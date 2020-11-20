Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Fechado por pandemia, Museu Capixaba do Negro só reabre em 2021

Espaço cultural do Centro de Vitória está oferecendo cursos durante a quarentena, mas pretende retomar visitações só no ano que vem

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 06:00
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane)
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Local de memória e fomento à cultura negra no Espírito Santo, o Museu Capixaba do Negro - Verônica da Pas (Mucane) está fechado devido à pandemia do novo coronavírus. Desde março com as atividades suspensas, o espaço não vai abrir as portas em 2020, segundo a Prefeitura de Vitória.
A reabertura do Museu do Negro é garantida pelo Executivo municipal para o ano que vem, mas sem data programada até o momento. De acordo com a Secretaria de Cultura de Vitória (Semc), a proposta é reabrir o centro cultural no início de 2021 com exposição.
A mostra que entrará em cartaz é "Paciência de Pescador", de Rafael Segatto, selecionada através de edital de Ocupação realizado em 2019. Nos planos, era para as obras do artista ocuparem o espaço em 2020. Mas, por conta da pandemia,  a vigência do edital de 2019 foi estendida para 31 de dezembro de 2021 e o calendário de atividades previsto para este ano no Mucane foi adiado.
Os protocolos de segurança e saúde que serão aplicados no museu ainda estão em fase de definição pela secretaria. É provável que ela deva se espelhar nas regras definidas pelo Governo do Estado para a reabertura do Museu de Arte do Espírito Santo - Dionísio Del Santo, prevista para dezembro.

Veja Também

Onde está o acervo de obras do Museu Capixaba do Negro (Mucane)?

FUNCIONANDO ON-LINE

Apesar de estar com as portas fechadas para visitantes, o espaço não parou. O Mucane chegou a oferecer mais de 200 vagas em cursos de música e dança com aulas pelo YouTube. De acordo com a prefeitura, as oficinas seguem acontecendo assim como o atendimento administrativo.
"A Semc informa, ainda, que todas as oficinas do Mucane estão sendo realizadas desde março de forma virtual e que o espaço está aberto para o atendimento administrativo de terça a sexta-feira, das 12h às 17h", diz, trecho final de nota enviada à reportagem.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Reabertura é adiada e Museu de Arte do ES deve operar em dezembro

Museu capixaba faz vaquinha para digitalizar seu acervo

Museu Vale promove exposição on-line com fotografias de capixabas

Após interdição, Museu do Tropeiro em Ibatiba será reformado

Coronavírus: museus do Brasil e do mundo oferecem visitas virtuais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados