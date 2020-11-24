'Órfãos da Terra' e 'Ninguém Tá Olhando' levam o Emmy internacional 2020

A novela brasileira Órfãos da Terra venceu a categoria de telenovela no Emmy Internacional 2020, cujos ganhadores foram anunciados nesta segunda-feira, 23. A série Ninguém Tá Olhando, dirigida por Daniel Rezende, ganhou o prêmio de melhor comédia. A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu de maneira totalmente virtual, transmitida desde Nova York.
O Emmy Internacional 2020 foi apresentado pelo ator Richard Kind. Brasil e Reino Unido dominaram a lista de indicados ao Emmy Internacional de 2020, com sete obras selecionadas pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. Ao todo, produções de 20 países estavam na lista de indicações.
Veja abaixo os vencedores (em negrito) e os indicados ao Emmy Internacional 2020:
- PROGRAMA DE ARTE
- Jake and Charice - NHK (Japão)
- Refavela 40 - HBO Brasil / Conspiração (Brasil)
- Vertige de la Chute (Ressaca) - Babel Doc / France Televisions (França)
- Why do we Dance? - Sky Arts Production Hub (Reino Unido)
- MELHOR PERFORMANCE POR ATOR
- Billy Barratt em Responsible Child - Kudos / 72 films (Reino Unido)
- Guido Caprino em 1994 - Sky / Wildside / Beta Film (Itália)
- Raphael Logam em Impuros - Temporada 2 - The Walt Disney Company / Barry Company (Brasil)
- Arjun Mathur em Made in Heaven - Excel Media & Entertainment LLP / Tiger Baby Productions (Índia)
- MELHOR PERFORMANCE POR ATRIZ
- Emma Bading em Play - Sappralot Productions / Tellux Next / BR / ARD Degeto (Alemanha)
- Andrea Beltrão em Hebe - Globo / 20th Century Fox Brazil / Hebe Forever / Labrador Filmes / Loma Filmes / Warner Bros (Brasil)
- Glenda Jackson em Elizabeth is Missing - STV Productions (Reino Unido)
- Yeo Yann Yann em Invisible Stories - HBO Asia / Birdmandog (Singapura)
- COMÉDIA
- Back to Life - SHOWTIME Presents / Two Brothers Pictures Ltd. (Reino Unido)
- Fifty - EndemolShine Israel (Israel)
- Four More Shots Please - Pritish Nandy Communications Limited (Índia)
- Ninguém tá Olhando - Gullane Entertainment / Netflix (Brasil)
- DOCUMENTÁRIO
- El Testigo - Caracol Television (Colômbia)
- For Sama - Channel 4 News / ITN Productions / PBS Frontline (Reino Unido)
- Granni-E-minem - Korean Broadcasting System (Coreia do Sul)
- Terug naar Rwanda (Back to Rwanda) - De Chinezen / VRT (Bélgica)
- SÉRIE DRAMÁTICA
- Charité 2- Temporada 2 - UFA FICTION GmbH (Alemanha)
- Criminal UK - Idiotlamp Productions / Netflix (Reino Unido)
- Delhi Crime - Ivanhoe Pictures / Golden Karavan / Poor Man?s Productions / Netflix (Índia)
- El Jardín de Bronce - Temporada 2 - HBO Latin America Originals / Pol-ka (Argentina)
- PROGRAMA EM LÍNGUA NÃO-INGLESA DOS ESTADOS UNIDOS
- 20th Annual Latin GRAMMY® Awards (empate) - Univision / The Latin Recording Academy (Estados Unidos)
- La Reina del Sur - Temporada 2 (empate) - Telemundo Global Studios / Netflix / AG Studios Colombia / Diagonal TV / Argos (Estados Unidos)
- No te Puedes Esconder - Telemundo Global Studios / Netflix (Estados Unidos)
- Preso No.1 - Telemundo Global Studios / Keshet (Estados Unidos)
- PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SEM ROTEIRO
- Canta Comigo - Rádio e Televisão Record S.A. / Endemol Shine (Brasil)
- Folkeopplysningen (The Public Enlightenment) - Teddy TV (Noruega)
- MasterChef Tailândia - Temporada 3 - Heliconia H Group Company Limited (Tailândia)
- Old People's Home for 4 Year Olds - Endemol Shine Australia (Austrália)
- SÉRIES CURTAS
- Content - Ludo Studio (Australia)
- #martyisdead - Bionaut / MALL.TV / cz.nic (Czech Republic)
- Mil Manos por Argentina - Storylab / Atomic Lab / Flow (Argentina)
- People Like Us - Temporada 2 - Action for AIDS Singapore / Cheo Pictures / Pilgrim Pictures (Singapura)
- TELENOVELA
- Chen Xi Yuan (Love And Destiny) - Gcoo Entertainment Co. Ltd. / iQIYI (China)
- Na Corda Bamba - Plural Entertainment Portugal (Portugal)
- Órfãos da Terra - Globo (Brasil)
- Pequeña Victoria - Viacom International Studios / Oficina Burman (Argentina)
- FILME DE TV/ MINISSÉRIE
- L'Effondrement (The Collapse) - ET BIM / STUDIO+ / CANAL+ (França)
- Elis: Viver é Melhor que Sonhar - Globo / Globo Filmes / Bravura Cinematografica / Academia de Filmes (Brasil)
- The Festival of the Little Gods - Tohoku Broadcasting (Japão)
- Responsible Child - Kudos / 72 films (Reino Unido)