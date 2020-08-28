Festival Cine.Ema divulga filmes selecionados para a mostra de 2020

O troféu do "Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo", que neste ano acontece em setembro e outubro Crédito: Fernando Madeira

O Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo divulgou a lista de curta-metragens e profissionais do audiovisual brasileiro, que irão compor a programação e o corpo técnico do evento em 2020. Os filmes selecionados farão parte da Mostra Competitiva e os vencedores receberão premiação em dinheiro.

Com a pandemia do novo coronavírus, a edição deste ano foi remodelada e o público de todo o Brasil terá acesso aos filmes selecionados em uma plataforma on demand. A mostra acontece oficialmente de 5 de outubro a 9 de novembro.

Para a 6ª Mostra Nacional Competitiva foram selecionados 16 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário, que representam dez estados brasileiros: Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia.

Já a Mostra do Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, conta com quatro títulos, que representam três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As obras das mostras serão avaliadas pelo júri especializado, formado por profissionais do setor audiovisual.

O EVENTO

Com o tema "A natureza sou eu", o festival chega à sexta edição propondo um olhar sobre a natureza enquanto essência de todo ser vivo e, por isso, uma responsabilidade compartilhada.

"O Cine.Ema este ano tinha que acontecer, porque temos que falar sobre a nossa natureza, sobre a natureza que está ao nosso redor e os filmes selecionados para a programação vão promover isso. Outra responsabilidade nossa é investir parte do valor de realização do festival, com premiações e cachês, para profissionais de nosso cinema, pois com a pandemia, as gravações ficaram paralisadas por muito tempo", afirmou a diretora da Caju Produções, Tânia Silva.

O comitê de seleção do Cine.Ema 2020 foi formado pela doutora em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Tetê Mattos; pelo engenheiro florestal e coordenador da Reserva Natural Sesc Bertioga SP. Juarez Michelotti; pela doutora em comunicação e semiótica pela PUCSP, Solange Alboreda; e pela diretora e mestra em Comunicação e Territorialidades pela Ufes, Ursula Dart.

O Cine.Ema é uma realização da Caju Produções e do Ministério do Turismo com o apoio do Jornal A Gazeta e patrocínio do Grupo Águia Branca. Conheça abaixo os filmes selecionados:

MOSTRA COMPETITIVA

Amargo Rio Doce , de Ricardo Sá (Doc, 20', ES, 2019, livre)

, de Ricardo Sá (Doc, 20', ES, 2019, livre) A Margem , de Tarcísio Ferreira (Doc, 13',AL, 2019, livre)

, de Tarcísio Ferreira (Doc, 13',AL, 2019, livre) A história é negra - mais vida menos petróleo , de Monique Rocha e Marcus Judeu (Doc, 9', ES, 2019, livre)

, de Monique Rocha e Marcus Judeu (Doc, 9', ES, 2019, livre) A Sussia , de Lucrécia Dias (Doc, 17',TO 2018, livre)

, de Lucrécia Dias (Doc, 17',TO 2018, livre) Diriti de Bdé Buré , de Bianca Gonçalves de Andrade (Doc, 18',GO, 2018, livre)

, de Bianca Gonçalves de Andrade (Doc, 18',GO, 2018, livre) Fundo do Céu , de Matheus Vianna (Fic, 18', BA, 2018, livre)

, de Matheus Vianna (Fic, 18', BA, 2018, livre) Glória , de Nádia Oliveira e Yaminaah Abayomi (Experimental, 5', RJ, 2019, livre)

, de Nádia Oliveira e Yaminaah Abayomi (Experimental, 5', RJ, 2019, livre) Livro e meio , de Giu Nishiyama (Animação,14', SP, 2019, livre)

, de Giu Nishiyama (Animação,14', SP, 2019, livre) Marie , de Léo Tabosa (Ficção, 25', PE, 2019, 16 anos)

, de Léo Tabosa (Ficção, 25', PE, 2019, 16 anos) Mãtãnag , a encantada, de Shawara Maxakali (Animação, 14', MG, 2019, livre)

, a encantada, de Shawara Maxakali (Animação, 14', MG, 2019, livre) Nostalgia , de Raphael Araújo (Animação, 1', ES, 2020, live)

, de Raphael Araújo (Animação, 1', ES, 2020, live) Nove águas , de Gabriel Martins e Quilombo dos Marques (Ficção, 25', MG, 2019, livre)

, de Gabriel Martins e Quilombo dos Marques (Ficção, 25', MG, 2019, livre) O verbo se fez carne , de Ziel Karapotó (Experimental, 7', PE, 2019, 14 anos)

, de Ziel Karapotó (Experimental, 7', PE, 2019, 14 anos) Rocha Matriz, de Miro Soares e Gabriel Menotti (Híbrido, 25',ES, 2019, livre)

de Miro Soares e Gabriel Menotti (Híbrido, 25',ES, 2019, livre) Ter terra para o tempo , de Matheus Dias (Experimental, 1', CE, 2019, livre)

, de Matheus Dias (Experimental, 1', CE, 2019, livre) Um jardim em Floresta, de Cláudia Tavares (Híbrido, 14', RJ, 2020, livre)

MOSTRA INFANTIL