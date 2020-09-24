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Televisão

Brasil é o país com mais indicações ao Emmy Internacional 2020

Brasileiros concorrem em sete categorias do prêmio, que será anunciado em 23 de novembro

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:30
Andréa Beltrão dá vida a Hebe Camargo em série homônima da Globo
Andréa Beltrão é indicada por sua interpretação como Hebe Camargo em série homônima da Globo Crédito: Globo/Fábio Rocha
A lista dos indicados ao Emmy Internacional 2020 foi divulgada nesta quinta-feira (24). Ao todo, foram nomeados 44 títulos da televisão, de 20 países. Os programas escolhidos foram exibidos no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro. O Brasil aparece em sete categorias, ficando atrás apenas do Reino Unido.
Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia produzida na cidade de Nova York, em 23 de novembro. A organização do evento promete revelar mais informações em outubro.
"Parabéns a todos os nomeados. Estamos muito orgulhosos em reconhecer e homenagear os melhores contadores de histórias, produtores e performers do mundo ", disse Bruce L. Paisner, presidente da Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. "Em um momento de crise no qual a maioria de nós precisa ficar em casa a maior parte do tempo, a televisão nos entretém e oferece uma janela para o nosso mundo."

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Os indicados são da Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Cingapura, Coreia do Sul, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos.

Veja a seguir a lista completa dos indicados brasileiros à premiação.

  • O documentário "Refavela 40", de Mini Kerti, concorre na categoria de melhor programa artístico
  • A minisérie "Elis  Viver é Melhor que Sonhar", que é uma adaptação do filme "Elis", de Hugo Prata, concorre na categoria de melhor filme para TV
  • O ator Raphael Logam concorre na categoria de melhor ator pela série "Impuros", de Alexandre Fraga
  • A atriz Andrea Beltrão concorre na categoria de melhor atriz pela série "Hebe", da Globo
  • A série "Ninguém Tá Olhando", de Daniel Rezende, concorre na categoria de melhor comédia
  • O programa "Canta Comigo", da Record, concorre na categoria de melhor entretenimento sem roteiro
  • A novela "Órfãos da Terra", concorre na categoria de melhor novela

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