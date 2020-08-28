Festival exibe 20 filmes italianos de graça na internet até 10 de setembro

Evento que já virou tradição na agenda dos cinéfilos, o festival "8 ½ Festa do Cinema Italiano" começa nesta sexta-feira (28), trazendo 20 títulos, sendo nove inéditos no Brasil. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a versão deste ano - que segue até 10 de setembro - será totalmente on-line e gratuita, com os longas-metragens podendo ser conferidos diretamente no site do festival ou por meio da plataforma Looke.
Os títulos estarão disponíveis durante todo o período da mostra, com exceção de "O Sonho de uma Família" e "A Gata Cinderela", disponíveis exclusivamente por 24h, nos dias 29 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, a partir das 18h.
O "8 ½ Festa do Cinema Italiano" traz, anualmente, o que de mais novo está sendo produzido pela indústria audiovisual daquele país. A versão 2020, porém, caprichou no quesito cinema comercial. Muitos dos selecionados são comédias populares, a começar por "Os Mosqueteiros do Rei", uma espécie de chanchada dirigida pelo sempre competente Giovanni Veronesi, responsável pelos deliciosos "Manual do Amor" (2006) e "As Idades do Amor" (2011).
De forte tino comercial, Veronesi fez do seu "Os Mosqueteiros do Rei" um dos maiores sucessos comerciais recentes no cinema de seu país, arrecadando milhares de Euros nas bilheterias.
A trama é uma paródia do clássico da literatura "Os Três Mosqueteiros", de Alexandre Dumas. Desiludidos, DArtagnan, Athos, Aramis e Porthos agora são pessoas "comuns", com um pé no alcoolismo. A sorte volta a "bater em suas portas" quando são recrutados para uma misteriosa aventura. "Os Mosqueteiros do Rei" é leve, divertido, dotado de um humor inocente, ótimo para fugir das notícias ruins que chegam da quarentena.
DIVERSÃO
Não deixe de conferir a controversa animação "A Gata Cinderela", de Alessandro Rak, Marino Guarnieri, Ivan Cappiello e Dario Sansone. Uma releitura moderna e adulta do famoso conto de fadas de Charles Perrault. Aqui, Cinderela de inofensiva não tem nada. É um mulher forte, destemida e que busca a todo custo descobrir quem assassinou o seu pai (?). Um filme que conta com sérios problemas de roteiro, mas que consegue agradar por seu estranho "charme bizarro", se assim podemos dizer.
Nesta edição, a programação destaca a força do moderno documentário italiano, com quatro produções inéditas: "Normal", de Adele Tulli, um dos docs mais premiados do ano; "Selfie", de Agostino Ferrente, que estreou no Festival de Berlim 2019; "O Aprendizado", de Davide Maldi, premiado no Festival de Locarno 2019; e "A Passagem", de Michele Manzolini e Federico Ferrone, que estreou no Festival de Veneza 2019;
Em meio a tantos títulos, "Martin Eden" se sobressai, seja por seu rigor estético - fotografado magistralmente por Alessandro Abate e Francesco Di Giacomo - ou por sua força narrativa, que resgata a tradição "político-realista" arraigada ao cinema italiano, que parecia estar esquecida nas produções atuais.
Em tons anarquistas, o cineasta Pietro Marcello (que já tinha mostrado talento com o seu primeiro projeto, "Bella e Perduta", de 2015) apoia-se na excelente atuação de todo o elenco, em especial Luca Marinelli, vencedor do prêmio de Melhor Ator no Festival de Veneza 2019.
Marinelli brilha como um jovem escritor pobre que entra em conflito com a burguesia italiana. Atormentado por perdas de valores morais, passa a questionar o mercado literário, a sociedade e sua própria natureza como criador. Um filme de rara beleza.
8 ½ FESTA DO CINEMA ITALIANO
- QUANDO: de 28 de agosto a 10 de setembro
- COMO ASSISTIR: Para acessar a programação, é preciso se cadastrar na plataforma Looke. Os filmes estarão disponíveis a partir das 9h do dia 28 de agosto até às 22h do dia 10 de setembro. Programação disponível no site do festival.
- ATENÇÃO: Todos os filmes estarão disponíveis durante o período, com exceção de O Sonho de uma Família e A Gata Cinderela, disponíveis exclusivamente por 24h, nos dias 29 de agosto e 05 de setembro, respectivamente a partir das 18h.
CONHEÇA OS FILMES EM EXIBIÇÃO
- NÁPOLES VELADA (NAPOLI VELATA)
- Dir. Ferzan Ozpetek - 2018 / 113 / DRAMA
- O enredo é centrado em torno de Adriana, uma médica legista de Nápoles nos seus quarenta anos que se apaixona por um homem mais jovem e passa a noite com ele em sua casa. Na sequência se envolve em um contexto de assassinato e começa a questionar sua própria sanidade.
