cultural, cultura popular tradicional, capoeira, música, literatura, arte urbana, economia criativa e solidária, artesanato e circo.

Esse edital visa a contratação de artistas residentes em Vila Velha há pelo menos dois anos, maiores de idade, e que vivam de sua arte, para se apresentarem exibirem suas obras, realizarem exposições e/ou ministrar oficinas, propostas de apresentação, formação ou outros conteúdos artísticos e culturais que possam ser executadas, durante ou após terminada a vigência do Estado de Emergência em Saúde Pública. Para esse edital o investimento é de R$ 240 mil, distribuídos em 200 projetos, com premiação de R$ 1.200 para cada um. As categorias são para música; artistas de rua; contadores de história; dança; artes cênicas; e técnico  Cultural. E atividades de difusão de arte e cultura são para aquelas que intencionam o desenvolvimento, fomento, formação e divulgação das mais diferentes linguagens artísticas e culturais, como por exemplo: apresentações, mostras, intervenções, ensaios abertos, shows, feiras temáticas, saraus, oficinas, cursos, residências técnico-artísticas, workshops, palestras, reuniões e debates.

Para fomentar atividades artísticas em Vila Velha, o Fundo de Cultura Do Município de Vila Velha, atento às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, lança este edital visando a contratação de artistas para se apresentarem e exibirem suas obras. Poderão participar deste processo de seleção de projetos, proponentes que já tenham cadastro municipal de cultura como espaços culturais. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. O valor deste edital e? de R$ 300 mil, que serão distribuídos em 60 projetos, com valor individual de R$ 5 mil.