Televisão

'Órfãos da Terra' e 'Ninguém Tá Olhando' levam o Emmy internacional 2020

A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu de maneira totalmente virtual, transmitida desde Nova York; diretor Daniel Rezende disse estar feliz e surpreso pela vitória da sua 'comédia existencialista'
Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 23:49

Ninguém Tá Olhando - série da Netflix
"Ninguém Tá Olhando" foi cancelada pela Netflix após a primeira temporada, mas acabou ganhando o Emmy Crédito: Aline Arruda/Netflix
A novela brasileira Órfãos da Terra venceu a categoria de telenovela no Emmy Internacional 2020, cujos ganhadores foram anunciados nesta segunda-feira, 23. A série Ninguém Tá Olhando, dirigida por Daniel Rezende, ganhou o prêmio de melhor comédia. A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu de maneira totalmente virtual, transmitida desde Nova York.
O Emmy Internacional 2020 foi apresentado pelo ator Richard Kind. Brasil e Reino Unido dominaram a lista de indicados ao Emmy Internacional de 2020, com sete obras selecionadas pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. Ao todo, produções de 20 países estavam na lista de indicações.
Veja abaixo os vencedores (em negrito) e os indicados ao Emmy Internacional 2020:
  • PROGRAMA DE ARTE
  • Jake and Charice - NHK (Japão)
  • Refavela 40 - HBO Brasil / Conspiração (Brasil)
  • Vertige de la Chute (Ressaca) - Babel Doc / France Televisions (França)
  • Why do we Dance? - Sky Arts Production Hub (Reino Unido)

  • MELHOR PERFORMANCE POR ATOR
  • Billy Barratt em Responsible Child - Kudos / 72 films (Reino Unido)
  • Guido Caprino em 1994 - Sky / Wildside / Beta Film (Itália)
  • Raphael Logam em Impuros - Temporada 2 - The Walt Disney Company / Barry Company (Brasil)
  • Arjun Mathur em Made in Heaven - Excel Media & Entertainment LLP / Tiger Baby Productions (Índia)

  • MELHOR PERFORMANCE POR ATRIZ
  • Emma Bading em Play - Sappralot Productions / Tellux Next / BR / ARD Degeto (Alemanha)
  • Andrea Beltrão em Hebe - Globo / 20th Century Fox Brazil / Hebe Forever / Labrador Filmes / Loma Filmes / Warner Bros (Brasil)
  • Glenda Jackson em Elizabeth is Missing - STV Productions (Reino Unido)
  • Yeo Yann Yann em Invisible Stories - HBO Asia / Birdmandog (Singapura)
  • COMÉDIA
  • Back to Life - SHOWTIME Presents / Two Brothers Pictures Ltd. (Reino Unido)
  • Fifty - EndemolShine Israel (Israel)
  • Four More Shots Please - Pritish Nandy Communications Limited (Índia)
  • Ninguém tá Olhando - Gullane Entertainment / Netflix (Brasil)

  • DOCUMENTÁRIO
  • El Testigo - Caracol Television (Colômbia)
  • For Sama - Channel 4 News / ITN Productions / PBS Frontline (Reino Unido)
  • Granni-E-minem - Korean Broadcasting System (Coreia do Sul)
  • Terug naar Rwanda (Back to Rwanda) - De Chinezen / VRT (Bélgica)

  • SÉRIE DRAMÁTICA
  • Charité 2- Temporada 2 - UFA FICTION GmbH (Alemanha)
  • Criminal UK - Idiotlamp Productions / Netflix (Reino Unido)
  • Delhi Crime - Ivanhoe Pictures / Golden Karavan / Poor Man?s Productions / Netflix (Índia)
  • El Jardín de Bronce - Temporada 2 - HBO Latin America Originals / Pol-ka (Argentina)

  • PROGRAMA EM LÍNGUA NÃO-INGLESA DOS ESTADOS UNIDOS
  • 20th Annual Latin GRAMMY® Awards (empate) - Univision / The Latin Recording Academy (Estados Unidos)
  • La Reina del Sur - Temporada 2 (empate) - Telemundo Global Studios / Netflix / AG Studios Colombia / Diagonal TV / Argos (Estados Unidos)
  • No te Puedes Esconder - Telemundo Global Studios / Netflix (Estados Unidos)
  • Preso No.1 - Telemundo Global Studios / Keshet (Estados Unidos)
  • PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SEM ROTEIRO
  • Canta Comigo - Rádio e Televisão Record S.A. / Endemol Shine (Brasil)
  • Folkeopplysningen (The Public Enlightenment) - Teddy TV (Noruega)
  • MasterChef Tailândia - Temporada 3 - Heliconia H Group Company Limited (Tailândia)
  • Old People's Home for 4 Year Olds - Endemol Shine Australia (Austrália)

  • SÉRIES CURTAS
  • Content - Ludo Studio (Australia)
  • #martyisdead - Bionaut / MALL.TV / cz.nic (Czech Republic)
  • Mil Manos por Argentina - Storylab / Atomic Lab / Flow (Argentina)
  • People Like Us - Temporada 2 - Action for AIDS Singapore / Cheo Pictures / Pilgrim Pictures (Singapura)

  • TELENOVELA
  • Chen Xi Yuan (Love And Destiny) - Gcoo Entertainment Co. Ltd. / iQIYI (China)
  • Na Corda Bamba - Plural Entertainment Portugal (Portugal)
  • Órfãos da Terra - Globo (Brasil)
  • Pequeña Victoria - Viacom International Studios / Oficina Burman (Argentina)
  • FILME DE TV/ MINISSÉRIE
  • L'Effondrement (The Collapse) - ET BIM / STUDIO+ / CANAL+ (França)
  • Elis: Viver é Melhor que Sonhar - Globo / Globo Filmes / Bravura Cinematografica / Academia de Filmes (Brasil)
  • The Festival of the Little Gods - Tohoku Broadcasting (Japão)
  • Responsible Child - Kudos / 72 films (Reino Unido)

Veja Também

Andrea Beltrão após indicação ao Emmy 2020: "Feliz pela Hebe"

Brasil é o país com mais indicações ao Emmy Internacional 2020

Emmy Awards 2020: confira a lista de vencedores

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Imagem de destaque
Inteligência artificial no trabalho: como criar soluções mesmo sem saber programar
Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

