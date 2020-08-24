Galeria: confira a final do Palco Litoral em fotos

Thiarlys e Melina comemoram vitória Crédito: Foto Adessandro Reis

A competição de música popular, que revelou as novas vozes do Espírito Santo revelou no último sábado (22), pode ser conferida agora em fotos. A dupla Thiarlys e Melina foi eleita campeã do Palco Litoral, ao vivo, durante transmissão na TV Gazeta. Confira as imagens na galeria.

Final do Palco Litoral

Os artistas de Alfredo Chaves e Iconha irão gravar um EP com oito músicas, em uma parceria com o Bravo Estúdio, que oferecerá um contrato de 18 meses com a dupla. Duas das canções serão do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita. Dentre os prêmios, também está a gravação de uma canção que será tocada na programação diária da Rádio Litoral; e a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta.