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Reconhecimento internacional

Andrea Beltrão após indicação ao Emmy 2020: 'Feliz pela Hebe'

Artista concorre ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em 'Hebe', série que vai ao ar nas noites de quinta-feira na Globo

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 15:52
Andrea Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo em série homônima da Globo
Andrea Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo em série homônima da Globo Crédito: Globo/Marcos Rosa
A trajetória de uma das maiores apresentadoras da TV interpretada por uma das principais atrizes do nosso país. Essa dobradinha, Hebe e Andrea Beltrão, agradou não apenas o público brasileiro. Na quinta-feira (24), a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou que Andrea está entre os indicados ao Emmy Internacional 2020, concorrendo como Melhor Atriz por sua atuação em 'Hebe'.
"Eu fico muito feliz por mim e por todas as pessoas envolvidas nesse trabalho: a autora Carolina Kotscho, o diretor Maurício Fatias, toda a equipe e todo o elenco. Como um grande maestro que sempre foi, Maurício deu liberdade para todos trazerem suas ideias e soube aproveitar tudo e criar a linguagem que ele imaginou para a série. Essa indicação, esse reconhecimento, é de todos nós. Estou na linha de frente representando o trabalho de muitos", enfatiza a atriz.
Andrea fala ainda sobre a importância da indicação. "É uma injeção de ânimo para a nossa cultura, para a dramaturgia e para o trabalho que a gente faz. É fundamental, agora e sempre, contarmos nossas histórias, na nossa língua, e falarmos das nossas pessoas", afirma. "Eu também estou muito feliz pela Hebe. Fico feliz por termos contado essa história de uma maneira despretensiosa, leve, da mesma forma que ela levou a vida", acrescenta.
A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo, na série homônima da Globo
A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo, na série homônima da Globo Crédito: Globo/Divulgação

PENÚLTIMO EPISÓDIO

No episódio da última quinta, 24 de setembro, a série Hebe rememora a participação de Hebe Camargo (Andrea Beltrão) no Roda Viva, em 1987. Dentre os questionamentos, perguntas sobre o aborto que teria realizado na juventude, os motivos de estar em tão alta evidência com o público e na mídia, os tabus abordados em seu programa e sua postura diante das câmeras foram respondidas de forma muito franca pela apresentadora que, na época, considerou estar em um momento de bem com a vida.
O episódio também relembrou uma das entrevistas concedidas por Hebe a Marília Gabriela (Fabiana Gugli), quando já enfrentava a doença que causou a sua morte. Na ocasião, Hebe falou sobre os famosos cabelos loiros, sua marca registrada, e revelou que o médico que deu a notícia do câncer não teve coragem de dizer que seus fios poderiam cair. Durante o tratamento, Hebe aderiu às perucas.

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'Hebe' vai ao ar às quintas-feiras, após a novela das nove. Original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, a série é criada e escrita por Carolina Kotscho, tem direção artística de Maurício Farias e direção de Maria Clara Abreu.

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