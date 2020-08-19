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Cinema

Festival de Gramado terá transmissão de filmes pelo Canal Brasil

48ª edição do tradicional festival de cinema começa no dia 18 de setembro; confira a lista de filmes selecionados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 12:58

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 12:58

A estátua do Kikito, a estatueta que simboliza o Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais do país
A estátua do Kikito, a estatueta que simboliza o Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais do país Crédito: Cleiton Thiele / Divulgação
Transmissão dos filmes concorrentes pelo Canal Brasil, debates e cerimônia de premiação online - tais são as novidades da 48ª edição do tradicional Festival de Cinema de Gramado. Forçado pela pandemia, foi a fórmula encontrada pelo evento para não cancelar a edição de 2020. E, aproveitando a ocasião, "reinventar-se", que é a palavra da moda. No caso, significa tornar disponível em todo território nacional um festival de cinema que era privativo daqueles que se deslocavam à bucólica serra gaúcha nas edições normais.
Na coletiva de imprensa, também realizada online, foram anunciados os concorrentes mais aguardados - os longas em competição, nacionais e estrangeiros. Os curtas-metragens nacionais e os curtas gaúchos já haviam sido divulgados. Serão 19 curtas gaúchos, que competem pelo troféu Assembleia Legislativa e disponibilizado pelo streaming do Canal Brasil. Além deles, há a competição nacional, com 14 curtas nacionais, oriundos de oito Estados diferentes da federação. "O curioso é que alguns já trazem o tema da pandemia", disse o curador Marcos Santuário, presente à coletiva de imprensa.
Para os longas-metragens, desde de 1992 Gramado adota a fórmula mista, mesclando produções brasileiras e estrangeiras. A seleção de longas foi escolhida por Santuário, pelo apresentador Pedro Bial e a atriz argentina Soledad Villamil. É a nova trinca de curadores de Gramado.

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A lista completa dos homenageados deste ano também foi divulgada: Troféu Oscarito: Marco Nanini. Troféu Eduardo Abelin: Laís Bodanzky. Kikito de cristal: César Troncoso. Troféu Cidade de Gramado: Denise Fraga.
Marcos Santuário destacou que todos os concorrentes são inéditos no Brasil. Para chegar à lista final dos selecionados, 146 longas brasileiros e 93 estrangeiros foram examinados.
O curador falou sobre alguns dos filmes presentes. A começar pelo novo longa do mitológico diretor Ruy Guerra, Aos Pedaços. Guerra, para quem não lembra, é autor de Os Fuzis, um dos clássicos do Cinema Novo e um dos mais inventivos cineastas do País.
Santuário destacou também a presença feminina na seleção. "Cibele Amaral, diretora de Brasília, faz um drama muito forte e feminino, falando sobre normalidade e limites comportamentais", disse.
Falou também da presença do pernambucano Camilo Cavalcante, que, com King Kong em Assunción, "traz um road movie muito interessante entre Paraguai Bolívia e Brasil para contar a história de um assassino de aluguel em busca de sua filha".
Santuário ainda chamou a atenção para dois documentários presentes na competição de longas brasileiros, O Samba é primo do Jazz e Me Chama que eu Vou, ambos tendo como personagens ícones do universo musical brasileiro como Alcione e Sidney Magal. "São bastante intensos", disse.
O festival começa dia 18 de setembro. A cerimônia de premiação, 26 de setembro, também será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e - novidade deste ano - pelo canal 500 da Claro.

Longas-metragens brasileiros (LMB) selecionados:

  • Aos pedaços - Rio de Janeiro
  • 92' - Drama ficção experimental
  • Direção: Ruy Guerra

  • King Kong em Asunción - Pernambuco
  • 90' - Ficção
  • Direção: Camilo Cavalcante

  • Me chama que eu vou - São Paulo
  • 70'10'' - Documentário
  • Direção: Joana Mariani

  • O Samba é primo do Jazz - Rio de Janeiro
  • 70'06'' - Documentário
  • Direção: Angela Zoé

  • Por que você não chora? - Distrito Federal
  • 98' - Ficção / Drama
  • Direção: Cibele Amaral

  • Todos os mortos - São Paulo
  • 120' - Drama
  • Direção: Caetano Gotardo & Marco Dutra

  • Um animal amarelo - Rio de Janeiro
  • 115' - Ficção
  • Direção: Felipe Bragança

Longas-metragens estrangeiros (LME) selecionados:

  • Dias de Inverno - México
  • 90' - Ficção
  • Direção: Jaiziel Hernández

  • El Gran Viaje al País Pequeño - Uruguai
  • 105'47" - Documentário
  • Direção: Mariana Viñoles

  • El Silencio del Cazador - Argentina
  • 103'20" - Drama / thriller
  • Diretor: Martin Desalvo

  • La frontera - Colombia
  • 89'36" - Drama social
  • Direção: David David

  • Los Fuertes - Chile
  • 98' - Drama, Romance, LGBT
  • Direção: Omar Zúñiga

  • Matar a un Muerto - Paraguai
  • 87' - Drama
  • Direção: Hugo Giménez

  • Tu me manques - Bolívia
  • 105' - Drama
  • Direção: Rodrigo Bellott

Curtas em competição:

  • Atordoado, Eu Permaneço Atento - Rio de Janeiro
  • 15'- Documentário
  • Direção: Henrique Amud & Lucas H. Rossi dos Santos

  • Blackout - Rio de Janeiro
  • 18'51 - Ficção
  • Direção: Rossandra Leone

  • Dominique - Rio de Janeiro
  • 19' - Documentário
  • Direção: Tatiana Issa, Guto Barra

  • Extratos - São Paulo
  • 8' - Documentário
  • Direção: Sinai Sganzerla

  • Inabitável - Pernambuco
  • 19' - Ficção
  • Direção: Matheus Farias, Enock Carvalho

  • Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé - Rio de Janeiro
  • 14'24'' - Documentário experimental
  • Direção: Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra

  • O Barco e o Rio - Amazonas
  • 17'12'' - Ficção
  • Direção: Bernardo Ale Abinader

  • 4 Bilhões de Infinitos - Minas Gerais
  • 15' - Ficção
  • Direção: Marco Antonio Pereira

  • Receita de Caranguejo - São Paulo
  • 19'45''- Drama
  • Direção: Issis Valenzuela

  • Remoinho - Paraíba
  • 12'27" - Ficção
  • Direção: Tiago A. Neves

  • Subsolo - Rio Grande do Sul
  • 8' - Animação / Comédia
  • Direção: Erica Maradona e Otto Guerra

  • Trincheira - Alagoas
  • 14'40" - Ficção
  • Direção: Paulo Silver

  • Você tem olhos tristes - São Paulo
  • 17'50''- Ficção
  • Direção: Diogo Leite

  • Wander Vi - Distrito Federal
  • 19'56" - Documentário
  • Direção: Augusto Borges e Nathalya Brum

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