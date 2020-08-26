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11 atrações

Litoral FM e A Gazeta transmitem shows de Dilsinho e Alemão do Forró

Lauana Prado e a dupla Thiarlys e Melina, campeã do Palco Litoral, também participam do festival on-line, que acontece neste sábado (29), comemorando os 26 anos da rádio mais ouvida do ES

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 17:19
Dilsinho cantor de pagode
Dilsinho é uma das atrações do aniversário da Litoral FM Crédito: Divulgação
A rádio mais ouvida do Espírito Santo vai comemorar seu aniversário de 26 anos com um festival de música pra lá de especial. Dilsinho, Alemão do Forró e uma trupe de artistas participam da festa em homenagem à Litoral FM fazendo lives de suas casas e estúdios. As apresentações serão transmitidas neste sábado (29), a partir das 16h, nos sites da rádio e portal A Gazeta.
Além dos cantores citados, Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, João Bosco e Vinícius, Felipe Fantin, Raffa Torres, Lauana Prado, Projeto Feijoada, Comichão e a dupla vencedora do Palco Litoral, Thiarlys e Melina, complementam a programação de lives.
O festival está sendo preparado num conceito diferenciado. A gente vai poder viver a intimidade de cada artista. Na sala, no sofá, no apartamento, enfim, vamos vê-los tocando suas músicas de uma forma diferente. Do jeito que só a Litoral poderia fazer, adianta o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

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Filipe Fantin
Filipe Fantin Crédito: Assessoria
De acordo com o cantor Filipe Fantin, o público pode esperar um repertório de músicas que já tocam na rádio e também uma homenagem ao grande rei do forró, Gonzagão, em uma nova versão da música Xote das Meninas. "Vamos levar algo diferente para a galera. Tenho que tirar o chapéu mais uma vez para a emissora pela comemoração e por levar a qualidade em forma de vídeo e música para as pessoas", explica.
"Esse ano é especial porque a gente está ainda procurando entender essa nova realidade. Estamos longe fisicamente do nosso público e a rádio possibilita nos aproximar"
Filipe Fantin - Cantor
Jales Neto e Victor Calmon
Jales Neto e Victor Calmon Crédito: Marcela Neitzel/divulgação
Já a Banda Comichão vai mostrar sua nova música de trabalho, Minha Live Preferida, em um formato bem apropriado e intimista, segundo o cantor Jales Neto. Quando a gente recebeu o convite, ficamos muito lisonjeados de poder participar da festa da rádio, que tem uma equipe que a gente tanto ama, conta Jales.

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Victor Calmon, que também faz parte do grupo, relembra que será a segunda vez que eles participam da festa. A primeira, em 2014, foi realizada na Praia de Camburi nos festejos de 20 anos.
"Contribuir com a nossa música nesse projeto é uma alegria. Somos ouvintes da Litoral. Eu acordo todos os dias com a Cleide e a Sol e curto muito os demais locutores da rádio."
Victor - Percussionista 

Participação especial

Dupla Thiarlys e Melina na final do Palco Litoral
Dupla Thiarlys e Melina na final do Palco Litoral Crédito: Adessandro Reis
Consagrados campeões do Palco Litoral no último sábado, Thiarlys e Melina vão participar pela primeira vez da festa.
"Fazer parte de um festival tão grande assim está sendo incrível pra gente. É um sonho realizado que está se concretizando na minha vida. Sempre quis tocar em rádio. Estou muito feliz, satisfeito e grato por tudo que está acontecendo."
 Thiarlys - Cantor
Melina define tudo que está vivendo nesse momento, inclusive poder participar do aniversário da emissora, como bênçãos que vieram em forma de reconhecimento por meio do Palco Litoral: "Poder participar dessa festa é ver a continuação de algo que sempre desejei, mas, nunca, nem no melhor dos meus sonhos, imaginei que estaria acontecendo. Estar entre tantos nomes consagrados da música no Brasil e com transmissão de alcance estadual na rádio de maior audiência é sensacional"
  • ANIVERSÁRIO DA LITORAL FM
  • Com Dilsinho, Alemão do Forró, Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, João Bosco e Vinícius, Felipe Fantin, Raffa Torres, Lauana Prado, Projeto Feijoada, Comichão
  • Quando: sábado (29), a partir das 16h
  • Onde: nos sites da rádio Litoral FM e do portal A Gazeta

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