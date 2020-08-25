'As Meninas Superpoderosas' ganhará série com atores

O canal CW está produzindo uma série live-action com atores inspirada no desenho animado "As Meninas Supepoderosas", segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (24) pela revista Variety.
A nova série deve apresentar as super-heroínas Florzinha, Docinho e Lindinha na faixa dos 20 anos de idade, ressentidas por terem perdido a infância lutando contra o crime, mas precisando se reunir em um momento em que "o mundo precisa delas mais do que nunca".
Na animação original, criada por Craig McCracken em 1998, as heroínas combatiam vilões enquanto frequentavam a escola primária.
Os episódios serão roteirizados pelas produtoras-executivas Diablo Cody (de "Juno") e Heather Regnier ("Veronica Mars: A Jovem Espiã"). Greg Berlanti, um dos criadores do "Arrowverse", assumirá a produção.