$aiter investe na música e promete bombar com representatividade

Essa questão de ver que, mesmo pequena, eu tenho uma representatividade, me bateu muito no meu último clipe, de Caos, com Budah. Foi uma parceria. Pessoas vieram me perguntar sobre perda de peso, meu cabelo, carreira, como eu me comporto... E comecei a ver que, mesmo achando que não, você é uma referência. E é legal. Acredito que eu ainda consigo ser super eu mesma e pensar em fazer as coisas como eu faria, sem pensar, só agindo. O que eu espero com isso é mostrar quem eu sou. Que sou uma mulher sapatão com muitas ideias na cabeça, muitas opiniões, que nem sempre estão certas. Então, acho que essa questão de imagem, de projeção, é algo que vem. Quero ser alguém que carrega minha bandeira e que consiga falar de todos os assuntos.