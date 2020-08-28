Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Festival Cine.Ema divulga filmes selecionados para a mostra de 2020

20 obras farão parte da programação do evento que será realizado on-line, a partir de 5 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 10:09

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:09

O
O troféu do "Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo", que neste ano acontece em setembro e outubro Crédito: Fernando Madeira
O Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo divulgou a lista de curta-metragens e profissionais do audiovisual brasileiro, que irão compor a programação e o corpo técnico do evento em 2020. Os filmes selecionados farão parte da Mostra Competitiva e os vencedores receberão premiação em dinheiro.
Com a pandemia do novo coronavírus, a edição deste ano foi remodelada e o público de todo o Brasil terá acesso aos filmes selecionados em uma plataforma on demand. A mostra acontece oficialmente de 5 de outubro a 9 de novembro.
Para a 6ª Mostra Nacional Competitiva foram selecionados 16 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário, que representam dez estados brasileiros: Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia.
Já a Mostra do Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, conta com quatro títulos, que representam três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As obras das mostras serão avaliadas pelo júri especializado, formado por profissionais do setor audiovisual.

Veja Também

Festival exibe 20 filmes italianos de graça na internet até 10 de setembro

Seis filmes para conhecer o "horror cósmico" de HP Lovecraft

Festival de Gramado terá transmissão de filmes pelo Canal Brasil

O EVENTO

Com o tema "A natureza sou eu", o festival chega à sexta edição propondo um olhar sobre a natureza enquanto essência de todo ser vivo e, por isso, uma responsabilidade compartilhada.
"O Cine.Ema este ano tinha que acontecer, porque temos que falar sobre a nossa natureza, sobre a natureza que está ao nosso redor e os filmes selecionados para a programação vão promover isso. Outra responsabilidade nossa é investir parte do valor de realização do festival, com premiações e cachês, para profissionais de nosso cinema, pois com a pandemia, as gravações ficaram paralisadas por muito tempo", afirmou a diretora da Caju Produções, Tânia Silva.
O comitê de seleção do Cine.Ema 2020 foi formado pela doutora em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Tetê Mattos; pelo engenheiro florestal e coordenador da Reserva Natural Sesc Bertioga SP. Juarez Michelotti; pela doutora em comunicação e semiótica pela PUCSP, Solange Alboreda; e pela diretora e mestra em Comunicação e Territorialidades pela Ufes, Ursula Dart.
O Cine.Ema é uma realização da Caju Produções e do Ministério do Turismo com o apoio do Jornal A Gazeta e patrocínio do Grupo Águia Branca. Conheça abaixo os filmes selecionados:

MOSTRA COMPETITIVA

  • Amargo Rio Doce, de Ricardo Sá  (Doc, 20', ES, 2019, livre)
  • A Margem, de Tarcísio Ferreira  (Doc, 13',AL, 2019, livre) 
  • A história é negra - mais vida menos petróleo, de Monique Rocha e Marcus Judeu (Doc, 9', ES, 2019, livre)
  • A Sussia, de Lucrécia Dias (Doc, 17',TO 2018, livre)
  • Diriti de Bdé Buré, de Bianca Gonçalves de Andrade (Doc, 18',GO, 2018, livre) 
  • Fundo do Céu, de Matheus Vianna (Fic, 18', BA, 2018, livre)
  • Glória, de Nádia Oliveira e Yaminaah Abayomi (Experimental, 5', RJ, 2019, livre)
  • Livro e meio, de Giu Nishiyama (Animação,14', SP, 2019, livre) 
  • Marie, de Léo Tabosa (Ficção, 25', PE, 2019, 16 anos) 
  • Mãtãnag, a encantada, de Shawara Maxakali (Animação, 14', MG, 2019, livre) 
  • Nostalgia, de Raphael Araújo (Animação, 1', ES, 2020, live)
  • Nove águas, de Gabriel Martins e Quilombo dos Marques (Ficção, 25', MG, 2019, livre) 
  • O verbo se fez carne, de Ziel Karapotó (Experimental, 7', PE, 2019, 14 anos)
  • Rocha Matriz, de Miro Soares e Gabriel Menotti (Híbrido, 25',ES, 2019, livre)
  • Ter terra para o tempo, de Matheus Dias (Experimental, 1', CE, 2019, livre)
  • Um jardim em Floresta, de Cláudia Tavares (Híbrido, 14', RJ, 2020, livre)

MOSTRA INFANTIL

  • A galinha Ruiva, dos alunos do Cmei Princípio do Saber (Animação, 7', ES, 2019, livre)
  • Batucada dos Bichos em Extinção, dos alunos da Oficina de Animação da Escola Parque(Animação, 4', RJ, 2019, livre)
  • Dia do Manguezal, Desenvolvido com os Alunos do CMEI Jacyntha Simões  (Animação, 8', ES, 2019, livre)
  • Mitos indígenas em Travessia, de Julia Vellutini & Wesley Rodrigues (Animação, 11', SP, 2019, livre)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados