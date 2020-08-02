Fernanda Torres e Fernanda Montenegro estarão em nova série 'Amores Possíveis'

Mãe e filha, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro estarão juntas na nova série da Globo Crédito: Fábio Rocha/ TV Globo

A atriz Fernanda Montenegro deve estrear a série "Amores Possíveis", da Rede Globo, gravada durante a quarentena. Segunda publicação de sua filha, a atriz Fernanda Torres, a produção terá no elenco membros da família, incluindo Torres.

"Amores Possíveis" contará com outros artistas no elenco: Fabíula Nascimento e Emílio Dantas, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Luísa Arraes e Caio Blat.

Com direção de Andrucha Waddington, a série foi capitaneada por Jorge Furtado. "O Antônio Prata e o Chico Mattoso desenvolveram uma ideia do Jorge, de uma mãe que tenta esconder da filha que a pandemia acabou, porque a quarentena acabou aproximando as duas. Como havia uma certa urgência, acabamos todos contribuindo, eu, Jorge, o Prata e o Chico", relata o post.