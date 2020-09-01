Curta em realidade virtual brasileiro vence Emmy por inovação tecnológica

Imagem do curta "A Linha", vencedor da categoria de inovação em programação interativa do Primetime Emmy Awards Crédito: Divulgação

O curta-metragem brasileiro em realidade virtual "A Linha" foi anunciado, nesta terça-feira (1º), como um dos vencedores da categoria de inovação em programação interativa do Primetime Emmy Awards, a mais prestigiosa premiação da televisão americana.

Diferentemente das categorias tradicionais do Emmy, que terão seus laureados anunciados em uma cerimônia no dia 20 de setembro, o prêmio conquistado pela produção brasileira foi definido por um júri de especialistas, que avaliou a contribuição da obra em termos artísticos e científicos.

A categoria faz parte de um grupo que inclui ainda os troféus de realização individual em animação, coreografia em programa roteirizado e design de movimento. Em todas elas, não há indicações formais, apenas uma lista de obras a serem consideradas pelo júri técnico.

Produzido pelo estúdio Arvore, "A Linha" é ambientada em uma maquete da cidade de São Paulo nos anos 1940 e acompanha uma história de amor entre os personagens Pedro e Rosa. A narração da trama é de Rodrigo Santoro.