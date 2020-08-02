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Projeto em família

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro estarão em nova série 'Amores Possíveis'

Gravada durante a quarentena, atração terá outros membros da família, além dos artistas Fabíula Nascimento, Emílio Dantas, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Luísa Arraes e Caio Blat

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 17:39
Fernanda Torres e Fernanda Montenegro estarão em nova série
Mãe e filha, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro estarão juntas na nova série da Globo Crédito: Fábio Rocha/ TV Globo
A atriz Fernanda Montenegro deve estrear a série "Amores Possíveis", da Rede Globo, gravada durante a quarentena. Segunda publicação de sua filha, a atriz Fernanda Torres, a produção terá no elenco membros da família, incluindo Torres.
"Amores Possíveis" contará com outros artistas no elenco: Fabíula Nascimento e Emílio Dantas, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Luísa Arraes e Caio Blat.
Com direção de Andrucha Waddington, a série foi capitaneada por Jorge Furtado. "O Antônio Prata e o Chico Mattoso desenvolveram uma ideia do Jorge, de uma mãe que tenta esconder da filha que a pandemia acabou, porque a quarentena acabou aproximando as duas. Como havia uma certa urgência, acabamos todos contribuindo, eu, Jorge, o Prata e o Chico", relata o post.
Apesar de não ter data de estreia, Torres conta ainda que o projeto já deixa saudade. "E com a mamãe convivendo com os netos, muito incrível. Foi um acontecimento inesperado, um presente em meio ao caos."

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