Aldir Blanc: Colatina seleciona 20 projetos em edital aberto até o fim do mês

Cadastro é realizado na Prefeitura de Colatina Crédito: João Henrique Castro

Colatina é mais um município capixaba que abriu edital com recursos da Lei Aldir Blanc. A seleção vai contemplar 20 projetos com o valor de R$ 13 mil cada. Os colatinenses interessados têm até o dia 27 de novembro para se inscrever.

Podem participar apenas pessoas físicas com idade a partir de 18 anos e que morem em Colatina há, pelo menos, dois anos. Serão aceitas propostas de apresentação, formação ou outros conteúdos artísticos e culturais que possam ser executadas e transmitidas ao vivo por meio de linguagem audiovisual.

Elas devem abranger uma das cinco categorias: Música, artes plásticas, artes visuais (desenho, pintura, literatura, escultura, gravura, design, artesanatos, fotografia, vídeo, produção cinematográfica), artes cênicas (teatro, dança,performance), e expressões culturais populares.

Mesmo com a pandemia, a cidade optou pelo cadastro presencial. Os formulários de inscrição devem ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura de Colatina (Av. ângelo Giubert, 343, térreo, Centro), das 12h às 17h. "A proposta deverá ser apresentada em 01 (um) envelope opaco e devidamente lacrado contendo os anexos solicitados no edital", destaca o órgão. Confira a lista de documentos necessários no fim do texto.