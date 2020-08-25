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Novela icônica

'Laços de Família' volta ao ar em setembro após 20 anos

No enredo principal, a mãe da jovem Camila (Carolina Dieckmann), Helena (Vera Fischer), se apaixona pelo namorado da filha, Edu (Reynaldo Gianecchini)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 08:26

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:26

Reynaldo Gianecchini, Carolina Dieckmann, Vera Fischer (Edu, Camila, Helena): na novela Laços de Família, da Globo
Reynaldo Gianecchini, Carolina Dieckmann, Vera Fischer (Edu, Camila, Helena): na novela Laços de Família, da Globo Crédito: Roberto Steinberger
A novela "Laços de Família", escrita pelo autor Manoel Carlos e exibida em 2000 pela Globo, voltará ao ar no próximo dia 7 de setembro pelo Vale a Pena Ver de Novo, que atualmente exibe a trama de "Êta Mundo Bom!". A data foi divulgada nesta segunda-feira (24) pela própria emissora, que havia anunciado em julho a volta da novela.
No enredo principal, a mãe da jovem Camila (Carolina Dieckmann), Helena (Vera Fischer), se apaixona pelo namorado da filha, Edu (Reynaldo Gianecchini). As relações familiares ficam exacerbadas ainda mais após a descoberta do câncer pela jovem. Uma das cenas mais marcantes até hoje nas novelas é justamente a que mostra Camila descobrindo ter a doença e raspando os cabelos.
"Laços de Família" também foi o primeiro trabalho de Reynaldo Gianecchini e Juliana Paes em novelas. "Foi uma responsabilidade enorme fazer meu primeiro trabalho na TV numa novela com o porte e a força de 'Laços de Família'. De cara foi uma loucura fazer par romântico com a Vera, a musa que eu cresci assistindo. E quando soube que a Marieta seria minha tia, também não acreditei, porque sempre fui fã dela", diz o ator.

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Também estão no elenco da trama Giovanna Antonelli, José Mayer, Deborah Secco, Tony Ramos, Lília Cabral, Carla Diaz e Helena Ranaldi.

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