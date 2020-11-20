Fechado por pandemia, Museu Capixaba do Negro só reabre em 2021

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Local de memória e fomento à cultura negra no Espírito Santo, o Museu Capixaba do Negro - Verônica da Pas (Mucane ) está fechado devido à pandemia do novo coronavírus. Desde março com as atividades suspensas, o espaço não vai abrir as portas em 2020, segundo a Prefeitura de Vitória.

A reabertura do Museu do Negro é garantida pelo Executivo municipal para o ano que vem, mas sem data programada até o momento. De acordo com a Secretaria de Cultura de Vitória (Semc), a proposta é reabrir o centro cultural no início de 2021 com exposição.

A mostra que entrará em cartaz é "Paciência de Pescador", de Rafael Segatto, selecionada através de edital de Ocupação realizado em 2019. Nos planos, era para as obras do artista ocuparem o espaço em 2020. Mas, por conta da pandemia, a vigência do edital de 2019 foi estendida para 31 de dezembro de 2021 e o calendário de atividades previsto para este ano no Mucane foi adiado.

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