- NORMAL (NORMAL)
- Dir. Adele Tulli - 2019 / 70 / DOCUMENTÁRIO
- Um dos documentários italianos mais premiados do ano, Normal é uma jornada visual perturbadora através das normas de gênero na sociedade contemporânea. A diretora Adele Tulli sai para as ruas para captar cenas rotineiras da sociedade italiana que reforçam a ideia de heteronormatividade.
- SELFIE (SELFIE)
- Dir. Agostino Ferrente - 2019 / 78 / DOCUMENTÁRIO
- Nápoles, Rione Traiano. No verão de 2014, por meio de seus smartphones, dois adolescentes retratam o violento e complexo mundo que os rodeia nos subúrbios da Itália. As imagens são feitas com o celular constantemente em modo selfie. Desde abuso da força policial até sombras dos dias de máfia que ainda influenciam parte dos habitantes, o local permanece como uma construção social do que um dia o dominou.
- O APRENDIZADO (L'APPRENDISTATO)
- Dir. Davide Maldi - 2019 / 84 / DOCUMENTÁRIO
- Um garoto de 14 anos começa a estudar em uma renomada escola de catering conhecida por seus métodos rígidos: os alunos aprendem que o cliente é o objetivo fundamental do seu ofício. As lições sobre culinária, etiqueta, lei e religião os fazem confrontar suas fraquezas e habilidades constantemente.
- BENDITA LOUCURA (BENEDETTA FOLLIA)
- Dir. Carlo Verdone - 2017 / 110 / COMÉDIA
- Guglielmo acabou de ser deixado pela mulher. Perdido e sem encontrar sentido na vida, sofre uma transformação quando conhece Luna, a nova vendedora da sua loja, uma jovem muito animada dos subúrbios de Roma, que o atinge em cheio com a sua alegria. Quando ela o convence a usar um app de encontros para esquecer a ex, Guglielmo embarca em uma série de encontros amorosos absurdos.
- COMO UM PEIXE FORA D'ÁGUA (COME UN GATTO IN TANGENZIALE)
- Dir. Riccardo Milani - 2017 / 98 / COMÉDIA
- Giovanni e Monica não podiam ser mais diferentes. Ele é um intelectual que apoia a integração social e vive no centro de Roma. Ela é uma ex-caixa de supermercado que enfrenta um dia-a-dia muito problemático nos subúrbios de Roma. Nunca teriam se conhecido se os seus filhos não tivessem começado a namorar e o único ponto em comum dos dois é: ambos desejam que a relação dos filhos termine!
- OS MOSQUETEIROS DO REI (I Moschettieri del Re - La penultima missione)
- Dir. Giovanni Veronesi - 2018 / 109 / COMÉDIA
- DArtagnan, Athos, Aramis e Porthos. Os famosos mosqueteiros são agora um criador de gado com uma improvável pronúncia francesa, um guarda de um castelo, um padre cheio de dívidas e um bêbado dono de uma estalagem. Um pouco fora de tempo e desiludidos com a vida, são chamados a uma nova aventura.
- A PASSAGEM (IL VARCO)
- Dir. Federico Ferrone e Michele Manzolini - 2019 / 70 / DRAMA
- Romano Ismani é um soldado italiano de família russa que precisou lutar por sua carreira no exército durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha declara guerra contra a União Soviética, ele é levado ao fronte durante a invasão da Rússia.
- FORTUNATA (Fortunata)
- Dir. Sergio Castellitto - 2017 / 103 / DRAMA
- Fortunata tem uma vida atormentada, uma filha de oito anos e um casamento fracassado. Cabeleireira à domicílio, vive nos subúrbios e atravessa a cidade diariamente para tratar do cabelo de senhoras burguesas. Fortunata luta todos os dias com uma determinação feroz para realizar seu sonho: abrir o seu próprio salão e controlar o seu destino, conquistando a sua independência e o direito à felicidade.
- A GATA CINDERELA (GATTA CENERENTOLA)
- Dir. Alessandro Rak, Marino Guarnieri, Ivan Cappiello, Dario Sansone - 2017 / 87 / ANIMAÇÃO
- Uma releitura moderna e adulta do famoso conto de fadas. Mia, conhecida como Cinderela, vive dentro do Megaride, um enorme navio parado no porto de Nápoles há mais de 15 anos. Seu pai, Vittorio Basile, um rico proprietário do navio e cientista, morreu, enterrando com ele os segredos tecnológicos do navio e o sonho de tornar o porto um local desenvolvido.
