Aldir Blanc: inscrições para editais da Secult-ES começam dia 12

Atenção, artistas e espaços culturais do Espírito Santo. As inscrições para os editais com recursos da Lei Aldir Blanc produzidos pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) começam na próxima quinta-feira (12).
O órgão publicou dois editais referentes ao Inciso III da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo nesta segunda-feira (9). O primeiro é para Artes Integradas e o segundo para Licenciamento de Obras Audiovisuais (filmes, videoclipes e séries). Eles podem ser conferidos aqui.
De acordo com a pasta, estes são apenas os primeiros editais e mais devem vir por aí. Cada edital ficará aberto por 15 dias. Assim, as inscrições deverão ser feitas pelo Mapa Cultural, a partir desta quinta-feira (12), e se encerram no dia 27 de novembro, às 18 horas.
Os projetos a serem inscritos deverão seguir um modelo parecido com o dos editais 2019 do Funcultura, contendo apresentação do projeto, justificativa, planilha de custos e efeito multiplicador, entre outros dados.
A Secult vai realizar uma live coordenada pelo secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, e pela subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas, para apresentar detalhes dos editais e tirar dúvidas dos interessados. Ela acontece no mesmo dia de abertura das inscrições, a partir das 16h, nas redes sociais da secretaria.
DETALHES DOS EDITAIS
- ARTES INTEGRADAS: O Edital prevê o apoio à realização de eventos de promoção, difusão e produção cultural, como festivais, mostras, mercados, feiras de artes, debates, ciclos de palestras, fóruns, seminários, residência artísticas, entre outros, com as finalidades de promover a circulação de bens culturais, a difusão dos saberes e fazeres do Espírito Santo, o reconhecimento, valorização e a promoção da diversidade cultural do Estado e o intercâmbio entre a produção dos artistas capixabas. Serão 26 projetos contemplados.
- Eixo I: Festivais, Mostras, Feiras
- Para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica: oito projetos de até R$ 50 mil
- Somente para Pessoa Jurídica: oito projetos de até R$ 100 mil
- Eixo II: Cultura e Pensamento ES Realização de debates, ciclos de palestras e seminários.
- Dois projetos de até R$ 30 mil
- Dois prêmios de até R$ 50 mil
- Eixo III: Programa de Residências Artísticas
- Seis projetos de até R$ 60 mil.
- LICENCIAMENTO: Incluem a seleção de Seleção de Projetos Culturais e a Concessão de Prêmio para Licenciamento de Obras Audiovisuais de Curta Metragem, Videoclipe, Longa Metragem e Série, realizadas no Estado do Espírito Santo, para a exibição por meio de plataformas de streaming e mídias sociais do Governo do Estado do Espírito Santo e da Secretaria da Cultura, bem como para a exibição na grade de programação da TV Educativa do Espírito Santo (TVE/ES), pelo prazo de 24 meses, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso. Serão 50 projetos contemplados.
- Licenciamento de Curta Metragem e Vídeo Clipe: 35 projetos de R$ 3 mil.
- Licenciamento de Longa Metragem e Série: 15 projetos de R$ 5 mil.