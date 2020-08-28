Festival exibe 20 filmes italianos de graça na internet até 10 de setembro

O premiado "Martin Eden" é um dos destaques do festival 8 ½ Festa do Cinema Italiano Crédito: Pagu Filmes

"8 ½ Festa do Cinema Italiano" começa nesta sexta-feira (28), trazendo 20 títulos, sendo nove inéditos no Brasil. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a versão deste ano - que segue até 10 de setembro - será totalmente on-line e gratuita, com os longas-metragens podendo ser conferidos diretamente no Evento que já virou tradição na agenda dos cinéfilos, o festivalcomeça nesta sexta-feira (28), trazendo 20 títulos, sendo nove inéditos no Brasil. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a versão deste ano - que segue até 10 de setembro - será totalmente on-line e gratuita, com os longas-metragens podendo ser conferidos diretamente no site do festival ou por meio da plataforma Looke

Os títulos estarão disponíveis durante todo o período da mostra, com exceção de "O Sonho de uma Família" e "A Gata Cinderela", disponíveis exclusivamente por 24h, nos dias 29 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, a partir das 18h.

O "8 ½ Festa do Cinema Italiano" traz, anualmente, o que de mais novo está sendo produzido pela indústria audiovisual daquele país. A versão 2020, porém, caprichou no quesito cinema comercial. Muitos dos selecionados são comédias populares, a começar por "Os Mosqueteiros do Rei", uma espécie de chanchada dirigida pelo sempre competente Giovanni Veronesi, responsável pelos deliciosos "Manual do Amor" (2006) e "As Idades do Amor" (2011).

De forte tino comercial, Veronesi fez do seu "Os Mosqueteiros do Rei" um dos maiores sucessos comerciais recentes no cinema de seu país, arrecadando milhares de Euros nas bilheterias.

A trama é uma paródia do clássico da literatura "Os Três Mosqueteiros", de Alexandre Dumas. Desiludidos, DArtagnan, Athos, Aramis e Porthos agora são pessoas "comuns", com um pé no alcoolismo. A sorte volta a "bater em suas portas" quando são recrutados para uma misteriosa aventura. "Os Mosqueteiros do Rei" é leve, divertido, dotado de um humor inocente, ótimo para fugir das notícias ruins que chegam da quarentena.

DIVERSÃO

"A Gata Cinderela" traz a mocinha dos contos de fada clássico precisando descobrir quem matou seu pai Crédito: Elite Filmes

Não deixe de conferir a controversa animação "A Gata Cinderela", de Alessandro Rak, Marino Guarnieri, Ivan Cappiello e Dario Sansone. Uma releitura moderna e adulta do famoso conto de fadas de Charles Perrault. Aqui, Cinderela de inofensiva não tem nada. É um mulher forte, destemida e que busca a todo custo descobrir quem assassinou o seu pai (?). Um filme que conta com sérios problemas de roteiro, mas que consegue agradar por seu estranho "charme bizarro", se assim podemos dizer.

Nesta edição, a programação destaca a força do moderno documentário italiano, com quatro produções inéditas: "Normal", de Adele Tulli, um dos docs mais premiados do ano; "Selfie", de Agostino Ferrente, que estreou no Festival de Berlim 2019; "O Aprendizado", de Davide Maldi, premiado no Festival de Locarno 2019; e "A Passagem", de Michele Manzolini e Federico Ferrone, que estreou no Festival de Veneza 2019;

Em meio a tantos títulos, "Martin Eden" se sobressai, seja por seu rigor estético - fotografado magistralmente por Alessandro Abate e Francesco Di Giacomo - ou por sua força narrativa, que resgata a tradição "político-realista" arraigada ao cinema italiano, que parecia estar esquecida nas produções atuais.

Em tons anarquistas, o cineasta Pietro Marcello (que já tinha mostrado talento com o seu primeiro projeto, "Bella e Perduta", de 2015) apoia-se na excelente atuação de todo o elenco, em especial Luca Marinelli, vencedor do prêmio de Melhor Ator no Festival de Veneza 2019.

Marinelli brilha como um jovem escritor pobre que entra em conflito com a burguesia italiana. Atormentado por perdas de valores morais, passa a questionar o mercado literário, a sociedade e sua própria natureza como criador. Um filme de rara beleza.

8 ½ FESTA DO CINEMA ITALIANO

QUANDO : de 28 de agosto a 10 de setembro





: de 28 de agosto a 10 de setembro COMO ASSISTIR : Para acessar a programação, é preciso se cadastrar na plataforma Looke. Os filmes estarão disponíveis a partir das 9h do dia 28 de agosto até às 22h do dia 10 de setembro. Programação disponível no site do festival.





: Para acessar a programação, é preciso se cadastrar na plataforma Looke. Os filmes estarão disponíveis a partir das 9h do dia 28 de agosto até às 22h do dia 10 de setembro. Programação disponível no site do festival. ATENÇÃO: Todos os filmes estarão disponíveis durante o período, com exceção de O Sonho de uma Família e A Gata Cinderela, disponíveis exclusivamente por 24h, nos dias 29 de agosto e 05 de setembro, respectivamente a partir das 18h.

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