- E AGORA? A MAMÃE SAIU DE FÉRIAS! (10 GIORNI SENZA MAMMA)
- Dir. Alessandro Genovesi - 2020 / 94 / COMÉDIA
- Giulia é uma mãe que abandonou a carreira para se dedicar aos seus três filhos. Carlo é marido de Giulia mas, diferente dela, não tem tempo para a família e passa mais tempo no trabalho do que em casa. Tudo muda quando Giulia, cansada da monotonia de sua vida, decide sair de férias por dez dias, deixando Carlo sozinho com as crianças.
- MARTIN EDEN (MARTIN EDEN)
- Dir. Pietro Marcello - 2019 / 129 / DRAMA
- Martin Eden é um jovem escritor de baixa renda que entra em conflito com a burguesia. Encarando um novo mundo, ele se apaixona e descobre como escritores são vistos em uma sociedade aristocrática. Se sentindo deslocado de tudo que faz parte de sua essência, o rapaz percebe que não há como voltar para o que costumava ser.
- O REI DE ROMA (IO SONO TEMPESTA)
- Dir. Daniele Luchetti - 2018 / 102 / COMÉDIA DRAMA
- Numa Tempesta é um focado e carismático homem de negócios que, levado por uma gigante necessidade de ser bem sucedido, faz qualquer coisa para fechar um negócio, mesmo que isso o leve a infringir a lei. Depois de uma negociação dar errado, ele é pego pela polícia e condenado a um ano de prisão domiciliar, mas agora fará de qualquer coisa para voltar a trabalhar normalmente.
- O SONHO DE UMA FAMÍLIA (MAGARI?)
- Dir. Ginevra Elkann - 2019 / 104 / DRAMA/ROMANCE
- Alma tem 9 anos, e ao lado de seus irmãos, Jean e Seb, ela vai ter que enfrentar diversas mudanças no seu cotidiano. Com seus pais separados, a garota agora deve lidar com a mãe se casando novamente, com a chegada de um novo bebê e vai precisar passar duas semanas na Itália com seu pai, isso antes de se mudar definitivamente.
- TESTEMUNHA INVISÍVEL (IL TESTIMONE INVISIBILE)
- Dir. Stefano Mordini - 2018 / 102 / THRILLER
- Adriano Doria é o empresário do ano em Milão. Ele dirige uma BMW, usa um Rolex extravagante, tem uma adorável esposa e filha e, também, uma bela amante. Mas agora ele está em prisão domiciliar, acusado de assassinato após ser flagrado em um quarto de hotel com a amante morta, cujo corpo estava coberto de dinheiro.
- O CARAVAGGIO ROUBADO (UNA STORIA SENZA NOME)
- Dir: Roberto Andò - 2018 / 110' / SUSPENSE
- Valeria é a jovem secretária de um produtor de cinema, mora com a mãe e é escritora fantasma para um roteirista de sucesso. Quando ela recebe de presente de um estranho uma trama de filme com o nome de "A História Sem Nome", contando a história do misterioso roubo da pintura Natività de Caravaggio, ela se vê imersa em uma implacável conspiração.
- DESAFIO DE UM CAMPEÃO (IL CAMPIONE)
- Dir. Leonardo D'Agostini - 2019 / 105' / DRAMA
- Christian é uma estrela do futebol. Valerio é um professor arisco e solitário. Vindos de dois mundos diferentes, os dois deverão encontrar forças um no outro, quando Valerio é destacado para ajudar Christian a controlar o seu temperamento depois de causar problemas em campo.
- UMA QUESTÃO PESSOAL (UNA QUESTIONE PRIVATA)
- Dir. Paolo e Vittorio Taviani - 2017 / 84 / DRAMA
- 1943, durante a guerra de libertação nas Langhe, as colinas do sul do Piemonte, o militar Milton encontra-se dividido entre a luta contra os nazi-fascistas, a amizade com os companheiros do exército e o seu amor clandestino por Fulvia.
- NICO, 1988 (NICO, 1988)
- Dir. Susanna Nicchiarelli - 2017 / 93 / DRAMA
- Vencedor da Mostra Orizzonti no Festival de Veneza, Nico, 1988 é uma cinebiografia musical sobre a última fase da vida de Nico, ícone feminino dos Velvet Underground e musa de Andy Warhol. O filme retrata a vocalista naquela que seria a sua última turnê solo, enquanto tenta restabelecer a relação com o filho e lidar com a sua dependência química e depressão.
- A VIDA EM FAMÍLIA (LA VITA IN COMUNE)
- Dir. Eduardo Winspeare - 2017 / 110 / COMÉDIA DRAMÁTICA
- Em Disperata, uma pequena cidade no sul da Itália, o melancólico Filippo Pisanelli se sente terrivelmente incompetente em seu papel de prefeito. Somente seu amor pela poesia e sua paixão pelas leituras que faz aos detentos da região dão algum alívio a seu estado de depressão. Na prisão, ele conhece Pati, um ladrão de galinhas também nascido em Disperata.