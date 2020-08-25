'Sob Pressão' terá episódios especiais sobre coronavírus na Globo

A série "Sob Pressão" (Globo) terá dois episódios inéditos para homenagear profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus. A edição especial, chamada de "Sob Pressão - Plantão Covid", começou a ser gravada em agosto e sua estreia está prevista ainda para este semestre.
"A série é reconhecida por incorporar os problemas da saúde pública do Rio de Janeiro e do Brasil, e essa é uma das nossas características mais fortes. Muitas das histórias que vimos acontecer recentemente foram expostas nas tramas das temporadas. Era inevitável que fizéssemos isso também com a Covid. Nesta edição especial, todos os profissionais de saúde da série têm uma história forte, todos são protagonistas. Essa foi a forma que encontramos de homenagear essas pessoas", afirma o autor Lucas Paraizo.
Nos episódios, Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) são convocados a voltarem ao Rio de Janeiro, após uma missão humanitária no interior do Brasil. A dupla de médicos é chamada às pressas pelo doutor Décio (Bruno Garcia) para trabalhar em um hospital de campanha montado para atender aos pacientes infectados pela Covid-19.
Serão contadas histórias de pacientes enfrentando o vírus desconhecido e os dramas pessoais e profissionais de Carolina, Evandro e do corpo médico formado por Décio, Charles (Pablo Sanábio), Vera (Drica Moraes), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antello), além dos recém-chegados à equipe, o neurocirurgião Mauro (David Junior) e a enfermeira Marisa (Roberta Rodrigues).
As gravações aconteceram em um hospital de campanha cenográfico, montado especialmente para esta edição. "Recriamos o hospital de campanha e, dentro dele, estamos trabalhando como se estivéssemos realmente no enfrentamento, cara a cara com a Covid, só que sem ter o paciente doente", diz o diretor artístico Andrucha Waddington.