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Melhor Curta Experimental

Capixaba é selecionada em festival de cinema na Itália

A publicitária Lívia Reim produziu 'Smile', curta feito durante a pandemia da Covid-19 com inspiração nos efeitos psicológicos do isolamento

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 06:01
Cena de
Cena de "Smile" mostra a publicitária Lívia Reim, do Espírito Santo, em foto atual Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução/Vimeo
Desde o fim de março, quando as medidas de isolamento social ficaram mais rígidas pela pandemia da Covid-19, Lívia Reim começou a se questionar sobre seu espaço no mundo. Eis que há cerca de um mês ela decidiu refletir todo esse contexto existencial em um curta, que decidiu batizar de "Smile". Na gravação, ela remonta à infância e caminha até como está hoje, com 22 anos, por meio de fotos.
A filmagem, disponível na internet, acabou sendo selecionada após inscrição via web para o Golden Short Film Festival, que acontece ao vivo no Castello Orsini-Colonna, na Itália. "É a primeira vez que participo de um festival assim com uma produção só minha. Já participei outra vez com um curta que produzi com equipe só de mulheres. E estou muito contente com a seleção", fala.
Segundo a publicitária, que passa o período da pandemia na casa dos pais, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, "Smile" a ajudou a ter uma luz para se restabelecer após começar a se perguntar sobre si própria em meio à quarentena. "São cenas que recriam minha infância até fotos minhas atuais. Comecei a refletir muito sobre quem eu sou, do que gosto... E comecei a trazer memória", detalha.
E corrobora: "A ideia surgiu depois de uma conversa com amigos, que também estavam passando por algo parecido. As pessoas estão vivendo um tempo repetitivo. Parece que ninguém mais vê o tempo passar. Os dias são iguais, as semanas são iguais, passa tudo rápido e ninguém percebe. E eu acho que a produção acabou ajudando a enxergar melhor a situação".

SMILE from Lívia Reim on Vimeo.

"Não diria que já me sinto 100% eu mesma de novo. Mas 'Smile' ajudou, sim, a me encontrar. Me deu uma luz "
Lívia Reim - Publicitária

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Do festival, Lívia não poderia ter expectativas melhores. Mas só de ter a espécie de documentário, que foi finalizada em cerca de duas semanas, ela comemora. "O festival abre três vezes por ano e há uma premiação final em cerimônia que é feita ao vivo. Como ele é marcado para acontecer em final de maio de 2021, ainda não se sabe se será presencial ou remoto", confidencia.
A capixaba tem chance de ganhar o primeiro lugar de sua categoria - Melhor Curta Experimental - e levar para casa, além de troféu e certificado, outras premiações que ainda serão divulgadas pela organização.

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