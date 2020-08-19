Festival de Gramado terá transmissão de filmes pelo Canal Brasil

A estátua do Kikito, a estatueta que simboliza o Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais do país Crédito: Cleiton Thiele / Divulgação

Transmissão dos filmes concorrentes pelo Canal Brasil, debates e cerimônia de premiação online - tais são as novidades da 48ª edição do tradicional Festival de Cinema de Gramado. Forçado pela pandemia, foi a fórmula encontrada pelo evento para não cancelar a edição de 2020. E, aproveitando a ocasião, "reinventar-se", que é a palavra da moda. No caso, significa tornar disponível em todo território nacional um festival de cinema que era privativo daqueles que se deslocavam à bucólica serra gaúcha nas edições normais.

Na coletiva de imprensa, também realizada online, foram anunciados os concorrentes mais aguardados - os longas em competição, nacionais e estrangeiros. Os curtas-metragens nacionais e os curtas gaúchos já haviam sido divulgados. Serão 19 curtas gaúchos, que competem pelo troféu Assembleia Legislativa e disponibilizado pelo streaming do Canal Brasil. Além deles, há a competição nacional, com 14 curtas nacionais, oriundos de oito Estados diferentes da federação. "O curioso é que alguns já trazem o tema da pandemia", disse o curador Marcos Santuário, presente à coletiva de imprensa.

Para os longas-metragens, desde de 1992 Gramado adota a fórmula mista, mesclando produções brasileiras e estrangeiras. A seleção de longas foi escolhida por Santuário, pelo apresentador Pedro Bial e a atriz argentina Soledad Villamil. É a nova trinca de curadores de Gramado.

A lista completa dos homenageados deste ano também foi divulgada: Troféu Oscarito: Marco Nanini. Troféu Eduardo Abelin: Laís Bodanzky. Kikito de cristal: César Troncoso. Troféu Cidade de Gramado: Denise Fraga.

Marcos Santuário destacou que todos os concorrentes são inéditos no Brasil. Para chegar à lista final dos selecionados, 146 longas brasileiros e 93 estrangeiros foram examinados.

O curador falou sobre alguns dos filmes presentes. A começar pelo novo longa do mitológico diretor Ruy Guerra, Aos Pedaços. Guerra, para quem não lembra, é autor de Os Fuzis, um dos clássicos do Cinema Novo e um dos mais inventivos cineastas do País.

Santuário destacou também a presença feminina na seleção. "Cibele Amaral, diretora de Brasília, faz um drama muito forte e feminino, falando sobre normalidade e limites comportamentais", disse.

Falou também da presença do pernambucano Camilo Cavalcante, que, com King Kong em Assunción, "traz um road movie muito interessante entre Paraguai Bolívia e Brasil para contar a história de um assassino de aluguel em busca de sua filha".

Santuário ainda chamou a atenção para dois documentários presentes na competição de longas brasileiros, O Samba é primo do Jazz e Me Chama que eu Vou, ambos tendo como personagens ícones do universo musical brasileiro como Alcione e Sidney Magal. "São bastante intensos", disse.

O festival começa dia 18 de setembro. A cerimônia de premiação, 26 de setembro, também será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e - novidade deste ano - pelo canal 500 da Claro.

Longas-metragens brasileiros (LMB) selecionados:

Aos pedaços - Rio de Janeiro

92' - Drama ficção experimental



Direção: Ruy Guerra





King Kong em Asunción - Pernambuco



90' - Ficção



Direção: Camilo Cavalcante





Me chama que eu vou - São Paulo



70'10'' - Documentário



Direção: Joana Mariani





O Samba é primo do Jazz - Rio de Janeiro



70'06'' - Documentário



Direção: Angela Zoé





Por que você não chora? - Distrito Federal



98' - Ficção / Drama



Direção: Cibele Amaral





Todos os mortos - São Paulo



120' - Drama



Direção: Caetano Gotardo & Marco Dutra





Um animal amarelo - Rio de Janeiro



115' - Ficção



Direção: Felipe Bragança



Longas-metragens estrangeiros (LME) selecionados:

Dias de Inverno - México

90' - Ficção



Direção: Jaiziel Hernández





El Gran Viaje al País Pequeño - Uruguai



105'47" - Documentário



Direção: Mariana Viñoles





El Silencio del Cazador - Argentina



103'20" - Drama / thriller



Diretor: Martin Desalvo





La frontera - Colombia



89'36" - Drama social



Direção: David David





Los Fuertes - Chile



98' - Drama, Romance, LGBT



Direção: Omar Zúñiga





Matar a un Muerto - Paraguai



87' - Drama



Direção: Hugo Giménez





Tu me manques - Bolívia



105' - Drama



Direção: Rodrigo Bellott



Curtas em competição: