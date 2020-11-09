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Cultura

Aldir Blanc: inscrições para editais da Secult-ES começam dia 12

Órgão abriu dois processos de seleção que terão prazo de 15 dias para os interessados participarem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 18:08

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:08

Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult
Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção, artistas e espaços culturais do Espírito Santo. As inscrições para os editais com recursos da Lei Aldir Blanc produzidos pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) começam na próxima quinta-feira (12).
O órgão publicou dois editais referentes ao Inciso III da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo nesta segunda-feira (9). O primeiro é para Artes Integradas e o segundo para Licenciamento de Obras Audiovisuais (filmes, videoclipes e séries). Eles podem ser conferidos aqui.
De acordo com a pasta, estes são apenas os primeiros editais e mais devem vir por aí. Cada edital ficará aberto por 15 dias. Assim, as inscrições deverão ser feitas pelo Mapa Cultural, a partir desta quinta-feira (12), e se encerram no dia 27 de novembro, às 18 horas.
Os projetos a serem inscritos deverão seguir um modelo parecido com o dos editais 2019 do Funcultura, contendo apresentação do projeto, justificativa, planilha de custos e efeito multiplicador, entre outros dados.
A Secult vai realizar uma live coordenada pelo secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, e pela subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas, para apresentar detalhes dos editais e tirar dúvidas dos interessados. Ela acontece no mesmo dia de abertura das inscrições, a partir das 16h, nas redes sociais da secretaria.

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DETALHES DOS EDITAIS

  • ARTES INTEGRADAS:  O Edital prevê o apoio à realização de eventos de promoção, difusão e produção cultural, como festivais, mostras, mercados, feiras de artes, debates, ciclos de palestras, fóruns, seminários, residência artísticas, entre outros, com as finalidades de promover a circulação de bens culturais, a difusão dos saberes e fazeres do Espírito Santo, o reconhecimento, valorização e a promoção da diversidade cultural do Estado e o intercâmbio entre a produção dos artistas capixabas. Serão 26 projetos contemplados.

  • Eixo I: Festivais, Mostras, Feiras
  • Para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica: oito projetos de até R$ 50 mil
  • Somente para Pessoa Jurídica: oito projetos de até R$ 100 mil

  • Eixo II: Cultura e Pensamento ES  Realização de debates, ciclos de palestras e seminários.
  • Dois projetos de até R$ 30 mil
  • Dois prêmios de até R$ 50 mil

  • Eixo III: Programa de Residências Artísticas
  • Seis projetos de até R$ 60 mil.
  • LICENCIAMENTO:  Incluem a seleção de Seleção de Projetos Culturais e a Concessão de Prêmio para Licenciamento de Obras Audiovisuais de Curta Metragem, Videoclipe, Longa Metragem e Série, realizadas no Estado do Espírito Santo, para a exibição por meio de plataformas de streaming e mídias sociais do Governo do Estado do Espírito Santo e da Secretaria da Cultura, bem como para a exibição na grade de programação da TV Educativa do Espírito Santo (TVE/ES), pelo prazo de 24 meses, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso. Serão 50 projetos contemplados.

  • Licenciamento de Curta Metragem e Vídeo Clipe: 35 projetos de R$ 3 mil.
  • Licenciamento de Longa Metragem e Série: 15 projetos de R$ 5 mil.

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