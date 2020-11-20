Fechado por pandemia, Museu Capixaba do Negro só reabre em 2021

Nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Local de memória e fomento à cultura negra no Espírito Santo, o Museu Capixaba do Negro - Verônica da Pas (Mucane) está fechado devido à pandemia do novo coronavírus. Desde março com as atividades suspensas, o espaço não vai abrir as portas em 2020, segundo a Prefeitura de Vitória.
A reabertura do Museu do Negro é garantida pelo Executivo municipal para o ano que vem, mas sem data programada até o momento. De acordo com a Secretaria de Cultura de Vitória (Semc), a proposta é reabrir o centro cultural no início de 2021 com exposição.
A mostra que entrará em cartaz é "Paciência de Pescador", de Rafael Segatto, selecionada através de edital de Ocupação realizado em 2019. Nos planos, era para as obras do artista ocuparem o espaço em 2020. Mas, por conta da pandemia, a vigência do edital de 2019 foi estendida para 31 de dezembro de 2021 e o calendário de atividades previsto para este ano no Mucane foi adiado.
Os protocolos de segurança e saúde que serão aplicados no museu ainda estão em fase de definição pela secretaria. É provável que ela deva se espelhar nas regras definidas pelo Governo do Estado para a reabertura do Museu de Arte do Espírito Santo - Dionísio Del Santo, prevista para dezembro.
FUNCIONANDO ON-LINE
Apesar de estar com as portas fechadas para visitantes, o espaço não parou. O Mucane chegou a oferecer mais de 200 vagas em cursos de música e dança com aulas pelo YouTube. De acordo com a prefeitura, as oficinas seguem acontecendo assim como o atendimento administrativo.
"A Semc informa, ainda, que todas as oficinas do Mucane estão sendo realizadas desde março de forma virtual e que o espaço está aberto para o atendimento administrativo de terça a sexta-feira, das 12h às 17h", diz, trecho final de nota enviada à reportagem.