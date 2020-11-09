Aldir Blanc: inscrições para editais da Secult-ES começam dia 12

Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult Crédito: Carlos Alberto Silva

Atenção, artistas e espaços culturais do Espírito Santo. As inscrições para os editais com recursos da Lei Aldir Blanc produzidos pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) começam na próxima quinta-feira (12).

O órgão publicou dois editais referentes ao Inciso III da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo nesta segunda-feira (9). O primeiro é para Artes Integradas e o segundo para Licenciamento de Obras Audiovisuais (filmes, videoclipes e séries). Eles podem ser conferidos aqui.

De acordo com a pasta, estes são apenas os primeiros editais e mais devem vir por aí. Cada edital ficará aberto por 15 dias. Assim, as inscrições deverão ser feitas pelo Mapa Cultural, a partir desta quinta-feira (12), e se encerram no dia 27 de novembro, às 18 horas.

Os projetos a serem inscritos deverão seguir um modelo parecido com o dos editais 2019 do Funcultura, contendo apresentação do projeto, justificativa, planilha de custos e efeito multiplicador, entre outros dados.

A Secult vai realizar uma live coordenada pelo secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, e pela subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas, para apresentar detalhes dos editais e tirar dúvidas dos interessados. Ela acontece no mesmo dia de abertura das inscrições, a partir das 16h, nas redes sociais da secretaria.

DETALHES DOS EDITAIS

ARTES INTEGRADAS: O Edital prevê o apoio à realização de eventos de promoção, difusão e produção cultural, como festivais, mostras, mercados, feiras de artes, debates, ciclos de palestras, fóruns, seminários, residência artísticas, entre outros, com as finalidades de promover a circulação de bens culturais, a difusão dos saberes e fazeres do Espírito Santo, o reconhecimento, valorização e a promoção da diversidade cultural do Estado e o intercâmbio entre a produção dos artistas capixabas. Serão 26 projetos contemplados.





O Edital prevê o apoio à realização de eventos de promoção, difusão e produção cultural, como festivais, mostras, mercados, feiras de artes, debates, ciclos de palestras, fóruns, seminários, residência artísticas, entre outros, com as finalidades de promover a circulação de bens culturais, a difusão dos saberes e fazeres do Espírito Santo, o reconhecimento, valorização e a promoção da diversidade cultural do Estado e o intercâmbio entre a produção dos artistas capixabas. Eixo I: Festivais, Mostras, Feiras



Para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica: oito projetos de até R$ 50 mil



Somente para Pessoa Jurídica: oito projetos de até R$ 100 mil





Eixo II: Cultura e Pensamento ES  Realização de debates, ciclos de palestras e seminários.



Dois projetos de até R$ 30 mil



Dois prêmios de até R$ 50 mil





Eixo III: Programa de Residências Artísticas



Seis projetos de até R$ 60 mil.

