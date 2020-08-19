Festival Sesc Melhores Filmes oferece 30 dias de mostras e obras premiadas

O inédito e premiado "Meu Nome é Bagdá" abre o 46º Festival Sesc Melhores Filmes Crédito: Camila Cornelsen

Festival Sesc Melhores Filmes é considerado uma das primeiras mostras de cinema do país. Em tempos de crise no setor audiovisual, e de vários eventos cancelados, por conta da pandemia do novo coronavírus, a mostra resiste, e chega a sua 46ª edição apostando no formato digital, com exibições gratuitas, que acontecem de 19 de agosto a 20 de setembro, na plataforma Lançado em 1974, oé considerado uma das primeiras mostras de cinema do país. Em tempos de crise no setor audiovisual, e de vários eventos cancelados, por conta da pandemia do, a mostra resiste, e chega a sua 46ª edição apostando no formato digital, com exibições gratuitas, que acontecem de 19 de agosto a 20 de setembro, na plataforma Cinema Em Casa

A abertura acontece nesta quarta (19), às 19h30, com a premiação dos filmes mais votados de 2019 pelo público e crítica. Trata-se de uma das cerimônias mais aguardadas e valorizadas do audiovisual brasileiro. A transmissão será ao vivo, no canal do CineSesc no YouTube.

Karine Teles, a live será gratuita e aberta ao público. Alguns dos vencedores vão participar remotamente. Após a transmissão, o site do Com apresentação da atriz, a live será gratuita e aberta ao público. Alguns dos vencedores vão participar remotamente. Após a transmissão, o site do Festival publica a lista dos premiados e disponibiliza uma versão digital do catálogo com informações dos filmes mais votados.

Ha? anos, o festival reúne trabalhos selecionados por um júri composto por críticos e pelo público, premiando em pé? de igualdade seus favoritos. Excepcionalmente, esse exercício de inteligência e prazer precisa oferecer outras formas de fruição, adaptadas ao momento atual de pandemia. Para 2020, nos planejamos para criar uma mostra com responsabilidade e segurança, explica Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo.

DIVERSIDADE

Após o anúncio dos vencedores, será exibido, a partir das 21h, o inédito e aguardado "Meu Nome é Bagdá", de Caru Alves de Souza, vencedor da Mostra Generation (dedicada a obras que retratam a juventude), no Festival de Cinema de Berlim, em 2020.

Na trama, os dilemas de Bagdá (Grace Orsato), uma skatista de 17 anos que vive na periferia de São Paulo. Amiga de todos os garotos da comunidade, ela finalmente se encontra quando conhece um grupo de meninas skatistas. A nova trupe faz com que Bagdá aceite sua situação social e acabe definindo sua sexualidade.

A trama é livremente inspirada no livro Bagdá  O Skatista, de Toni Brandão, lançado em 2009. Com sensibilidade, Caru Alves debate, em seu filme, questões relevantes ao momento conservador por que passa a sociedade brasileira, como identidade de gênero e luta pelos direitos da mulher.

"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, "Greta", de Armando Praça, Entre os destaques nacionais exibidos no Festival Sesc Melhores Filmes, estão os excelentes, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles,, de Armando Praça, "Torre das Donzelas" , de Susanna Lira, e "Divino Amor" , de Gabriel Mascaro.

Por sua vez, a seleção internacional traz longas-metragens imperdíveis, como o polonês "Guerra Fria", de Pawe? Pawlikowski , o dinamarquês "Rainha de Copas", de May el-Toukhy, e o sueco "Border", de Ali Abbasi. Esse último inédito no circuito comercial do Espírito Santo.

"Guerra Fria", inclusive, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2019. Trata-se de mais uma obra de invejável requinte estético comandada por Pawlikowski, vencedor da estatueta na mesma categoria por "Ida" (2013).

É preciso ficar de olho na programação oficial, pois cada filme conta com um sistema de exibição diferente. Muitos títulos estarão agrupados em sessões especiais, com exibições únicas. Outros, ficarão disponíveis on demand por 24h, uma semana a até um mês.

46º FESTIVAL SESC MELHORES FILMES

QUANDO: de 19 de agosto a 20 de setembro

de 19 de agosto a 20 de setembro COMO ASSISTIR: pela plataforma Cinema Em Casa, com sessões gratuitas

PROGRAMAÇÃO