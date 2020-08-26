Litoral FM e A Gazeta transmitem shows de Dilsinho e Alemão do Forró

Dilsinho é uma das atrações do aniversário da Litoral FM Crédito: Divulgação

Dilsinho, Alemão do Forró e uma trupe de artistas participam da festa em homenagem à Litoral FM fazendo lives de suas casas e estúdios. As apresentações serão transmitidas neste sábado (29), a partir das 16h, portal A Gazeta. A rádio mais ouvida do Espírito Santo vai comemorar seu aniversário de 26 anos com um festival de música pra lá de especial.e uma trupe de artistas participam da festa em homenagem à Litoral FM fazendo lives de suas casas e estúdios. As apresentações serão transmitidas neste sábado (29), a partir das 16h, nos sites da rádio

Além dos cantores citados, Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, João Bosco e Vinícius, Felipe Fantin, Raffa Torres, Lauana Prado, Projeto Feijoada, Comichão e a dupla vencedora do Palco Litoral, Thiarlys e Melina, complementam a programação de lives.

O festival está sendo preparado num conceito diferenciado. A gente vai poder viver a intimidade de cada artista. Na sala, no sofá, no apartamento, enfim, vamos vê-los tocando suas músicas de uma forma diferente. Do jeito que só a Litoral poderia fazer, adianta o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

Filipe Fantin Crédito: Assessoria

De acordo com o cantor Filipe Fantin, o público pode esperar um repertório de músicas que já tocam na rádio e também uma homenagem ao grande rei do forró, Gonzagão, em uma nova versão da música Xote das Meninas. "Vamos levar algo diferente para a galera. Tenho que tirar o chapéu mais uma vez para a emissora pela comemoração e por levar a qualidade em forma de vídeo e música para as pessoas", explica.

"Esse ano é especial porque a gente está ainda procurando entender essa nova realidade. Estamos longe fisicamente do nosso público e a rádio possibilita nos aproximar" Filipe Fantin - Cantor

Jales Neto e Victor Calmon Crédito: Marcela Neitzel/divulgação

Já a Banda Comichão vai mostrar sua nova música de trabalho, Minha Live Preferida, em um formato bem apropriado e intimista, segundo o cantor Jales Neto. Quando a gente recebeu o convite, ficamos muito lisonjeados de poder participar da festa da rádio, que tem uma equipe que a gente tanto ama, conta Jales.

Victor Calmon, que também faz parte do grupo, relembra que será a segunda vez que eles participam da festa. A primeira, em 2014, foi realizada na Praia de Camburi nos festejos de 20 anos.

"Contribuir com a nossa música nesse projeto é uma alegria. Somos ouvintes da Litoral. Eu acordo todos os dias com a Cleide e a Sol e curto muito os demais locutores da rádio." Victor - Percussionista

Participação especial

Dupla Thiarlys e Melina na final do Palco Litoral Crédito: Adessandro Reis

Consagrados campeões do Palco Litoral no último sábado, Thiarlys e Melina vão participar pela primeira vez da festa.

"Fazer parte de um festival tão grande assim está sendo incrível pra gente. É um sonho realizado que está se concretizando na minha vida. Sempre quis tocar em rádio. Estou muito feliz, satisfeito e grato por tudo que está acontecendo." Thiarlys - Cantor

Melina define tudo que está vivendo nesse momento, inclusive poder participar do aniversário da emissora, como bênçãos que vieram em forma de reconhecimento por meio do Palco Litoral: "Poder participar dessa festa é ver a continuação de algo que sempre desejei, mas, nunca, nem no melhor dos meus sonhos, imaginei que estaria acontecendo. Estar entre tantos nomes consagrados da música no Brasil e com transmissão de alcance estadual na rádio de maior audiência é sensacional"