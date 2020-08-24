Galeria: confira a final do Palco Litoral em fotos

A competição de música popular, que revelou as novas vozes do Espírito Santo revelou no último sábado (22), pode ser conferida agora em fotos. A dupla Thiarlys e Melina foi eleita campeã do Palco Litoral, ao vivo, durante transmissão na TV Gazeta. Confira as imagens na galeria.
Final do Palco Litoral
Os artistas de Alfredo Chaves e Iconha irão gravar um EP com oito músicas, em uma parceria com o Bravo Estúdio, que oferecerá um contrato de 18 meses com a dupla. Duas das canções serão do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita. Dentre os prêmios, também está a gravação de uma canção que será tocada na programação diária da Rádio Litoral; e a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta.
Mas pensa que acabou? Ainda não! Thiarlys e Melina se apresentarão na live de aniversário da Litoral FM, no próximo sábado (29), a partir das 16h. Entre os convidados já confirmados, estão Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, Dilsinho, João Bosco e Vinícius e Alemão do Forró. A festança vai ser transmitida nos sites de A Gazeta e da emissora.