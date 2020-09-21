Só deu 'Schitt's Creek', 'Watchmen' e 'Succession' no Emmy 2020

Schitt's Creek Crédito: Pop TV

"Schitts's Creek", "Schitt's Creek", "Schitt's Creek" e também um pouco de "Watchmen" e "Succession"... O Emmy da noite de ontem pode ser mais ou menos definido assim. A série canadense de comédia talvez tenha sido a grande surpresa para o público brasileiro, com sete prêmios - somados aos dois técnicos durante a semana, soma nove e passa o recorde de "Marvelous Mrs. Maisel". No Brasil, a série é licenciada pelo canal Paramount e pode ser conferida no serviço de streaming Paramount+ e também pelo Now.

A série criada por Eugene Levy (o famoso pai do Jim em "American Pie") acompanha uma família de ex-milionários, donos de vídeos locadoras, que acabam sem ter onde morar. Assim, se mudam para a pequena cidade que dá título à trama, um local que haviam comprado meio de "zoeira".

Mesmo que tenha durado seis temporadas, a série só há pouco tempo entrou no radar do público mainstream americano - no lançamento da quinta temporada, ela entrou no catálogo da Netflix de lá e se tornou uma das queridinhas dos entendidos. O fato dela ter chegado ao fim com uma leva de episódios muito elogiados contribuiu muito para os prêmios. Assisti às duas primeiras temporadas e não foi convencido, mas dizem que melhora e muito nas temporadas finais.

Já a série da HBO, baseada nos quadrinhos de Alan Moore e Dave Gibbons, era a grande favorita em categorias de minissérie ou série limitada. A trama levou o prêmio de Melhor Minissérie, Melhor Roteiro, enquanto Regina King levou Melhor Atriz e Yahya Abdul-Mateen II Ator Coadjuvante.

Watchmen Crédito: HBO

Também da HBO, "Succession" era a grande favorita nas categorias de série dramática. A série que acompanha a família Roy é uma das mais legais da atualidade e levou os prêmios de Melhor Ator em Série Dramática (Jeremy Strong), Roteiro, Direção e Melhor Série Dramática, mas perdeu curiosamente em Melhor Ator Coadjuvante, categoria em que tinha três indicados.

A HBO se deu bem também com Zendaya levando o prêmio de Melhor Atriz de Série Dramática por "Euphoria". A presença da atriz na lista de indicados já foi uma surpresa em uma categoria em que as favoritas eram Jennifer Anniston ("The Morning Show") e Laura Linney (Ozark"). Zendaya foi uma das únicas surpresas da noite ao lado do prêmio de Melhor Direção em Minissérie ou Série Limitada para "Nada Ortodoxo".

Succession Crédito: HBO

A cerimônia correu surpreendentemente bem em sua versão de distanciamento social, com Jimmy Kimmel apresentando tudo em um estúdio cercado por TVs em que víamos os indicados. Houve uma ou outra participação local, como Jason Bateman, Jennifer Anniston e Anthony Anderson, todos indicados, mas a grande maioria estava em casa. Alguns elencos, como de "Schitt's Creek" e "Little Fires Everywhere"se reuniram para acompanhar a cerimônia.

A noite ainda teve homenagem a Tyler Perry, cineasta negro que ficou bilionário apostando na representatividade negra mesmo que a crítica especializada, em sua maioria formada por brancos, desprezasse seus filmes que, ironicamente, sempre lideravam as bilheterias.

Ainda em meio à pandemia, o Emmy convidou médicos e enfermeiros para anunciar indicados e vencedores em diversas categorias em mais uma tentativa de não se distanciar da realidade.

Um dos pontos altos da noite de Emmy aconteceu no Twitter, quando o comediantes Ramy Youssef, concorrente a Melhor Ator em Série de Comédia, mostrou o que aconteceu em sua casa após o anúncio - o Emmy literalmente lhe deu tchau, ou quase isso.

when you lose the emmy pic.twitter.com/ECkbGcoHBA — ramy youssef (@ramy) September 21, 2020

Entre as produtoras, a Amazon não levou nada este ano, mesmo com as muitas indicações de "Marvelous Mrs. Maisel", que perdeu tudo para "Schitt's Creek". Já a Netflix teve 160 indicações e levou apenas duas. A HBO levou as principais categorias de Minissérie e Série Dramática enquanto a PopTV leva pra casa todos os prêmios da grande vencedora da noite.

Confira abaixo os indicados nas categorias anunciadas neste domingo e seus vencedores:

- Ator em série de comédia

VENCEDOR: Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Anthony Anderson ("Black-ish")

Michael Douglas ("O Método Kominsky")

Ted Danson ("The Good Place")

Ramy Youssef ("Ramy")

Don Cheadle ("Black Monday")

- Atriz em série de comédia

VENCEDORA: Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Rachel Brosnahan ("Maravilhosa Sra. Maisel")

Christina Applegate ("Disque Amiga para Matar")

Issa Rae ("Insecure")

Linda Cardellini ("Disque Amiga para Matar")

?Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

- Roteiro de série de comédia

VENCEDOR: "Schitt's Creek"

"The Good Place"

"The Great"

"What We Do in the Shadows"

- Direção de série de comédia

VENCEDOR: "Schitt's Creek"

"The Great"

"Maravilhosa Sra. Maisel"

"Modern Family"

"Ramy"

"Will & Grace"

- Ator coadjuvante em série de comédia

VENCEDOR: Daniel Levy ("Schitt's Creek")

Mahershala Ali ("Ramy")

Alan Arkin ("O Método Kominsky")

Andre Braugher ("Brooklyn Nine-Nine")

Sterling K. Brown ("Maravilhosa Sra. Maisel")

William Jackson Harper ("The Good Place")

Tony Shalhoub ("Maravilhosa Sra. Maisel")

Kenan Thompson ("Saturday Night Live")

- Atriz coadjuvante em série de comédia

VENCEDORA: Annie Murphy ("Schitt's Creek")

Alex Borstein ("Maravilhosa Sra. Maisel")

D'Arcy Carden ("The Good Place")

Betty Gilpin ("Glow")

Marin Hinkle ("Maravilhosa Sra. Maisel")

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Yvonne Orji ("Insecure")

Cecily Strong ("Saturday Night Live")

- Série de comédia

VENCEDOR: "Schitt's Creek" (Pop TV)

?"Curb Your Enthusiasm" (HBO)

"Disque Amiga para Matar" (Netflix)

"The Good Place" (NBC)

"Insecure" (HBO)

"O Método Kominsky" (Netflix)

"Maravilhosa Sra. Maisel" (Prime Video)

"What We Do in the Shadows" (FX)

- Talk show

VENCEDOR: "Last Week Tonight with John Oliver"

"The Daily Show with Trevor Noah"

"Full Frontal with Samantha Bee"

"Jimmy Kimmel Live!"

"The Late Show with Stephen Colbert"

- Atriz em minissérie ou filme para TV

VENCEDORA: Regina King ("Watchmen")

Cate Blanchett ("Mrs. America")

Shira Haas ("Nada Ortodoxa")

Octavia Spencer ("Self Made")

Kerry Washington ("Little Fires Everywhere")

- Ator em minissérie ou filme para TV

VENCEDOR: Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Paul Mescal ("Normal People")

Jeremy Irons ("Watchmen")

Jeremy Pope ("Hollywood")

Hugh Jackman ("Má Educação")

- Roteiro de minissérie ou filme para TV

VENCEDOR: "Watchmen"

"Mrs. America"

"Normal People"

"Unbelievable"

"Nada Ortodoxa"

- Direção de minissérie ou filme para TV

VENCEDOR: "Nada Ortodoxa"

"Little Fires Everywhere"

"Normal People"

"Watchmen"

- Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

VENCEDOR: Yahya Abdul-Mateen 2° ("Watchmen")

Jovan Adepo ("Watchmen")

Tituss Burgess ("Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo")

Louis Gossett Jr. ("Watchmen")

Dylan McDermott ("Hollywood")

Jim Parsons ("Hollywood")

- Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

VENCEDORA: Uzo Aduba ("Mrs. America")

Toni Collette ("Unbelievable")

Margo Martindale ("Mrs. America")

Jean Smart ("Watchmen")

Holland Taylor ("Hollywood")

Tracey Ullman ("Mrs. America")

- Minissérie

VENCEDOR: ?Watchmen? (HBO)

?Mrs. America? (FX)

?Unbelievable? (Netflix)

?Nada Ortodoxa? (Netflix)