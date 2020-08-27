Seis filmes para conhecer o 'horror cósmico' de HP Lovecraft

LOVECRAFT: MEDO DO DESCONHECIDO (2008)

O "versátil" Nicolas Cage estrela esse genuíno horror cósmico adaptado de um conto de H.P. Lovecraft escrito em 1927. Na trama, uma cidade no Massachussets é atingida por um meteorito, causando uma espécie de envenenamento da região. Situações estranhas, seres monstruosos e uma família em perigo é apenas o recheio do bolo. Sucesso de crítica, o filme resgatou a carreira de Cage após uma série de fracassos. Disponível no Telecine Play.

O longa estrelado por Jeffrey Combs e Barbara Crampton é baseado no conto Herbert West: Reanimador, e acompanha um médico que descobre como reviver tecidos mortos, com consequências desastrosas. A direção é do competente Stuart Gordon e mistura, com maestria, ficção-científica e elementos de uma das obras mais "sagradas" de Lovecraft, "Necronomicon". Segundo o próprio autor, o livro teria sido escrito em Damasco, por volta de 730 d.C., por Abdul Alhazred. O texto seria capaz de ensinar como trazer os mortos de volta à vida, por meio de magia negra. Outra produção célebre baseada em "Necronomicon" é a série "Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio", de Sam Raimi, um dos grandes fás da obra de Lovecraft. "Re-Animator" está disponível em DVD no Brasil.

Lançado em 2005, o longa em preto e branco, que conta com direção de Andrew Leman, é um dos filmes mais fiéis ao universo de horror criado por HP Lovecraft. Com elementos expressionistas, a história conta os dilemas de um homem que, ao resolver os assuntos de seu falecido tio, acidentalmente tropeça em uma série de segredos obscuros conectados à terrível criatura mística que vive nas profundezas do Oceano Pacífico. Cthulhu, um ser ancestral com formato de polvo gigante, vários olhos e "gosto" por sangue, também foi inspiração do famoso game "Call Of Cthulhu", lançado em 2018. "O Chamado de Cthulhu" está disponível em DVD.

Obra-prima do mestre John Carpenter livremente inspirado em Nas Montanhas da Loucura. O filme é uma síntese da literatura de HP Lovecraft: pessoas lutando pela sanidade mental após embarcarem em um universo marcado por criaturas desconhecidas. Na trama, um investigador (Sam Neill) é contratado para achar Sutter Cane (Jürgen Prochnow, grande ator), um escritor de histórias de terror que, após terminar seu último livro, misteriosamente desapareceu. O filme está disponível na iTunes e merece ser conferido.

Baseado no conto O Caso de Charles Dexter Ward, escrito em 1941, o longa, dirigido por Dan O'Bannon, pode ser considerado mais uma das boas adaptações da obra do autor norte-americano. Na trama, uma mulher (Jane Sibbett) pede ajuda a um detetive particular (John Terry) para descobrir o que o marido (o sempre ótimo Chris Sarandon) está fazendo em uma cabana remota de propriedade de sua família há séculos. Disponível em DVD.